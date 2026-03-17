Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут

Кто-то может сказать, что наше продвижение на СВО слишком медленное. На самом деле мы сейчас закладываем фундамент для будущих операций, когда пойдут освобождения населенных пунктов и встанет вопрос о крупных городах. В ближайшие месяцы стоит ожидать продвижения наших войск уже не с тактическими, а с оперативными результатами

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин- Борис, как вы оцениваете обстановку на тех направлениях, где, как вам кажется, в ходе этой весенней кампании нам стоит ожидать успехов российских войск?- В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои. ВСУ за счет контратак стараются замедлить наше наступление с целью ударить в западный фланг их Ореховской группировке. При этом к западу от Гуляйполя продолжает активно развиваться продвижение российских войск. Тут у нас задача простая – продвинуться на 10-15 километров, чтобы начать брать под контроль ключевые дороги снабжения Ореховской группировки. Уже этой весной мы увидим предпосылки для полуохвата Орехова и последующего штурма с целью его освободить.В районе Доброполья наши войска усилили нажим на широком фронте с целью выхода на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино. Если мы его возьмем, то сможем развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов. Также ведутся бои за Белицкое. Контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья. До города нам осталось порядка 10-15 километров. Сейчас это уже не такой значимый логистический пункт, как раньше. Тем не менее, это все равно крупный город под Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году.В районе Константиновки можно ожидать не только штурмовых действий в самом городе, но и попыток продвинуться к западу от него, в том числе в сторону Дружковки. Также за последнее время были достигнуты ощутимые успехи на юге города. Мы выбиваем ВСУ из поселков, которые расположены на его окраинах. Это закладывает предпосылки и для дальнейших штурмовых действий, и для выбивания логистики противника.Также есть продвижение на Краматорском и Славянском направлениях. За последние недели наши войска вышли к Рай-Александровке – ключевому участку обороны ВСУ к востоку от этой агломерации. Наши войска занимают поселки возле нее, противник медленно, но пятится. При этом сама Рай-Александровка находится на высотах. Бои за нее будут тяжелыми. Но установление контроля над ней обеспечит подходящие условия для продвижения к окраинам самого Славянска.Еще у нас есть небольшие подвижки под Красным Лиманом. Российские войска здесь пытаются отрубить логистику противника. Еще бои идут на окраинах Святогорска. В ближайшие месяцы мы увидим сражение, направленное на освобождение этих двух городов, чтобы наступать на Славянск с севера и северо-востока.В районе Купянска идут позиционные бои после тяжелейших зимних встречных боев. Все ждут изменений после того, как выйдет "зеленка". Пока же дроны играют парализующую роль, блокируя логистику с обеих сторон.На Харьковском направлении бои идут в позиционном ключе. При этом у нас есть успехи севернее Великого Бурлука и возле Волчанска. Там у нас зона контроля постепенно расширяется на юг.В Сумской области наши войска постепенно отъедают у противника куски приграничных территорий. Да, пока это небольшая зона безопасности. Но эта территория может стать территорией РФ в случае остановки войны на текущих рубежах.Кто-то может сказать, что наше продвижение слишком медленное. На самом деле мы сейчас закладываем фундамент для будущих операций, когда пойдут освобождения населенных пунктов и встанет вопрос о крупных городах. Работа над этим идет уже сейчас. В ближайшие месяцы в Запорожской области и в Донбассе стоит ожидать продвижения наших войск уже не с тактическими, а с оперативными результатами.- В нашей блогосфере ходят слухи, что ВСУ в любой момент могут организовать крупное наступление за счет массированного применения дронов, в ходе которого мы, мягко говоря, можем споткнуться в тот момент, когда победа, казалось бы, близка. Но, судя по вашему предыдущему ответу, вы в это не очень верите.- Контратаки ВСУ проводить, безусловно, будут.Этой зимой противник уже активно расходовал накопленные резервы. Только вместо одного большого наступления он тратил силы на локальные сковывающие наступления, в том числе с целью захватить Купянск. Это не получилось. Наступление увязло в городских боях. Расплатой за это стала потеря позиций в Харьковской и Сумской областях.На северном фланге полосы наступления группировки войск "Восток" ВСУ тоже пытаются атаковать. Где-то противнику даже удалось просочиться в глубину. Но в целом оперативных результатов не принесло. Наши ребята не только отбивают эти контратаки, но и продвигаются на запад от Гуляйполя. Киевский режим это тоже делает для того, чтобы сковать дальневосточников, заставив их тратить силы на оборону и не так активно атаковать, дабы самим подготовить оборону к востоку от Орехова.Повторюсь, летом они попытаются повторить эти локальные контратаки. Людей киевский режим находит, поставки техники продолжаются, какие-то бригады восстанавливаются. Применение дронов тоже будет массироваться. Помимо переброски дополнительной артиллерии, Украина будет перебрасывать на ключевые участки батальоны операторов БПЛА, чтобы они неделю работали на каком-то из направлений и пытались полностью изолировать поле боя, закрыв возможности для продвижения пехоты с бронетехникой.Задача наших штабов в том, чтобы вскрыть подготовку таких действий. Если мы вовремя сосредоточим свои расчеты БПЛА, такое наступление обернется для ВСУ тяжелыми потерями. На весь фронт использовать столько дронов противник не сможет в силу нехватки личного состава и самих БПЛА.- А в целом вы согласны с оценкой, что нам сейчас надо уделять больше внимания не ударным дронам, а средствам защиты от вражеских БПЛА - установке зубов дракона в ближнем небе?- Одно другому не мешает. Это соревнование снаряда брони. Надо дальше развивать ударные компоненты. При этом надо защищаться от беспилотников различных типов: оптоволокно, квадрокоптеры, "Бабы-Яги". Все это представляет для нас угрозу.У нас действительно есть проблемы, связанные с ударами ВСУ по первой и второй линии логистики, а также минированием дорог. В этом плане нельзя ограничиваться стрельбой из ружей. Надо кратно увеличивать наши дроны-ПВО по системе "выстрелил и забыл". Надо совершенствовать тактику выявления расчетов противника и его инфраструктуры вроде антенн и ретрансляторов. РЭБ все еще актуален, но на этом направлении все быстро меняется.В идеале надо смотреть, по каким направлениям работает противник, чтобы не оказалось, что он это уже внедрил, а мы только готовим решение. Тут требуются упреждающие меры, чтобы мы были готовы к тому, что противник уже внедрил. Не всегда это получается. Где-то у противника возникает перевес. По тем же "Бабам-Ягам" у врага до сих пор количественное преимущество, несмотря на то, что он несет потери по этим дронов. Где-то они по-прежнему доставляют нам массу проблем бомбежками, минированием и доставкой грузов вражеской пехоте.Если эта проблема будет комплексно решена, на тактическом уровне это позволит нашим войскам более эффективно продвигаться на запад.- Уточню насчет средства защиты от БПЛА. Какие перспективы у дрона-перехватчика "Елка"? Поможет ли нам то, что мы придумали специальные антидроновые ракеты для ПЗРК "Игла" вместо "Панциря"? Есть ли у нас конкретные решения в части всечастотного РЭБа?- Начнем с "Иглы". "Панцирь" - это дорогая система. Да, появились "Панцири" с большим количеством более дешевых ракет. В этом плане он стал более эффективен. Но не могу сказать, что "Игла" заменит "Панцирь". Это просто еще одна компонента защиты от БПЛА.Прежде чем дроны дойдут до пехоты, по ним должны отработать зенитные пулеметы и антидроновые расчеты, которые применяют "Елку" или дроны-сеткометы. И "Игла" — это еще один инструмент для защиты тактической полосы наших войск.Конкретных решений по всечастотному РЭБу пока нет ни у нас, ни у врага. Обе стороны по-прежнему скачут по частотам. Это бесконечная гонка. Многие эффективные РЭБы 2022-2023 годов вы сейчас не встретите. Приходится внедрять конкретные элементы РЭБ, которые будут эффективны на данном конкретном участке против конкретных дронов противника.Чем больше таких решений будет найдено, тем выше будет выживаемость нашей пехоты. Как бы там ни было, территорию занимают люди, а не дроны.- И по поводу наших ударных дронов. Во-первых, разделяете ли вы оптимистичные оценки, что наш новый "Куб" сможет повыбивать украинскую логистику на дистанции в 100 километров? Во-вторых, чем закончится история с "Ланцетом", который якобы долетел прямо до Майдана в Киеве?- По поводу "Ланцета" я не удивлюсь, если он был запущен с "Герани". Если мы смогли их оснастить ракетами "воздух-воздух", то почему бы не запустить с них барражирующие боеприпасы?Что касается новых "Кубов", то тут вопрос не в их ТТХ, а в массовости. Каким бы замечательным не был дрон, имеет значение, когда он применяется десятками тысяч. Сейчас все решается массовость применяемых огневых средств и соотношение "цена-качество".В этом плане "Ланцеты" показали себя отлично. Да, ВСУ с ними борются. Да, где-то их эффективность снижается. Этой проблемой занимается весь НАТО, который использует различные системы РЭБ и ищет способы охоты на операторов. Но у "Ланцета" сохраняется серьезная результативность."Куб" в старой версии применялся в 2022 году, просто их было не так много. А теперь все покажут кадры объективного контроля.- Также мы с вами часто обсуждаем наземные роботизированные комплексы. Есть ли смысл массово использовать их не для логистики, а как ударное средство, учитывая, как далеко и точно сейчас бьют воздушные дроны?- Есть.Во-первых, в условиях килл-зоны все равно лучше потерять робота, чем человека. Это не только более гуманно, но и экономически выгодно. Потеря одного бойца обходится государству примерно в 17 миллионов рублей со всеми выплатами, а тележка без боевого модуля стоит миллион.Эти тележки становятся более живучими. Один такой робот может на нескольких минах подорваться или пережить попадание двух-трех дронов, но доехать до точки 8-10 километров, привезти груз бойцам и уехать обратно. Починили, поменяли батарею, подготовили к новому применению. А если человек хотя бы на одной мине подорвется, он гарантированно потеряет ступню или часть ноги.Сейчас такие роботы производятся тысячами. В этом году счет на десятки тысяч пойдет. Они свою нишу на поле боя займут.Во-вторых, они могут минировать местность и собирать противопехотные мины.В-третьих, в качестве ударных средств мы их уже применяем. Есть версии с пулеметами, АГС и "Шмелями" на восемь или десять труб (это уже мини-РСЗО). Бывали случаи, когда один робот ведет огонь из пулеметов, а за ним едет еще один робот с купольным РЭБом, чтобы не дать украинским дронам уничтожить эту огневую точку. Приехала такая связка, отстрелялась, уехали.Повторюсь, действуют они там, где человек или бронетехника долго не проживут. Их ждет бурное развитие. То, что мы сейчас наблюдаем – только начало наземной беспилотной революции. Платформы будут все более совершенными. Сначала у нас был "Курьер-1.0", потом собрали отзывы с фронта и доработали его до "Курьера-2.0". Не удивлюсь, если потом это будет "Курьер-3.0". Возможно, другие разработчики тоже будут выкатывать интересные решения, которые можно масштабировать.Это мы говорим только про гусеничные машины. А уже есть колесные системы. Китайцы еще робособак производят. Активно обсуждается тема прямоходящих роботов-подносчиков. Пока до этого еще далеко, но к 2030 году к этому придут. Эксперименты с роботизированной бронетехникой также никуда не исчезли. США, например, начали работу над безэкипажной БМП "Брэдли" еще до СВО.Все зависит от качества связи и того, может ли машина так же быстро реагировать на различные угрозы, как человек.- Какой у вас прогноз по ударам по украинской энергетике? Казалось, что она эту зиму пережила, но теперь мы снова стали бить по тем же ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.- Они их чинили-чинили. Вроде бы починили, но по ним опять прилетело. Такие удары весной будут продолжаться. Также по-прежнему важны попадания по подстанциям в 750кв и распределительными станциями от АЭС. Выбытие таких узлов заставляет снижать генерацию на АЭС, чтобы не допустить аварийной ситуации.- Обсудим также войну против Ирана. Сможет ли натовская оборонка отойти от дорогостоящих ракет к чему-то более дешевому и массовому? Например, тем же дронам "Лукас", который является копией "Шахеда".- Пока "Лукас" используется США и Израилем для различных провокаций. Их запускают под видом "Шахеда", чтобы вовлечь в войну против Ирана арабские страны. Но с точки зрения боевой эффективности они пока так себе. Иранцы один "Лукас" даже целым захватили. Это действительно абсолютная копия "Шахеда".У нас на фоне успехов "Герани" было принято списывать "Шахед". Якобы он старый и медленный. Вовсе нет. Война показывает, что в условиях менее плотной ПВО (а "Герани" работают в среде, где все прикладывают усилия для борьбы с ними) на Ближнем Востоке они показывают более высокие результаты.То, что США копируют его – показывает простоту и гениальность этого изделия. Иран эту концепцию придумал: дешевый планер и дешевые компоненты, которые имеют высокий коэффициент цены и качества. Россия его тоже скопировала, а теперь развивает. Китай без лишнего шума тоже штампует копии "Гераней" и "Шахедов" еще с 2022-2023 годов. Они даже на форум "Армия" такую модель привозили, чтобы продать.Повторюсь, концепция "Шахеда" будет внедряться дальше везде: и у нас, и у США, и у Китая.- Вообще сейчас обсуждение темы Ирана свелось к одному и тому же: выделяются несколько сроков окончания ракетно-дроновых перестрелок и устраиваются гадания о том, что же, в зависимости от этих сроков, будет с мировом экономикой. Может быть, вы на эту проблему с другой точки зрения смотрите?- Иран сделал ставку на асимметричную войну. Он пожертвовал флотом ради того, чтобы США тратили дорогостоящие боеприпасы. Они уже сейчас из Южной Кореи перебрасывают радары и ракеты, чтобы перекрыть эти потери. Я бы даже сказал, что такие потери в дорогостоящей технике США не несли даже во Вьетнаме. Когда еще было уничтожение радаров, которые стоят несколько десятков миллиардов долларов? Не было такого никогда.Трамп сейчас пытается спешно пересобрать план войны против Ирана. Сколько она продлится – непонятно. При этом объявить о своей победе и уйти США тоже не могут, потому что удары по американским базам и блокировка Ормузского пролива не прекратятся. Поэтому они пытаются и договориться с Ираном, и втянуть в войну другие страны, потому что сами не вывозят.Шансы Ирана – в максимальном затягивании войны. Чем дольше идет война, тем сильнее будут экономический и репутационный ущерб для США. Конечно, у Ирана более слабая защита. Он не может контролировать даже свое воздушное пространство. Поэтому Иран ведет себя как боксер, который сознательно идет в жесткий размен ударами, рассчитывая, что отправит противника в нокдаун или даже в нокаут.Да, это стратегия затратная. Ирану еще придется столкнуться с последствиями экономических и инфраструктурных потерь. Но если он добьется завершения войны на своих условиях, это укрепит его позиции. США это понимают. Поэтому стороны застряли в клинче, из которого нет внятного выхода.Для нас затягивание войны выгодно. Рост цен на нефть, ослабление США, экономические последствия для Европы. Если есть опции поддержать Иран в их дальнейшей борьбе, этим надо пользоваться. Это выгодно и России, и Китаю, и ряду других стран.

Кирилл Курбатов

