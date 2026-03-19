Ради такого Трамп готов помочь России вернуться на мировую арену. Причём тут Украина
Американский лидер Дональд Трамп заинтересован в скорейшем урегулировании украинского кризиса, но не изх гуманистических соображений - расчёт гораздо глубже
Несмотря на полную фокусировку на Ближнем Востоке, не забывает президент США Дональд Трамп и об Украине. На днях он заявил, что Вашингтону нет необходимости работать с Европой по этому вопросу, он вообще не должен был помогать партнёрам по НАТО с Украиной, ничем не угрожающей самой Америке, находящейся за тысячи километров, но помог, а ещё в очередной раз повторил, что с главой киевского режима Владимиром Зеленским, не желающим идти на мир, работать куда сложнее, чем с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подобные высказывания неоднократно вызывали недовольство европейских политиков, пишет Politico, но за кажущимся дисбалансом скрывается более долгосрочная стратегическая цель.
Представитель администрации Трампа, пожелавший не называть своё имя, заявил, что поиск "способа более тесного сближения с Россией" способен создать "иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно". А достичь этого, как полагают в Белом доме, возможно посредством стимулирования Москвы к прекращению конфликта на Украине, возвращения России в мировую экономику и привлечения в страну американских инвестиций.
"Хотя противодействие Китаю — не единственная причина, по которой администрация хочет перемирия, это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз выйти из них команда президента - спецпосланник Стивен Виткофф и зять Джаред Кушнер - продолжают искать прорыв", - подчёркивает Politico.
Идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает беспокойство у Украины, заявил изданию украинский чиновник на условиях анонимности.
Ещё бы! Киев всеми правдами и неправдами на протяжении стольких лет настраивает Запад против РФ, с постоянной регулярностью твердит про "угрозу для всей Европы" со стороны России, якобы готовой вот-вот напасть на неё, Зеленский постоянно разъезжает в зарубежные турне, чтобы про него и Украину не забывали, ради чего? Чтобы Вашингтон сейчас взял и своими руками помог РФ вернуться в стан ключевых акторов международных отношений? Да это самый страшный сон для Зеленского и компании.
"Это рискованный шаг, который беспокоит украинцев, но он подчёркивает убеждение администрации в том, что самая большая геополитическая угроза для Соединённых Штатов и Запада — это Китай, а не путинская Россия", - отмечает Politico.
Трамп с самого начала обозначил в качестве главной угрозы для своей страны КНР, а не РФ, как его предшественники-демократы, что и позволило ему незамедлительно после инаугурации на второй срок вступить в диалог с Путиным по широкому спектру вопросов, включая Украину. Так что он чётко следует своим политическим ориентирам, не ограничиваясь лишь словами, а предпринимая самые решительные действия, прежде всего направленных на изоляцию Китая от западных рынков и технологий: пошлины, превышавшие 100%, запрет американским фондам инвестировать в китайские компании, а им закрыт доступ к американским технологиям (в частности дочерним структурам Huawei), жёсткие ограничения на использование китайских платёжных систем Alipay, WeChat Pay в финансовом секторе США. Более того, операции, которые Белый дом проворачивает в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, среди прочего направлены на снижение влияния Пекина в этих регионах и глобально в мире, а также создают инструменты экономического удушья самой КНР (затруднение импорта нефти, вытеснение китайских структур из процесса добычи лития и меди, играющих критически важное значение для производства электроники, принуждение отдельных стран к расторжению контрактов с Пекином по инфраструктурным проектам, например, на строительство 5G-сетей).
Почему Трампу так важно приструнить Китай? Всё просто: это единственная страна, способная бросить вызов США не просто в какой-то отдельной сфере, а их статусу мирового гегемона. Судите сами:
- —это две крупнейшие экономики (по объёму ВВП в долларовом выражении на первом месте США, а по паритету покупательной способности – КНР), соответственно, денег, что у Вашингтона, что у Пекина предостаточно;
- —США удерживают лидерство по передовым технологиям, но Китай активно развивает эту отрасль и на днях правительство представило амбициозные планы, направленные на усиление конкуренции со Штатами в этой сфере, а по искусственному интеллекту уже на порядок опережает всех остальных;
- —Китай – ключевой центр мирового производства (половина мерча в фирменном магазине Трампа изготовлена в КНР, в т.ч. знаменитые кепки MAGA, хотя штаб президента это отрицает; в 2011 году Трамп сам признавал, что "в Китае очень легко производить товары"), следовательно, он контролирует цепочки поставок практически всех категорий товаров;
- —КНР увеличивает долю расчётов в юанях, тем самым подрывая монополию доллара;
- —реализация грандиозного проекта "Один пояс — один путь" должна в итоге привести к формированию новой глобальной системы с центром в Китае, все торговые и финансовые пути будут вести в Пекин, минуя контроль США, однако противодействие нынешней американской администрации вынуждает корректировать планы;
- —Китай предлагает остальным странам альтернативный миропорядок, в котором нет вмешательства в их внутренние дела, что так часто практикуют Соединённые Штаты;
- —в военных разработках КНР не просто догоняет США, а в ряде направлений опережает их, в частности по количеству боевых кораблей.
На слушаниях в комитете Палаты представителей по делам Вооружённых сил 17 марта генерал Грегори Гийо, возглавляющий Северное командование Вооружённых сил США и Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки, дал оценку военному потенциалу РФ и КНР.
"Россия остаётся соперником, обладающим самым значительным потенциалом и средствами, способными на сегодняшний день угрожать Северной Америке [отдельно отметив развитие арсенала межконтинентальных баллистических ракет и неядерного военного потенциала]. Способность Китая угрожать Северной Америке возрастает вызывающими тревогу темпами", - говорится в его письменных показаниях.
Хотя и из Москвы, и из Пекина неоднократно звучали заявления об отсутствии планов по нападению на Соединённые Штаты, Пентагон внимательно отслеживает достижения обеих стран в оборонной сфере.
Что касается России, почему Трамп не стремится бросить все силы для её сдерживания, американская администрация рассматривает РФ, скорее, как региональную державу, хотя бы потому, что масштаб её экономики на порядок меньше ($2,556 трлн против $30,8 трлн у США и $19,8 трлн у Китая по объёму ВВП в долларовом выражении), зато по итогам 2025 года по паритету покупательной способности Россия стала крупнейшей экономикой Европы (и четвёртой в мире после КНР, США и Индии).
Крепкий союз с Россией ещё больше усиливает Китай, что Трампу совсем не нужно, поэтому для него предпочтительнее оторвать первую от второго и предложить ей сотрудничество, ради чего президент США даже готов содействовать полноценному восстановлению РФ на мировой арене и потоку инвестиций в её национальную экономику.
Кроме того, 18 марта помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман объявил, что Соединённые Штаты открыты к продолжению диалога с Россией по военным вопросам, в том числе по теме истечения срока действия ДСНВ.
Если сдержать Китай и создать новый миропорядок, в котором он не будет играть одну из ключевых ролей, не удастся, то США рискуют лишиться статуса мирового гегемона и вместе с ним права диктовать правила мировому сообществу (естественно, есть страны, которым Вашингтон не указ и они действуют исключительно исходя из собственных национальных интересов, но таковых явное меньшинство), а это крушение главной философии Трампа-президента "America first".
Так что и урегулированием конфликта на Украине Трамп, как бы ни печально было это слышать Банковой, занимается не из гуманистических соображений, поскольку ситуация в стране такая, что он не уверен, что смог бы жить там в условиях вооружённого конфликта, как недавно сам сказал, в основе всего лежит расчёт выгоды для США и лично её президента. Ничего личного, как говорится, только бизнес и геополитика.
