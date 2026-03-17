План победы Трампа. Как США стараются вернуть статус главного гегемона планеты

Очень интересный промежуточный итог войны США и Израиля против Ирана – Дональд Трамп отложил свой широко разрекламированный, намеченный на апрель 2026-го и уже отягощенный ожиданиями и самыми неожиданными прогнозами визит в Китай к тамошнему лидеру Си Цзиньпину.

2026-03-17T16:34

Во время общения с прессой Трамп лично огласил: "Из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить поездку примерно на месяц".Журналисты встрепенулись, как борзые, услышавшие охотничий рожок. Потому что все выгладит, как очередной провал мистера Трампа. Он-де хотел привезти товарищу Си покоренный и поверженный Иран и в Пекине торговаться за поставки иранской нефти Китая под американским контролем, но промашка вышла. Месяца на свержение режима аятолл (так в США презрительно называют иранскую власть) не хватит, нужно будет еще кроваво попыхтеть. Отсрочка визита Трампа к Си – сейчас самое очевидное доказательство того, что "спецоперация в Иране пошла не по плану".Второй повод для возбуждения в том, что как бы подтверждается некая коллективная догадка о том, что отсутствие у Трампа плана действий в Иране (если не удастся блицкриг) нарвалось на наличие у Ирана такого плана ведения затяжной и продуктивной войны. На это все происходящее на Ближнем Востоке действительно похоже: США увязли и никаких определенных и быстрых перспектив победы американского оружия пока не просматриваются.Так ли это? И да, и нет. В тактическом плане у Трампа действительно вышла досадная и ненужная ему заминка, которая может для него много стоить. Но в стратегическом отношении всё у американского президента идет по плану. К сожалению, для всего остального и мира, в котором многие уже подумали, что США начали ослаблять свой зажим на горле планеты и уходить от единоличного американского гегемонизма.Нет, нет и еще раз нет. США действительно в последние годы начали терять свои позиции и их план глобализации планеты по американским лекалам начал давать сбои. В мире укрепились сначала теоретически, а потом и организационно идеи многополярного мира.Сначала политики и госдеятели самых разных стран, начиная с президента России Владимира Путина, заговорили о том, что все страны имеют не только свои национальные интересы, но и право их защищать. А потом медленно, но уверенно начали оформляться международные структуры и объединения, свидетельствующие, что свои нацинтересы готовы защищать многие. Появились Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и объединение БРИКС, которые как бы засвидетельствовали: американской гегемонии приходит конец. А потом Россия вообще начала специальную военную операцию (СВО) по принуждению Украины к миру и обеспечению национальных интересов России на украинском и европейском направлениях.И теперь уже возбудились в США, и президентом этой страны стал Дональд Трамп, вознамерившийся сделать ее снова великой. И возрождение былого величия США и стала новой формой защиты и укрепления американской гегемонии в мире. Если до Трампа США пытались навязывать свое превосходство, прикрываясь разговорами о демократии, общечеловеческих ценностях и неких международных правилах сожительства, которые они сами и выдумывали для всего коллективного Запада, и сочетая с точечным и довольно редким силовым принуждением, то при Трампе ставка была сделана исключительно на силу. И без оглядки на своих и чужих, на врагов и союзников. Лозунг Трампа "Мир через силу" стал главенствующим и касался как оппонентов, так и союзников США по коллективному Западу, по Евроатлантике и прочим региональным союзам, которые обеспечивали господство Америки по всему миру.И за неполных полтора года Трамп изменил американскую политику на планете – коммерциализировал ее, переводя все в разряд торгово-экономических сделок, четко и последовательно сочетаемых с силовым давлением – от задействования авианосцев до торговых и тарифных войн против несогласных.План Трампа состоял в том, чтобы все платили США. И за все. И враги, и союзники. И в этом отношении у Трампа есть план, и сам он по этому плану побеждает. Системно, последовательно и с неотвратимостью танка он переводит все международные договорные отношения в разряд сделок, подкрепляя договоренности материальной и финансовой заинтересованностью. Как целых стран, так и отдельных политических элит или политиков.Что задекларировал Трамп в своем "деланьи" Америки снова великой? Довольно известные шаги:– вернуть США однозначное экономическое могущество, путем промышленного и технологичного обновления внутри страны, модернизации, промышленности, укрепления доллара, как единого платежного средства:– установить безраздельный американский контроль над Западным полушарием, возврат к доктрине Монро, согласно которой Северная, Центральная и Южная Америки – это задний двор США. Новый подход получил и новой называние – "доктрина Донро" (от имени Дональд);– гарантировать политическое, психологическое и нравственное единство американского общества на основе традиционных ценностей и религии, а не новомодных веяний и девиаций;– добиться контроля за добычей и торговлей нефтью, нефтепродуктами и прочими углеводородами в пределах всех планеты. Трамп и не скрывал, что главное для него – это нефть;– установить американский контроль над основными торговыми путями, ресурсной инфраструктурой и логистикой планеты, по которым перемещаются энергоресурсы;– еще больше привязать к США их союзников и партнеров, но не на принципах равноправия, а на основе жесткой иерархии и подчиненности США. По принципу "кто платит, тот и заказывает музыку и танцы.Что из этого сделано? До конца ничего, но серьезные заявки на восстановление новой американской гегемонии уже сделаны. Это претензия на новое господство американского империализма в форме неоколониализма, который, по идее Трампа, в той или иной степени касается всех. Повторяю за Трампом – всех! В этом для Трампа образ победы, так он хочет победить.И он, увы, побеждает. Пройдемся по пунктам: после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро практически парализовано страхом все Западное полушарие. Венесуэла уже пристегнута к американской колеснице, на очереди – Куба, которая уже переживает общегосударственный блэкаут и готова подгнившим яблоком свалиться под ноги Трампа. Затем намечены выборы в Бразилии, где США намереваются сменить режим президента Луиса Инасиу Лулу да Сильва. Затем намечено подавление режимов в Колумбии, Никарагуа, Мексике, которые уже фактически согласились с шагами Трампа и в Венесуэле, и в Кубе.Трамп заявил о планах и готовности аннексировать Канаду и Гренландию, принадлежащую Дании, что сделает США самой крупной страной планеты по территории и очень богатой – по запасам ископаемых.США уже фактически выдавили из Западного полушария Китай, лишив его нефти Венесуэлы и логистики по Панамскому каналу. Санкционным режимом попытались ограничить экспортно-импортные возможности России. Парализовали активность ШОС и БРИКС, которые не смогли отстоять и подтвердить свои претензии на представительство нового многополярного мира.При этом Трамп сделал шаги ослаблению Европейского союза и полному подчинению НАТО, членов которой обязали до 5% от ВВП увеличить военные расходы и фактически платит Америке за ее "ядерный зонтик" над Европой. При этом давление на Европу тарифами пошлинами Трамп организовал "обезжиривание" континента, когда европейские предприятия потянулись со своими активами и мощностями в США, где специально созданы более привлекательные налоговые и прочие условия для работы.И что самое удивительное и парадоксальное – Трамп побеждает и в войне, которую он вместе с Израилем начал против Ирана. Цель ее прежняя – под видом уничтожения иранской ядерной программы отобрать у Ирана его нефтяной потенциал. Этим Трамп наносит очередной комплексный удар по конкурентам. По всем сразу, и по врагам, и по друзьям.Судите сами:– Россия: остается при своих, но война в Иране перекрывает для нее выгодный торговый путь Севре-Юг, выводящий товары из нее в Индийский океан;– Китай: лишается иранской нефти, а война перекрывает маршруты торгового пути "Один пояс – один путь";– Индия: лишается иранской нефти и вынуждена искать новые источники углеводородов;– Европа и ЕС: лишаются поставок энергоносителей и вынуждены искать новые источники закупок, которые есть только в США;– монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией: ввергаются в анархию и лишаются возможности торговать свои энергоресурсами, что опять делает США единственным надежным источником углеводородов.Многие обозреватели убеждают общественность, что Трамп может не победить Иран. Может, но даже невыигрышная война для США станет победой, потому что они оставят Ближний Восток, очень богатый нефтью и газом регион, в состоянии послевоенного хаоса. Хаос – это основное препятствие в торговле, а США будут в этом плане островом стабильности, у которого можно и нужно покупать все необходимое. Это и есть политика сделок от Трампа при любой исходе военных действий.А хаос на Ближнем Востоке будет, потому что оттуда никуда не денется Израиль, главный союзник США в регионе. И не важно кто виляет: собака хвостом американцы Израилем) и хвост собакой (израильтяне Америкой), важно то, что хаос, напряженность и ожидание нестабильности будут обеспечены. Как, собственно, и сейчас.Почему же так случилось, что человек, который шел на выборы с обещанием закончить все войны США и даже хвастался, что уже закончил восемь войн на планете, вдруг начал войну №9 да еще и с убийства 160 ни в чем не повинных иранских школьниц от 6 до 16 лет?Да все очень просто: как и его предшественник Джо Байден, Трамп – такое же порождение глубинного государства, только другой его части. Те, кто "держал" Байдена, обанкротились и привели США к видимому упадку и потере влияния и роли гегемона на планете. Гегемонизм нужно было восстанавливать новыми средствам и методами, для чего и понадобился новый человек. Им и стал Трамп, которого выдвинула другая часть глубинного государства. Трамп – лоббист, как образно говорят тинэйджеры, те же яйца, только вид сбоку. Ему приказали, он и начал войну. Как бы его лично, не исключено, при этом ни коробило и как бы он ни понимал, что деньги любят тишину.При Байдене были одни требования, и они провалились, не сработали, не обеспечили прибыль и сверхприбыль. Появились новые установки, согласно которым прикажут Трампу что-то иное – он выполнит. Таковы законы политики, которая жестко детерминирована интересами подлинных хозяев жизни. И это отнюдь не мало что понимающие инопланетяне или бездушные рептилоиды. Это, увы, вполне конкретные американские или транснациональные воротила бизнеса, как их ни назови, хоть "мировым правительством", хоть "жидомасонами", замышляющими всемирный заговор. Все гораздо прозаичнее. Хотя и не менее кроваво, если своих целей добиваться на войне…Многие возражают: мол, в США у Трампа как бы наблюдаются разброд и шатание в рядах движения (MAGA – The Make America Great Again), как бы сделавшего его президентом. В частности, только из-за войны в Иране от Трампа отдалились (или их выгнал он сам) журналисты Такер Карлсон и Меган Келли, политики конгрессмен Томас Масси и основатель ультраправой организации "Хранители клятвы" Стюарт Роудс. Заняли отдаленную дистанцию политик Марджори Тейлор Грин, миллиардер Илон Маск, еще недавно министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и т. д.Но, как оказалось, это верхушечное движение. Как рассказал ресурс newsfactsnetwork.com, по данным опросам, в декабре 2025 года, 70% респондентов, идентифицирующих себя как республиканцы MAGA, заявили, что "в значительной степени одобряют" работу Трампа на посту президента. Цифра высокая, но все равно показывает снижение на 8 пунктов по сравнению с апрелем, когда 78% опрошенных выразили сильное одобрение Трампу.Но вот журнал Newsweek привел более свежие данные: по данным, проведенного с 13 по 16 февраля 2026 года среди 1682 взрослых граждан США, 93% сторонников MAGA одобрили работу Трампа на посту президента, и только 7 % — осудили.Это гласа народа. Но как точно заметил как-то знаменитый актер Брюс Уиллис, "Крепкий орешек", страдающий сегодня деменцией, "общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают". В Штатах всегда найдут те, кто надет иные аргументы, чтобы Трамп или кто-то иной занимали пост президента… Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

