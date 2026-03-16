Зеленскому рано печалиться: Трамп осознал, как Украина может помочь ему в противостоянии с Ираном

Зеленскому рано печалиться: Трамп осознал, как Украина может помочь ему в противостоянии с Ираном - 16.03.2026 Украина.ру

Зеленскому рано печалиться: Трамп осознал, как Украина может помочь ему в противостоянии с Ираном

Украинские власти всерьёз обеспокоены, что президент США Дональд Трамп сосредоточил всё внимание на Ближнем Востоке, и опасаются, что лишатся поддержки Вашингтона в противостоянии с РФ. Однако у Киева есть то, что будет полезно Белому дому в борьбе с Тегераном, американская администрация это поняла, пусть и не сразу, и кардинально изменила позицию

2026-03-16T17:23

2026-03-16T17:23

2026-03-16T17:24

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчаянно пытается вернуться в мировое информационное пространство, которое больше двух недель целиком и полностью занято новостями с Ближнего Востока, а заодно, воспользовавшись ситуацией, втереться в доверие Трампу, в идеале став его верным соратником в иранском конфликте.То немногое, что Украина может предложить Соединённым Штатам сейчас, - свой боевой опыт. В интервью газете The New York Times Зеленский выразил готовность обменять украинские беспилотники-перехватчики на ракеты к системам ПВО Patriot.В ответ на это предложение Трамп заявил 13 марта в эфире радиостанции Fox News: "Нет. Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников. Мы знаем о беспилотниках больше, чем кто бы то ни было".Спустя два дня он повторил этот тезис в интервью телеканалу NBC News, добавив, что "последний человек, от которого США нужна помощь - Зеленский".Иран тоже скептически отнёсся к инициативе Киева. Тот редкий случай, когда в нынешней обстановке взгляды Вашингтона и Тегерана совпали."Что касается принятых Украиной на Ближнем Востоке мер противодействия дронам, то мы воспринимаем это исключительно как шутку и чисто символический жест. <…> Сейчас Украина фактически вступает в фазу прямой конфронтации. Она встала в один ряд с нашими врагами", - заявил временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар агентству France-Presse.Как рассказывал Зеленский The New York Times, США обратились к ним с просьбой о помощи 5 марта, и уже на следующий день украинские специалисты по беспилотникам вылетели в регион для защиты американских баз в Иордании в рамках операции "Эпическая ярость". На вопрос, действительно ли имела место такая просьба к Киеву, представители Белого дома не отвечают.По словам Амузегара, киевский режим пытается "разыгрывать иранскую карту" в надежде получить больше помощи от стран Запада в конфликте с Россией, но присутствие украинцев на ближневосточном театре боевых действий в Тегеране не рассматривают как нечто серьёзное.А может, не стоит недооценивать способности Киева? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, например, хочет укрепить сотрудничество с Украиной в вопросе противодействия беспилотникам иранского производства, рассказали чиновники двух стран порталу Ynet. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что Киев получил запрос на проведение телефонных переговоров Нетаньяху с Зеленским на этот счёт, они должны состояться в ближайшие дни. В вопросе противостояния с Ираном Украина выступает на стороне Израиля, пояснил дипломат.По имеющейся информации, и в США на самом деле не считают бесполезными разработки Киева. Как сообщили источники портала Axios, в августе 2025 года Украина пыталась продать Соединённым Штатам технологию БПЛА-перехватчика, которая могла защитить американские базы на Ближнем Востоке, звучала идея создания в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены базы США, центров борьбы с беспилотниками, тогда Вашингтон отклонил предложение Киева."Если есть тактическая ошибка, которую мы допустили и которая привела к войне с Ираном, то это она и была", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.Однако на прошлой неделе американская администрация изменила позицию из-за неожиданных ударов беспилотниками со стороны Ирана, пишет Axios.Дело в том, что Исламская Республика придерживается тактики массированного применения недорогих БПЛА, чтобы вынудить США и их союзников расходовать дорогостоящие и ограниченные по количеству ракеты ПВО (одна американская зенитная ракета Patriot стоимостью 3-12 млн долларов против иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136 от 20 до 50 тыс. долларов за штуку). И, похоже, её расчёт работает. США расходуют Tomahawk в операции против Ирана быстрее, чем могут их произвести, сообщает The National Interest, объём расхода превышает всё количество ракет, произведённых за последние 5 лет, что вызывает опасение по поводу возможного истощения запасов. Такими темпами только на замену использованных в первые 72 часа операции Tomahawk потребуется примерно 4,5 года. Эту ситуацию уже охарактеризовали как "кризис неравных затрат"."Другие страны пытаются экспериментировать с менее затратным вооружением, но налаживание крупномасштабного производства требует времени. Одна из наиболее успешных в этом плане стран - Украина, которая разработала недорогие средства перехвата дронов стоимостью от 1 до 2 тыс. долларов за одно средство, а это 1/20 стоимости дрона Shahed или даже меньше", - отмечает американское издание 19FortyFive.Осознание выгоды от сотрудничества с Зеленским приходит к американским чиновникам, однако в публичном пространстве Трамп выступает с совершенно иными заявлениям касательно Украины. Словами "последний человек, от которого нам нужна помощь, - это Зеленский", как пишет украинское издание "Страна.ua", он перебил сразу две главные надежды Киева в контексте конфликта на Ближнем Востоке:1. американцы заинтересуются украинскими разработками и в обмен на них продолжат поставлять ракеты к Patriot, несмотря на их дефицит, либо вообще в благодарность расширят всевозможную помощь;2. война в Иране отвлечёт внимание Трампа и он перестанет побуждать Зеленского выполнить условия завершения войны на Украине, согласованные в Анкоридже, включая вывод украинских войск с Донбасса, или даже рассердится на президента РФ Владимира Путина за помощь Ирану и начнёт оказывать давление на него, а не на Киев."Помощь с дронами США на Ближнем Востоке была частью стратегии Зеленского, но слова Трампа фактически ставит на ней крест", - констатирует "Страна.ua".Более того, Трамп выступил ещё с одним жёстким высказыванием в адрес главы киевского режима."Я удивлён, что Зеленский не хочет заключать сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее", - заявил президент США в интервью NBC News.И это вместо наращивания поставок вооружений и принуждения российской стороны, на которые рассчитывала Банковая и в чём американского лидера пытался убедить канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече в Белом доме 3 марта. Как рассказали источники британской газеты Financial Times, Мерц привёз в Вашингтон карты и графики, чтобы уговорить Трампа усилить давление на Москву, но президент США не выразил заинтересованности в детальном обсуждении ситуации вокруг конфликта, более того, он по-прежнему убеждён, что Украина ослабевает, а Россия сохраняет свою мощь, и исход предрешён.Украина в некотором смысле стала предметом торга Вашингтона с партнёрами по Североатлантическому альянсу в контексте операции на Ближнем Востоке, которая вопреки расчётам американской администрации не получилась стремительной."У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами. <…> Эти люди (европейцы – ред.) извлекают выгоду [от судоходства в Ормузском проливе]. <…> Если не поступит ответа [на призыв присоединиться к усилиям в Ормузском проливе] или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО", - предупредил Трамп.От ситуации в Ормузском проливе напрямую зависит стоимость энергоресурсов со всеми вытекающими последствиями. Если цены на нефть в течение полугода перевалят за 120 долларов за баррель (сейчас марка Brent - около 105 долларов), это будет иметь тяжёлые последствия для Украины: Россия получит больше доходов, а у тех европейских страны, которые зависят от импорта ископаемого топлива, будет меньше средств для поддержки ВСУ, пояснил аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков. К тому же есть риск, что в таких обстоятельствах США могут расторгнуть уже подписанные с Европой контракты на поставку вооружений Киеву.Впрочем, делать вывод, что Трамп, чьи мысли сейчас заняты исключительно ситуацией на Ближнем Востоке, желая скорейшего урегулирования украинского кризиса, целиком и полностью встал на сторону России, не стоит.Комментируя публикации СМИ об утрате интереса Трампа к урегулированию на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Мы видели подобные сообщения. По его словам, сейчас у американских переговорщиков действительно приоритеты другие, у них много нагрузки на других направлениях, хорошо понятных, но Россия считает, что новый раунд трёхсторонних консультаций по Украине возможен уже в обозримой перспективе, место и время по понятным причинам пока не определены.

https://ukraina.ru/20260313/fdor-lukyanov-tramp-otshuchivaetsya-o-svyazyakh-rossii-i-irana-no-eto-vse-bolshe-perepletaetsya-s-ukrainoy-1076726601.html

https://ukraina.ru/20260316/reaktivnyy-arash-yuriy-knutov-obyasnil-pochemu-iranskie-drony-obernutsya-koshmarom-dlya-baz-ssha-1076824820.html

сша

украина

иран

россия

ближний восток

израиль

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, иран, дональд трамп, владимир зеленский, россия, ближний восток, ракеты, израиль, биньямин нетаньяху