"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США - 19.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260319/eto-ne-shag-v-storonu-rossii-oleg-ivanov-obyasnil-vremennoe-poslablenie-sanktsiy-ssha-1076954636.html
"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США
США временно ослабили санкционный режим в отношении российской нефти до 11 апреля на фоне роста цен из-за войны с Ираном. Это решение породило споры о его политической подоплеке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2026-03-19T04:50
новости
сша
россия
иран
дональд трамп
украина.ру
нефть
экономика
цены
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_0:297:2839:1894_1920x0_80_0_0_848016998a3b32e03eaba7850dca6716.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_299:0:2824:1894_1920x0_80_0_0_60a15a1b02e914a09793ed4994b7a80f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США

04:50 19.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США временно ослабили санкционный режим в отношении российской нефти до 11 апреля на фоне роста цен из-за войны с Ираном. Это решение породило споры о его политической подоплеке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Говоря о выгоде для России от роста цен на энергоносители, Иванов заявил, что это лишь короткое окно возможностей. США дали понять, что послабление временное.
"Объективно, более высокие цены на энергоносители выгодны для России, но нужно иметь в виду, что это короткое окно возможности. США заявили, что ослабление санкций на загруженную российскую нефть на танкеры после 12 марта будут действовать до 11 апреля, а потом санкционный режим будет полностью восстановлен", — пояснил эксперт.
Он не считает решение Трампа политическим жестом в сторону Москвы. Причина сугубо экономическая — стабилизация цен, поэтому не нужно рассматривать решение Трампа как шаг в сторону России.
"Скорее это попытка стабилизировать цены на нефтяном рынке, который взорван операцией США против Ирана. Многие союзники и партнеры США оказались в крайне затруднительном экономическом положении", — заявил Иванов.
По его словам, сейчас экономика берет верх над политикой. "Как Трамп заявил, после стабилизации цен санкции против России будут возобновлены в полном объеме. В этот раз экономика берет верх над политикой", — констатировал собеседник издания.
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияИранДональд ТрампУкраина.рунефтьэкономикаценыБлижний ВостокГлавные новостиглавноетанкервойнавойна в Иранемеждународные отношенияМеждународная политикааналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
