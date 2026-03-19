"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США

"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США - 19.03.2026 Украина.ру

"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США

США временно ослабили санкционный режим в отношении российской нефти до 11 апреля на фоне роста цен из-за войны с Ираном. Это решение породило споры о его политической подоплеке. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2026-03-19T04:50

2026-03-19T04:50

2026-03-19T04:50

Говоря о выгоде для России от роста цен на энергоносители, Иванов заявил, что это лишь короткое окно возможностей. США дали понять, что послабление временное."Объективно, более высокие цены на энергоносители выгодны для России, но нужно иметь в виду, что это короткое окно возможности. США заявили, что ослабление санкций на загруженную российскую нефть на танкеры после 12 марта будут действовать до 11 апреля, а потом санкционный режим будет полностью восстановлен", — пояснил эксперт.Он не считает решение Трампа политическим жестом в сторону Москвы. Причина сугубо экономическая — стабилизация цен, поэтому не нужно рассматривать решение Трампа как шаг в сторону России. "Скорее это попытка стабилизировать цены на нефтяном рынке, который взорван операцией США против Ирана. Многие союзники и партнеры США оказались в крайне затруднительном экономическом положении", — заявил Иванов.По его словам, сейчас экономика берет верх над политикой. "Как Трамп заявил, после стабилизации цен санкции против России будут возобновлены в полном объеме. В этот раз экономика берет верх над политикой", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.Также по теме "Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США" на сайте Украина.ру.

сша

россия

иран

ближний восток

новости, сша, россия, иран, дональд трамп, украина.ру, нефть, экономика, цены, ближний восток, главные новости, главное, танкер, война, война в иране, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика