Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США

Украина - это не страна, а ЧВК, которая за деньги заказчика ведет войну против России и готова вести любую другую войну. Недаром, когда заговорили, что США в их противостоянии с Ираном могут потребоваться дроны-перехватчики, Зеленский сразу предложил послать туда своих специалистов. Это чисто рыночное поведение

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей СергейцевРанее руководство Евросоюза пообещало выделить средства киевскому режиму деньги на затягивание конфликта с Россией. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в партии "Слуга народа". По его словам, европейцы сказали буквально следующее: "Повоюйте еще два года. Мы дадим вам деньги".- Тимофей Николаевич, к каким последствиям это может привести?- А что еще им остается? У Европы нет никакой перспективы, кроме как продолжать войну и надеяться на то, что, может быть, что-то поменяется. В частности, поменяется отношение США к этому конфликту, когда либо Трамп ослабнет, либо его вообще не будет, либо еще что-нибудь произойдет. Все-таки история - процесс нелинейный. На это они и рассчитывают. Если это вообще можно назвать расчетом.Они же изначально рассчитывали, что за два-три месяца Россию одолеют. Но прошло четыре года. Причем нельзя сказать, что ничего не поменялось. Ситуация серьезно поменялась в пользу России. Более того, этот процесс изменений стал устойчивым. Может быть, он не имеет гигантских темпов предыдущих конфликтов (хотя там и жертвы были соответствующими). Тем не менее, Россия устойчиво продвигается к реализации своих целей. Так что же еще остается делать Евросоюзу?Кстати, европейские страны и Евросоюз - это не одно и то же. Евросоюз - это некий политический проект, который сверху надели на европейские страны, забрав у них суверенитет. И сейчас мы наблюдаем деградацию этой конструкции. А если конструкция деградирует, она просто продолжает те линии своего существования, которые у нее есть.- И если Евросоюз согласится на те условия, которые были выдвинуты в "Духе Анкориджа", то это будет означать моментальный его раскол?- Это не совсем так.Во-первых, мы мало что знаем о "Духе Анкориджа", кроме того, что он был. Во-вторых, даже если он и был, то он явно выветрился. В чем была суть этих договоренностей? В том, что мы согласились помочь США немного отойти в сторону от украинского конфликта. Полностью они из конфликта не вышли, но прямо сейчас вписываться за Украину они не хотят. Почему не хотят? По той же самой причине. У них ничего не получилось за два-три месяца, а им надо затевать бучу в другом месте.В этом смысле я считаю, что война против Ирана была по расписанию сделана. Расписание политической жизни любого американского президента известно с точностью до недели: когда он идет на подъем, когда он идет на спад. Не так много Трампу и осталось. И если он и собирался где-то что-то поджечь, то ему надо было это сейчас сделать. А раз Украина к этому моменту не закончилась, то США понадобились эти переговоры. Нам это на руку. Понятно, что никаких особых надежд я на это не возлагаю. Но то, что США занимают несколько отстраненную позицию, облегчает нам выполнение задач. Поэтому мы и пошли на встречу. Вот, собственно, и весь "Дух Анкориджа". К сущностному окончанию конфликта он не ведет и привести не может.Теперь насчет Европы.Тут дело не в расколе Евросоюза. До него ведь начало разрушаться евроатлантическое единство. Его больше нет как политической реальности. Да, НАТО осталось. Но тут можно привести аналогию из личной жизни. Древние римляне говорили, что брак как таковой прекращается в тот момент, когда у людей прекращаются чувства и они перестают друг с другом вести брачную жизнь. При этом у них еще остаются узы брака в виде каких-то обязательств. То же самое происходит с НАТО. НАТО - это узы.- Выходит, Европа и США едины только по документам?- Не только. Что-то друг другу они действительно должны. И они сейчас начинают выяснять, кто и кому процентов не доплатил. Это развод. Любой развод долгий и серьезный, когда есть, что делить. Не только прибыль, но и убытки с долгами: и финансовые, и политические. Кто, например, будет за восстановление Ирана платить?- Еще при разводе серьезно страдают дети. Украина-то с кем останется? С "папой" или с "мамой"?- Украина - это не страна, а ЧВК, которая за деньги заказчика ведет войну против России и готова вести любую другую войну. Недаром, когда заговорили, что США в их противостоянии с Ираном могут потребоваться дроны-перехватчики, Зеленский сразу предложил послать туда своих специалистов. Это чисто рыночное поведение.При этом сами украинцы хотят туда, где им все дадут, но им ничего за это не будет. Это чисто иждивенческий подход. Они считали, что как только вступят в Евросоюз, то им сразу будут платить пенсии по 4 тысячи евро. Хотя они никогда не платили и не собирались платить тех налогов, которые ради этой пенсии платят те же немцы. Так зачем же Евросоюзу принимать в свои ряды Украину, чтобы платить за этих иждивенцев? Тем не менее, украинцы по-прежнему рассуждают так: "Вон, сколько вы Польше заплатили за то, что она советский блок разрушала. А мы Россию разрушаем".Но вернемся к вашей аналогии с разводом.Бывает так, что ребенок ни к кому не может примкнуть, потому что родители после расторжения брака отказываются от своих родительских обязанностей. Ребенок попадает в детдом. Есть ли детдом для Украины? Не знаю. Вообще единственный выход для них только один - вернуться домой к России и сказать: "Извините. Мы были не правы. Сделаем все, что вы скажете". Конечно, нам это дорого обойдется. Это то еще "счастье". Но, в принципе, это наша земля и наши люди.Да, 30 лет их направляли по ложному пути. Да, там произошла смена поколений. Поэтому Моисей 40 лет водил по пустыне тех, кто был в египетском плену, пока поколения не сменились. В случае с украинцами должно быть точно так же.В этом смысле им после развода родителей придется возвращаться к бабушке с дедушкой.- Вы также затронули тему войны против Ирана. В каком положении сейчас оказались США, когда стало понятно, что быстрой победы не будет? При каких условиях они все же пойдут на наземную операцию?- Наземную операцию будет произвести очень тяжело. США всегда старались от этого уйти.Где они ее проводили до этого? В Афганистане. Там у противника был низкий уровень военно-технической оснащенности. В Ираке он был повыше. Но Ирак в те годы правил режим арабского социализма в последней фазе своего угасания. То же самое произошло с Ливией и с Сирией. Системы вроде партии "Баас" могут просуществовать десятки лет, но исторического механизма самовоспроизводства у них нет. Поэтому США перед наземной операцией подкупили верхушку Ирака. А кого они собрались подкупать в Иране?Там социалистического режима нет. Там режим основан на другой политической религии. Он отнюдь не такой рыхлый. И о том, что он в последней фазе своего угасания, ничто не свидетельствует. Там действительно придется воевать. Не получится договориться с войсками, чтобы они сложили оружие и сдали своих руководителей. А расчет США был именно на это.Я бы даже сказал, что США допустили одну ошибку. Они надеялись запугать Иран. Но "запугаем" и "мы купим вас, потому что вы сами так жить не хотите" - это две большие разницы. Коррупция - это позитивная мотивация. "Вы и так с нынешней властью жить не хотите. Так мы поможем вам от нее избавиться. Еще и денег за это заплатим. Только сдайте нам этих, этих и этих". А в Иране они попытались заменить позитив подкупа на негатив страха и ужаса, но это не сработало.В этом отношении, мне запомнилась одна иранская женщина, которая выступала с прозападными взглядами. Сначала она радовалась убийству Хаменеи ("Он нам надоел, его все равно надо было убрать"), а когда США стали бомбить школы и больницы, то стала задаваться вопросом в духе украинцев ("А нас-то за что?"). Как за что? За именно за это.Конечно, США могут сунуться в Иран. Но там живет 90 миллионов человек. Это много. Они могут и ножами зарезать. Не говоря уже о том, что у них припасено разное вооружение на этот случай. Так что это очень сложный вопрос для Трампа. Но не начать это они не могли. Я на днях на бумажке выписывал, кому в США нужна война, а кому нужен был мир. И я сторонников мира вообще не нашел. Оборонке нужно оружие производить. Пентагону нужно делать карьеру. Нефтяникам нужно повышение цен на нефть, учитывая сланцевую историю. Цифровому сообществу нужно было прорекламировать искусственный интеллект. Война нужна всем. И начать ее Трамп мог не позднее, чем у него бы окончательно посыпалась весьма неустойчивая временная политическая поддержка. Времени у него не было.А кто за мир платить будет? Мир стоит даже дороже, чем война. Понятно, что в долгосрочной перспективе жить в мире выгоднее, чем воевать. Но для того, чтобы жить в мире, надо решать мирные проблемы: канализация, состояние мостов и других железобетонных сооружений, у которых срок годности вышел, реновация. А где реновация проводится в мире? Только в Москве. В других городах, может, ее тоже проводить будем. Но вы же понимаете, каких усилий это требует.Повторюсь, мир стоит дороже, чем война. Как бы парадоксально это ни звучало. Когда бы Трамп мирные проблемы успел решить? Вот он и начал войну.- А чем США будут воевать против с Ирана? Что на Украине, что на Ближнем Востоке, их оружие показало себя не очень хорошо.- Реальность всегда охлаждает рекламу. Все эти события серьезно повлияют на мировой рынок вооружений. Разоблачение и разочарование американской оборонки уже наступило. Оружия у США поначалу много. Потом его становится меньше при интенсивном использовании.Раньше как думали? "Американское оружие, конечно, дорогое. Но зато какое. Мы с его помощью все проблемы решим". А теперь выясняется, что это просто оружие, у которого есть масса недостатков.Сейчас произошло то, что происходит во время любой войны - резкий скачок развития вооружений по тем направлениям, которые ранее недооценивались. Например, во Вторую мировую войну фактически появились реактивные самолеты и РСЗО ("Катюша" наша). Не знаю, куда мы дойдем в вопросе дронов, но они развиваются с такой скоростью, что это всех уравнивает. А что будут делать американцы, если они сейчас все ракеты для "Пэтриотов" и "Томагавки" расстреляют?Украину это тоже касается, которая четыре года воюет на американском оружии. Потому что мы еще не применяли те системы, которые сейчас на острие нашего научно-технического прогресса.

