Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников

2026-03-16T06:06

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов.Дональд Трамп 14 марта в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия может "немного помогать" Ирану, потому что "мы передаем Украине некоторые сведения".— Олег Петрович, означает ли это, что Трамп готов предложить нам обмен: мы останавливаем передачу информации Ирану, а США в ответ — ВСУ?— Нет оснований полагать, что Трамп пойдет на такой обмен. Если США перестанут оказывать подобную поддержку Украине, то это может привести к не вполне управляемому и нежелательному окончанию конфликта для США. Да и оказываемая помощь США Украине не сравнима с российской Ирану. К тому же я бы не стал принимать в расчет устные заявления президента Трампа, так как они часто носят противоречивый характер и недолговечны. Также нужно иметь в виду, что 13 марта постпред США при НАТО Уитакер заявил, что нет свидетельств того, что Россия участвует в войне вместе с Ираном. Однако можно полагать, что это не означает, что в будущем в случае ухудшения положения Ирана Россия не станет, например, делиться с Ираном разведданными.Традиционно в дипломатии больше доверия к письменным договоренностям. Известный принцип pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться) никто не отменял, хотя следует признать, что мировая дипломатия переживает кризис.— Какие есть сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке, учитывая, что, видимо, для, Трампа война пошла не по плану, Иран решил стоять не на жизнь, а на смерть, а Европа не горит желанием поддерживать США?— Действительно, есть основания утверждать, что американская военная операция против Ирана идет не по плану. В США есть ряд неписаных принципов, которые лежат в основе применения военной силы. К ним относятся такие, как "три никогда": никогда не воюй, если ты не вынужден; никогда не воюй в одиночку; никогда не воюй слишком долго.Нельзя однозначно утверждать, что без войны США не могли обойтись в данной ситуации. Шли дипломатические переговоры с Ираном, которые вовсе не зашли в тупик и пространство для договорённости оставалось. Как оказалось, кроме Израиля союзники США дистанцировались от активного участия в операции и в случае наземной операции в Иране США окажутся один на один с Ираном. Израиль будет вынужден сконцентрироваться на обеспечении собственной безопасности, и ему будет не до вторжения в Иран, да и общей границы у этих двух государств нет.Для американского руководства существуют официальные временные ограничения применения военной силы за пределами страны в рамках "Акта о военных полномочиях" (War Powers Act) без прямого вмешательства Конгресса до трех месяцев максимум. Он нацелен на усиление контроля законодательной власти над исполнительной в военной сфере. Другой важный неписаный принцип заключается в том, что если есть план начала операции, то и должен быть план выхода из нее. Какой выход предусматривается в данном случае, нам неизвестен. Кроме этого, накладывается и внутриполитический фактор – предстоящие выборы в Конгресс США в ноябре этого года, где в случае неудачи республиканской партии президент Трамп потеряет возможность легко проводить свою политическую линию через законодательный орган. В результате можно утверждать, что президент Трамп поставил себя в крайне сложную ситуацию. Вероятность широкомасштабной наземной операции невелика, так как скорее всего США пришлось бы действовать в одиночку, а имеющейся в этом регионе военной силы явно недостаточно. Проамериканских оппозиционных правящему руководству в Иране каких-то весомых сил тоже нет, поэтому мало нанести поражение иранским вооруженным силам. Необходимо иметь достаточно сил и средств для контроля территории и стабилизации обстановки в стране.Мы видели, как быстро США одержали военную победу в Ираке в 2003 году, и как быстро потерпели поражение в постконфликтной ситуации. Иран – более сложный случай. Что же остается Трампу? В пределах трех месяцев до вмешательства Конгресса поражать цели на территории Ирана, уничтожая промышленность и инфраструктуру страны, и тем самым оказывать давление на руководство Ирана и население в рамках американской концепции стратегического паралича.Как представляется, для Трампа выход из создавшейся ситуации заключается в том, чтобы объявить, что политические и военные цели достигнуты, то есть Иран не в состоянии угрожать союзникам и партнерам США в регионе. Его промышленная база для производства ракет и ядерного оружия уничтожена, а правящий режим ослаблен и не сможет дестабилизировать обстановку в регионе.Понятно, что такие оценки не буду отражать реальную картину, но Трампу это будет нужно для объяснения прекращения военной операции, а не для точной оценки происходящего.— На Западе активно педалируют тему того, что России выгоден конфликт на Ближнем Востоке, потому что она зарабатывает нефтяные бонусы. В то же время, российские энергетики отмечают, что "окно сверхдоходов”, то есть небольшие дивиденды, которые мы получим от роста цен на газ и нефть, не стоят политических отношений России и Ирана. А как вы считаете: если Иран начнет ощутимо проигрывать, Россия поддержит его более существенно чем сейчас?— Объективно, более высокие цены на энергоносители выгодны для России, но нужно иметь в виду, что это короткое окно возможности. США заявили, что ослабление санкций на загруженную российскую нефть на танкеры после 12 марта будут действовать до 11 апреля, а потом санкционный режим будет полностью восстановлен.Однако, вполне возможно, что санкции против России будут восстановлены и раньше, если прекратится кризис из-за роста цен в результате войны против Ирана. Вряд ли это обстоятельств как-то сильно затронет отношения между Россией и Ираном.Что касается нас, то Россия и так осуществляет полную политико-дипломатическую поддержку Ирану как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонней дипломатии в ООН. Если говорить о военно-технической помощи, то эта сфера лежит вне публичного обсуждения. Кроме этого, в условиях продолжающегося конфликта на Украине возможности России ограничены.— Ситуация с частичной отменой санкций на российскую нефть до апреля представляется мне исключительно экономическим решением Трампа. Тем не менее, ряд экспертов видит в этом политический момент: США делают шаг в сторону России, давая понять, что им важно партнерство с нами. Как вы видите эту ситуацию: есть ли тут дипломатия и политика, помимо экономики?— В свое время Ленин заявил, что политика есть концентрированное выражение экономики. Значительная доля истины в этом есть, хотя, как показывает практика, не всегда. Например, недальновидные политические решения европейских лидеров по отказу от недорогих российских энергоносителей и прекращение выгодного экономического сотрудничества с нашей страной привели к экономическим трудностям в целом ряде до этого благополучных стран Европы.Я бы не стал рассматривать решение Трампа как шаг в сторону России. Скорее это попытка стабилизировать цены на нефтяном рынке, который взорван операцией США против Ирана. Многие союзники и партнеры США оказались в крайне затруднительном экономическом положении с одной стороны, из-за санкций против России, а с другой из-за неожиданных военных действий США против Ирана.Оба обстоятельства наложились и вызвали кризис, который накрыл очень многих в том числе и непричастных к плохо просчитанным действиям руководства США. Как Трамп заявил, после стабилизации цен, санкции против России будет возобновлены в полном объеме. В этот раз экономика берет верх над политикой.— Мы говорим о формировании нового миропорядка, сплачиваем вокруг себя страны Глобального Юга. Но, если взять произошедшее сначала в Венесуэле, а потом в Иране, это можно считать ударом по нам. Не выглядим ли мы бессильными перед Западом в лице США, которые могут и похищать дружественных нам лидеров (Мадуро), и даже убивать их (Хаменеи)?— Конечно, произошедшие события не укрепляют тренд на полицентричность мирового порядка, к которому стремятся страны Глобального Юга. Они лишний раз подтверждают, что нельзя быть наивными и полагать, что если позиции коллективного Запада слабеют, а объективно это так, то он перестает быть опасным для стран Глобального Юга.Незадолго до Первой мировой войны министр иностранных дел России А. Извольский сказал, что заявлять протест без намерения, в случае надобности, поддержать его силой – есть из всех политических ошибок самая крупная. Нам необходимо укреплять союзы и организации как ОДКБ, ЕАЭС, ШОС так и интеграционные проекты как БРИКС и БЕП.Дает ли это стопроцентную гарантию безопасности для России? Полагаю, что нет. России должна быть сильным государством и успешно развиваться как в социально-экономическом, так и в оборонном плане. Вспоминая высказывание российского императора Александра III, я бы добавил, что у нас кроме армии и флота должна быть союзником эффективная дипломатия, и конечно, сам народ России, который должен строить свою жизнь не по указке внешних сил, а на основе своих интересов.

Анна Черкасова

