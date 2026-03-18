Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё

Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё - 18.03.2026 Украина.ру

Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё

Статус Крыма однажды уже кардинально изменил мировую политику, есть шанс, что в будущем это случится ещё раз

2026-03-18T06:00

2026-03-18T06:00

2026-03-18T06:00

эксклюзив

Ровно 12 лет назад, 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксёнов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии этих субъектов в состав России.Вспоминая те дни, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сказал в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым: "Думаю, эти события оказали влияние на весь мир. Равнодушных на тот момент не было, и для всех эти события действительно стали прорывным моментом. Участвовал непосредственно каждый крымчанин, и моральная поддержка тоже дорогого стоила. Тех, кто занимал просто молчаливую позицию наблюдателя, было ничтожно малое количество. Везде был драйв, подъём — и на улице, и в социальных сетях. Многие сейчас говорят о том, что поучаствовать в процессе возвращения Крыма домой было большим счастьем. Думаю, что многие, даже самые радостные события, связанные с рождением детей, так не отмечали, как день референдума. И когда всё произошло, все почувствовали облегчение: слава Богу, всё, кажется, закончилось. Напряжение ушло, страх ушёл, и пришло понимание, что Крым в надёжных руках, что есть президент Владимир Владимирович Путин и вся наша Россия".Это событие навсегда изменило жизнь не только полуострова, но и страны, и вообще всей системы международных отношений.США, Канада, Япония, Европа, используя как предлог возмущения Украины, с 2014 года ввели против РФ санкции небывалого масштаба (к марту 2026-го их количество превысило 31 000). Правда, со временем признали, что ограничительные меры не дали эффекта, на который они рассчитывали – дестабилизации общества России не произошло, а её экономика не разорвана в клочья, - зато негативные последствия ощутил сам Запад, в частности лишившись дешёвых энергоресурсов, торгового оборота и доступа на ёмкий рынок сбыта продукции.Официальная позиция Киева неизменна: Россия аннексировала полуостров и присоединила его силой, нарушая международное право, хотя как раз таки оно предусматривает право народа на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН, чем воспользовались крымчане и севастопольцы. К слову, проведение референдума в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм и в соответствии с международным правом, признали независимые наблюдатели из 21 государства, в т. ч. Франции, Италии, Израиля. Однако сами жители полуострова считают, что они, наоборот, до Крымской весны жили под оккупацией Украины: их желание выйти из состава УССР на референдуме 1991 года проигнорировали, налоги уходили в федеральный центр, а не вкладывались в развитие местной инфраструктуры, в конце концов на фоне повальной украинизации русскоязычных лишали права говорить на родном русском и много чего ещё. Вот почему после референдума так часто звучала фраза "мы наконец вернулись домой!"Самым главным достижением Крыма за эти 12 лет Аксёнов считает сохранение мира и взаимного уважения."Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Нас в Крыму пытались "развести по разным углам", чтобы никогда общество не было консолидировано. Крымчане всех национальностей — правильные, мудрые люди. Вы видите сами: у нас за 12 лет не было ни одного конфликта, все по-соседски друг другу помогают. Наверное, это и есть главное достижение", - заявил он.На полуострове проживают русские (67,9% населения региона), украинцы (15,68%), крымские татары (10,57%), татары (2,05%), белорусы (0,99%) и представители других национальностей (2,81%). Религиозный состав тоже разнообразный: православные, мусульмане, иудеи, католики. Такое мирное сосуществование представителей разных национальностей и вероисповеданий восхищает людей даже в недружественных странах."В Крыму мирно сосуществуют разные народы, этносы и религии. Поистине положительный пример для человечества", - заявил региональный советник области Венето Италии Стефано Вальдегамбери.Именно такое единство жителей позволило 12 лет назад не допустить в Крыму повторения событий на Майдане. А активисты-националисты грозились так сделать. Виталий Кличко, нынешний мэр украинской столицы, обещал, что с полуостровом "поступят ещё жёстче, чем с Киевом".Статус полуострова стал поворотным моментом для мирового сообщества тогда и может стать таковым ещё раз.Если раньше Крым был "красной линией" в отношениях России и Запада, то в последнее время прежние требования в стиле "пусть Москва вернёт полуостров" слышны не так часто, как и "возвращение Украины к границам 1991 года". Более того, в 2025-2026 годах произошло то, что прежде было немыслимым, – разговоры о возможности признания Крыма частью РФ перешли в разряд официальных дипломатических предложений, пусть и не озвученных вслух.17 марта 2025 года – как раз в годовщину воссоединения – портал Semafor, ссылаясь на собственные источники, написал, что администрация 47-го президента США Дональда Трампа рассматривает вариант официального признания Крыма российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также обращения к ООН с призывом пойти на аналогичный шаг. Однако никаких окончательных решений тогда принято не было.Спустя несколько дней с информацией на ту же тему в колонке на платформе Substack поделился известный американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш: "Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнёрства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт".Как успешный бизнесмен в сфере недвижимости и опытный инвестор Трамп осознаёт потенциал региона и примерный доход, который можно получить от реализации проектов там, причём сразу в нескольких отраслях. Взять то же виноделие: климат и почва полуострова создают идеальные условия для выращивания винограда, в регионе работают предприятия полного производственного цикла, крымские вина за последние годы получили награды на международных выставках, эти напитки знают потребители целого ряда стран, но не западных. А сколько бы американские компании могли заработать, если бы наладили поставки? Спрос на российские продукты в США растёт, поэтому не исключено, что вина, портвейны из Крыма тоже были бы востребованы.Только сначала потребуется отменить антироссийские санкции, которые блокируют поставки, торговые операции, проведение платежей, а этот шаг откроет большое окно возможностей как для Запада, так и для России. Почему Трамп хотел как можно скорее завершить украинский кризис? Чтобы перейти к реализации совместных проектов с Москвой. Параллельно с переговорной группой, которая занимается обсуждением условий мирного соглашения между конфликтующими сторонами, функционирует рабочая группа по экономическому взаимодействию России и Соединённых Штатов под руководством главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Следовательно, Москва и Вашингтон уже сейчас активно готовят почву для реализации совместных инициатив.За эти долгие 12 лет действия ограничительных мер Россия научилась справляться без своих прежде традиционных партнёров с Запада, переориентировавшись на других, а также сильнее опираясь на собственные силы, но всё же американский и европейский рынки сбыта лишними не были бы. Да и они от возобновления поставок отдельных категорий продукции из РФ только выиграли бы, прежде всего, газ по более доступным ценам поможет реанимировать промышленный комплекс Старого света, а минеральные удобрения нужны были настолько сильно, что США вывели их из-под действия санкций.Это положительно сказалось бы и на Крыме, поскольку в случае снятия ограничений на полуостров смогли бы зайти крупные строительные компании, производители, банки и многие другие. За эти годы в регионе и так ведётся активное строительство, ремонтируются дороги, благодаря возведению Крымского моста улучшилась транспортная доступность, но Аксёнов сам признаёт, что впереди немало работы."Я не идеализирую никогда картинку, ещё многое не достигнуто. Но в то же время то, что сегодня представляет собой Крым, сравнить с украинским периодом нельзя. Если раньше, выезжая в другие субъекты, сразу чувствовалась разница, что мы отстаём, то сейчас мы как минимум на одном уровне с другими регионами, а по некоторым направлениям Крым даже ушёл вперёд", - говорит глава региона.В ноябре 2025 года портал Axios опубликовал план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта, по словам источников, представленный для обсуждения Москве и Киеву, пункт 21 (из 28) гласил: "Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединёнными Штатами".Глава киевского режима Владимир Зеленский, естественно, сразу же отвергает подобные инициативы. Не может же он объявить, что отдаёт регион, который столько лет называл частью своей страны. Хотя украинские политики и стали отходить от идеи возвращения полуострова, говоря, что ресурсов у Киева для этого нет. Очень важна формулировка "де-факто", то есть никаких документов, где прописано, что Крым – часть РФ, Трамп заключать не предлагает – никаких дополнительных раздражителей - нужно просто признать существующие реалии.Европа, солидаризировавшаяся с Киевом, навряд ли прислушается к Трампу, но и без неё, одних только Соединённых Штатов будет достаточно, чтобы запустить процесс. Если это случится, то крымский прецедент упростит переговоры по Донбассу, а сейчас урегулирование украинского кризиса упирается в территориальный вопрос в первую очередь, хотя не только в него. Объяви Трамп об этом, Зеленский может, конечно, высказать всё, что думает по этому поводу, но, гляди, как бы потом не пришлось слать письмо с извинениями, как после скандала в Белом доме, после которого Вашингтон полностью приостановил военную помощь, включая передачу разведданных, столь ценных для ВСУ.

россия

крым

сша

украина

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, крым, сша, сергей аксенов, владимир путин, дональд трамп, санкции, украина, владимир зеленский, референдум