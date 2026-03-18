Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё
Статус Крыма однажды уже кардинально изменил мировую политику, есть шанс, что в будущем это случится ещё раз
2026-03-18T06:00
Ровно 12 лет назад, 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксёнов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии этих субъектов в состав России.Вспоминая те дни, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сказал в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым: "Думаю, эти события оказали влияние на весь мир. Равнодушных на тот момент не было, и для всех эти события действительно стали прорывным моментом. Участвовал непосредственно каждый крымчанин, и моральная поддержка тоже дорогого стоила. Тех, кто занимал просто молчаливую позицию наблюдателя, было ничтожно малое количество. Везде был драйв, подъём — и на улице, и в социальных сетях. Многие сейчас говорят о том, что поучаствовать в процессе возвращения Крыма домой было большим счастьем. Думаю, что многие, даже самые радостные события, связанные с рождением детей, так не отмечали, как день референдума. И когда всё произошло, все почувствовали облегчение: слава Богу, всё, кажется, закончилось. Напряжение ушло, страх ушёл, и пришло понимание, что Крым в надёжных руках, что есть президент Владимир Владимирович Путин и вся наша Россия".Это событие навсегда изменило жизнь не только полуострова, но и страны, и вообще всей системы международных отношений.США, Канада, Япония, Европа, используя как предлог возмущения Украины, с 2014 года ввели против РФ санкции небывалого масштаба (к марту 2026-го их количество превысило 31 000). Правда, со временем признали, что ограничительные меры не дали эффекта, на который они рассчитывали – дестабилизации общества России не произошло, а её экономика не разорвана в клочья, - зато негативные последствия ощутил сам Запад, в частности лишившись дешёвых энергоресурсов, торгового оборота и доступа на ёмкий рынок сбыта продукции.Официальная позиция Киева неизменна: Россия аннексировала полуостров и присоединила его силой, нарушая международное право, хотя как раз таки оно предусматривает право народа на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН, чем воспользовались крымчане и севастопольцы. К слову, проведение референдума в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм и в соответствии с международным правом, признали независимые наблюдатели из 21 государства, в т. ч. Франции, Италии, Израиля. Однако сами жители полуострова считают, что они, наоборот, до Крымской весны жили под оккупацией Украины: их желание выйти из состава УССР на референдуме 1991 года проигнорировали, налоги уходили в федеральный центр, а не вкладывались в развитие местной инфраструктуры, в конце концов на фоне повальной украинизации русскоязычных лишали права говорить на родном русском и много чего ещё. Вот почему после референдума так часто звучала фраза "мы наконец вернулись домой!"Самым главным достижением Крыма за эти 12 лет Аксёнов считает сохранение мира и взаимного уважения."Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Нас в Крыму пытались "развести по разным углам", чтобы никогда общество не было консолидировано. Крымчане всех национальностей — правильные, мудрые люди. Вы видите сами: у нас за 12 лет не было ни одного конфликта, все по-соседски друг другу помогают. Наверное, это и есть главное достижение", - заявил он.На полуострове проживают русские (67,9% населения региона), украинцы (15,68%), крымские татары (10,57%), татары (2,05%), белорусы (0,99%) и представители других национальностей (2,81%). Религиозный состав тоже разнообразный: православные, мусульмане, иудеи, католики. Такое мирное сосуществование представителей разных национальностей и вероисповеданий восхищает людей даже в недружественных странах."В Крыму мирно сосуществуют разные народы, этносы и религии. Поистине положительный пример для человечества", - заявил региональный советник области Венето Италии Стефано Вальдегамбери.Именно такое единство жителей позволило 12 лет назад не допустить в Крыму повторения событий на Майдане. А активисты-националисты грозились так сделать. Виталий Кличко, нынешний мэр украинской столицы, обещал, что с полуостровом "поступят ещё жёстче, чем с Киевом".Статус полуострова стал поворотным моментом для мирового сообщества тогда и может стать таковым ещё раз.Если раньше Крым был "красной линией" в отношениях России и Запада, то в последнее время прежние требования в стиле "пусть Москва вернёт полуостров" слышны не так часто, как и "возвращение Украины к границам 1991 года". Более того, в 2025-2026 годах произошло то, что прежде было немыслимым, – разговоры о возможности признания Крыма частью РФ перешли в разряд официальных дипломатических предложений, пусть и не озвученных вслух.17 марта 2025 года – как раз в годовщину воссоединения – портал Semafor, ссылаясь на собственные источники, написал, что администрация 47-го президента США Дональда Трампа рассматривает вариант официального признания Крыма российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также обращения к ООН с призывом пойти на аналогичный шаг. Однако никаких окончательных решений тогда принято не было.Спустя несколько дней с информацией на ту же тему в колонке на платформе Substack поделился известный американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш: "Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнёрства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт".Как успешный бизнесмен в сфере недвижимости и опытный инвестор Трамп осознаёт потенциал региона и примерный доход, который можно получить от реализации проектов там, причём сразу в нескольких отраслях. Взять то же виноделие: климат и почва полуострова создают идеальные условия для выращивания винограда, в регионе работают предприятия полного производственного цикла, крымские вина за последние годы получили награды на международных выставках, эти напитки знают потребители целого ряда стран, но не западных. А сколько бы американские компании могли заработать, если бы наладили поставки? Спрос на российские продукты в США растёт, поэтому не исключено, что вина, портвейны из Крыма тоже были бы востребованы.Только сначала потребуется отменить антироссийские санкции, которые блокируют поставки, торговые операции, проведение платежей, а этот шаг откроет большое окно возможностей как для Запада, так и для России. Почему Трамп хотел как можно скорее завершить украинский кризис? Чтобы перейти к реализации совместных проектов с Москвой. Параллельно с переговорной группой, которая занимается обсуждением условий мирного соглашения между конфликтующими сторонами, функционирует рабочая группа по экономическому взаимодействию России и Соединённых Штатов под руководством главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Следовательно, Москва и Вашингтон уже сейчас активно готовят почву для реализации совместных инициатив.За эти долгие 12 лет действия ограничительных мер Россия научилась справляться без своих прежде традиционных партнёров с Запада, переориентировавшись на других, а также сильнее опираясь на собственные силы, но всё же американский и европейский рынки сбыта лишними не были бы. Да и они от возобновления поставок отдельных категорий продукции из РФ только выиграли бы, прежде всего, газ по более доступным ценам поможет реанимировать промышленный комплекс Старого света, а минеральные удобрения нужны были настолько сильно, что США вывели их из-под действия санкций.Это положительно сказалось бы и на Крыме, поскольку в случае снятия ограничений на полуостров смогли бы зайти крупные строительные компании, производители, банки и многие другие. За эти годы в регионе и так ведётся активное строительство, ремонтируются дороги, благодаря возведению Крымского моста улучшилась транспортная доступность, но Аксёнов сам признаёт, что впереди немало работы."Я не идеализирую никогда картинку, ещё многое не достигнуто. Но в то же время то, что сегодня представляет собой Крым, сравнить с украинским периодом нельзя. Если раньше, выезжая в другие субъекты, сразу чувствовалась разница, что мы отстаём, то сейчас мы как минимум на одном уровне с другими регионами, а по некоторым направлениям Крым даже ушёл вперёд", - говорит глава региона.В ноябре 2025 года портал Axios опубликовал план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта, по словам источников, представленный для обсуждения Москве и Киеву, пункт 21 (из 28) гласил: "Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединёнными Штатами".Глава киевского режима Владимир Зеленский, естественно, сразу же отвергает подобные инициативы. Не может же он объявить, что отдаёт регион, который столько лет называл частью своей страны. Хотя украинские политики и стали отходить от идеи возвращения полуострова, говоря, что ресурсов у Киева для этого нет. Очень важна формулировка "де-факто", то есть никаких документов, где прописано, что Крым – часть РФ, Трамп заключать не предлагает – никаких дополнительных раздражителей - нужно просто признать существующие реалии.Европа, солидаризировавшаяся с Киевом, навряд ли прислушается к Трампу, но и без неё, одних только Соединённых Штатов будет достаточно, чтобы запустить процесс. Если это случится, то крымский прецедент упростит переговоры по Донбассу, а сейчас урегулирование украинского кризиса упирается в территориальный вопрос в первую очередь, хотя не только в него. Объяви Трамп об этом, Зеленский может, конечно, высказать всё, что думает по этому поводу, но, гляди, как бы потом не пришлось слать письмо с извинениями, как после скандала в Белом доме, после которого Вашингтон полностью приостановил военную помощь, включая передачу разведданных, столь ценных для ВСУ.Читайте также Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым
