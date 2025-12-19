https://ukraina.ru/20251219/amerikanskaya-paradigma-sladkaya-diplomatiya-ssha-zakupili-maksimum-shokolada-i-morozhenogo-v-rf-s-nachala-1073244827.html

Американская парадигма: Сладкая дипломатия. США закупили максимум шоколада и мороженого в РФ с начала СВО

Американская парадигма: Сладкая дипломатия. США закупили максимум шоколада и мороженого в РФ с начала СВО

Американская парадигма: Сладкая дипломатия. США закупили максимум шоколада и мороженого в РФ с начала СВО

Данные Федеральной статистической системы США демонстрируют интересную картину: сладкую жизнь американцам обеспечивает Россия. В самом прямом смысле

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073247034_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c2d7317e7161f25d3b9ffbe1cc5ba786.jpg

Контейнеры российского мороженого за океанЗа первые 9 месяцев текущего года США импортировали из РФ максимальное с 2022 года количество мороженого: сумма поставок составила $605 400, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1/3, а если сравнивать показатели сентябрей двух лет, то в 2025-м цифра ($167 000) выше, чем в 2024-м, в 3 раза.Однако всё ещё сильно не дотягивает до показателей 2022 года, когда Россия экспортировала в США мороженого на $8,4 млн (за один только апрель - $1,5 млн, т.е. больше, чем за 9 месяцев нынешнего года).Популярность этого лакомства в США резко выросла к 2021 году - Штаты стали лидером среди покупателей российского мороженого в стоимостном выражении (за первый квартал поставлено продукции на сумму $4,7 млн млн). За океан шла 1/3 всего экспортируемого РФ объёма. Особенно высокий спрос наблюдался в штатах Нью-Йорк и Флориде (в первом нынешний президент США Дональд Трамп родился, а во второй переехал в 2019 году), а также в городе Филадельфия."Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют "русский стаканчик". Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести "Лакомку", которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов", — рассказывал тогда генеральный директор Кореновского молочно-консервного комбината (производитель мороженого "Коровка из Кореновки") Игорь Московцев.Среди покупателей в основном эмигрировавшие соотечественники, но и американским потребителям лакомство из РФ пришлось по вкусу, прежде всего из-за натурального состава и отсутствием приторности (если в российском пломбире, согласно ГОСТу, 14–15,5% сахарозы, то в американском – до 30%), а ещё за счёт возможности купить его порционно, а не большими вёдрами.Российские производители ставили цель совершить качественный переход: чтобы их продукция была представлена не только в магазинах русских продуктов, а полностью на местном рынке.И, как рассказывали местные жители в 2021 году, мороженое российского производства, в частности пломбир, можно было найти во многих американских торговых сетях, например, Publix или Kroger.Вот как любопытно получается. Промышленное производство мороженого начиналось в США. Затем технологии изготовления того самого настоящего пломбира привезли в СССР, построили фабрики. Из-за высокой стоимости десерта американские производители стали заменять натуральное сливочное масло кокосовым, пальмовым и прочими растительными жирами, а в Советском Союзе продолжали изготавливать тот самый пломбир, сегодня это делают российские компании. И современные американцы узнают этот вкус благодаря мороженому из РФ.Торговля РФ-США в шоколадеКроме того, в январе-сентябре 2025 года Соединённые Штаты закупили российского шоколада на максимальную с 2021 года сумму - $1,9 млн (в 2021-м было чуть больше, $2 млн), объём поставок вырос почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.А в январе-сентябре 2024-го динамика была просто ошеломительная: США импортировали в 3,5 раза больше, чем годом ранее (на $1,7 млн). Мнение экспертов насчёт причин тогда разделилось.Так, член Ассоциации европейских исследований при РАН Виталий Тепикин отмечал, что США давно значатся среди покупателей российского шоколада, хотя больше продукции берут в соседних Канаде и Мексике, а также в Бельгии."При этом Россия в представлении рядовых американцев остаётся страной "центра внимания", нашу продукцию буквально сметают. <…> Картинка дикого русского медведя в глазах среднего американца смазывается, когда на его столе шелестит фольга изысканных сортов от "Красного Октября" или "Бабаевского". Россия это, безусловно, учитывает, проводя грамотную политическую линию", - говорил он.А независимый эксперт товаров народного потребления Александр Афиногенов, наоборот, заявлял, что американцев нельзя заподозрить в симпатии к российскому шоколаду, у него в Штатах нет такой популярности, как в РФ у Snickers или Mars, например, нет, там "точно никто от "Алёнки" не заводится", поэтому потребление, скорее всего, увеличилось только за счёт увеличения российской диаспоры.Как бы то ни было, российский шоколад привлекает иностранцев насыщенным вкусом какао без лишних добавок. Секрет в том, что отечественные фабрики по-прежнему придерживаются традиционных рецептов, в отличие от многих западных брендов. За счёт какао-масло текстура получается нежной кремовой, при этом вкус остаётся насыщенным, что резко контрастирует с образцами, куда добавлено пальмовое масло для снижения себестоимости. А в некоторых странах российский шоколад с более натуральным составом стоит ненамного дороже, а то и примерно столько же, сколько продукция Lindt или Ritter Sport.К слову, США – один из крупнейших импортёров шоколада на мировом рынке.Шоколад и мороженое - больше, чем просто лакомства, это политический символПо сути, это просто сладости, которые за счёт выработки эндорфинов вызывают у людей ощущение счастья, но порой они обретают политический подтекст.В конце октября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с конгрессвумен Анной Паулиной Луной в Майами подарил ей плитку шоколада с портретом российского лидера Владимира Путина и надписью "Своих не бросаем".Вручая такой необычный презент, Дмитриев сказал: "Это для того, чтобы Вы знали его образ мыслей, потому что вот это говорит о том, что мы не бросаем своих людей, и это один из его посылов".И ещё передал шоколадные конфеты под названием "Великие слова великого человека" с портретом президента РФ на коробке, а на обёртках размещены цитаты Владимира Владимировича ("Россия – такая страна, которая ничего не боится", "Границы России нигде не заканчиваются", "Россия не сердится. Россия сосредотачивается", "Вышли, не имея права, - получите по башке дубиной", "Если понадобится, мы сами кого надо можем поучить", "Мы готовы принять любой вызов времени и победить!" и др.)."А здесь он также говорит о том, что важно вести диалог с Россией, и мы надеемся, что этот диалог будет успешным, и он будет продолжен", - отметил Дмитриев."Что ж, если все встречи будут с цветами и шоколадом, я готова!" - ответила американская конгрессвумен.Дональд Трамп и Джо Байден такие разные. А что их объединяет, кроме статуса президента США и принадлежности к одному поколению? Огромная любовь к мороженому!В 2016 году во время посещения штаб-квартиры компании Jeni's Splendid Ice Creams Байден заявил: "Я не пью. Я не курю. Но ем много мороженого. Вы все думаете, что я шучу, но это не так. Я съедаю за раз больше мороженого, чем три человека, с которыми бы вы предпочли находиться в этот момент".Накануне первых предвыборных дебатов с Трампом в сентябре 2020 года Байден пошутил в Twitter, что примет стимулирующие препараты, опубликовав фотографию банки мороженого со вкусом подсоленного арахисового масла с добавлением кусочков шоколада.После его прихода к власти появились слухи, что в Белом доме есть гигантский морозильник, наполненный мороженым для 46-го президента, однако пресс-секретарь администрации Джен Псаки, отвечая на вопросы пользователей Twitter, не смогла подтвердить эту информацию.Но всё же раскрыла некоторые секреты: "Когда я была в Уилмингтоне (где Байден жил до переезда в Белый дом — ред.) перед инаугурацией президента, я действительно спросила его для моей четырёхлетней племянницы, которой было очень любопытно, какое у него любимое мороженое, и его любимым оказалось шоколадное. Так что это моя новость для всех вас. Но я не нашла морозильную камеру".Если Байден отдаёт предпочтение одному из самых распространённых в США видов мороженого, то у Трампа вкус неординарный (как и он сам) – он любит вишнёвое с ванилью, его специально включили в меню обеда на церемонии его инаугурации в 2017 году.Чем угощали гостей церемонии вступления Трампа на второй срок, читайте в статье Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа

