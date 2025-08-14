https://ukraina.ru/20250814/dmitriy-vydrin-opyanennyy-zolotoy-likhoradkoy-tramp-priglasil-putina-na-alyasku-na-ocheredi-krym-1066921669.html

Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым

Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым - 14.08.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым

Киев и Европа отстранены от встречи Путина и Трампа на Аляске. У армян на этот счет есть забавная пословица, которую любит Никол Пашинян, — про нежданного и нежеланного гостя. "Не ждали медведя, так он на пароходе приплыл". Между Сиэтлом и Анкориджем есть регулярное судоходство, но европейские и украинские политики уже опоздали на свой "пароход".

2025-08-14T07:01

2025-08-14T07:01

2025-08-14T07:01

интервью

арктика

аляска

дональд трамп

владимир путин

дмитрий выдрин

россия

украина

сша

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_051d26fd9aef78e3efeeaf2917c2229b.jpg

Об этом известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру. Дональд Трамп 8 августа анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров, отметив, что в регионе пересекаются экономические интересы государств, а на Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.— Дмитрий Игнатьевич, тему значимости арктического региона вы предугадали задолго до нынешних дней, а теперь на Аляске назначена встреча Путина и Трампа. Расскажите, про это чуть подробнее. Какие были предпосылки?— В очередной раз покаюсь, что подкинул идейку об этом треке. Точнее, мы с вами. Ведь, если не ошибаюсь, на Украина.ру впервые был озвучен подобный сценарий — в нашем с вами интервью. Поэтому добавлю только несколько нюансов, которые уже озвучивал. А также поздравлю издание Украина.ру за смелость в опубликовании, казалось бы, невероятных прогнозов.Итак, вроде бы Аляска — далеко и неудобно. Но ведь заманчиво как! И соблазнительно. Соблазн и сила притяжения этой дивной локации, способны перевесить любые предрассудки американской внешней политики. Типа негласных запретов на встречи с нашем лидером. А у нас от предрассудков уже почти избавились. Жизнь, слава богу, избавила.Поэтому с полгода назад и передал через давнего знакомого калифорнийского юриста и финансиста Юрия Ванетика, близкого к нынешней команде Белого дома, маленькую просьбу. Мол, пусть, во-первых, возьмут, извините, курвиметр и измерят расстояние между Россией и Штатами. Через три дня после этой просьбы Илон Маск с удивлением публично констатировал: расстояние между странами 4 (четыре!) километра.На самом деле дистанция между русским островом Ратманова и американским Крузенштерна еще короче, и даже меньше, чем тысячи миль между Америкой и Европой.Во-вторых, попросил их взять калькулятор и посчитать возможную прибыль от совместной эксплуатации Северного морского пути. Говорят, калькулятор сломался после нескольких триллионов… Мог пройти мимо подобного факта рачительный Дональд Фредович? Не думаю.Но дело даже не в этом. Маленький Донни рос на рассказах Джека Лондона о белом безмолвии, золотых приисках, стальных характерах. Для него как музыка звучали названия из романов эпохи "золотой лихорадки": "Клондайк", "Доусон", "Сороковая миля". Еще он обожал фильмы про самураев. А какое их главное кредо? "У самурая нет цели. Есть путь."Аляска — это идеальный путь для подлинного самурая. То есть для личности, избравшей стезю мужества, подвига, испытаний. А там еще и деньги лежат. Громадные. Но это такое… Трамп считает себя в душе последним самураем в Америке. А Путина, как бы не первым в мире. Ясно, что против такого соблазна Трамп не мог пройти, поэтому предложил вступить на этот путь.Те, кто говорит, что будут тяжкие дискуссии по Украине, не видел географическую карту мира, изданную в деловой столице штата Анкоридже. Вот она прямо передо мною. Здесь в центре, занимая почти все пространство, располагается Берингов пролив, окаймленный Сибирью и Северной Америкой. Европы почти не видно. Украины не видно вообще.Думаю, что и разговор будет соответственный: совместное освоение Арктики, шельфы, залежи, ледоколы и прочие атрибуты лидеров планеты. Хватит ли времени на другое? Не знаю, не знаю.Впрочем, неизбежно и продолжение. Где? Могу подсказать. Когда американский хозяин забывает, что он самурай, ему кажется, что он король. Король-солнце! В том смысле, что подобно светилу повелевает глобальными потоками безбрежной энергии.Я шепнул по телефону вездесущему Ванетику: мол, самые большие запасы энергии таятся не в гидроразрывах сланцевых месторождений Техаса, даже не в разведанных закромах Газпрома, а в сероводороде Черного моря. Трамп последнее время его частенько вспоминает. Почему-то называет его "океаном". Может по Фрейду? Считает водоем "океаном возможностей"?А где были самые продвинутые разработки по превращению духовитой серо-водородной субстанции в экологически безупречную энергию и ценнейшее сырье для химпрома? Конечно, в Крыму. В Севастополе, конкретно. Еще конкретнее — в Севастопольском универе. Там в его бытность еще в статусе приборостроительного института, эта тема была профильной. На корпус опережали турков, румын, болгар. Неужели неутомимый юрист это уже доложил…В общем, в Анкоридже цены на гостиничные номера уже выросли в два-три раза. Приближаются к "штуке" долларов за сутки. Советую вскоре зарезервировать апартаменты в Севастополе, чтобы потом не обижаться на "конские расценки".— Мотивация Трампа ясна, но мне не понятно, почему наш президент согласился именно на Аляску, когда он отмечал, что возможно провести переговоры в ОАЭ и так далее?— Во-первых, это красиво. Один известный самолетостроитель утверждал, что хорошо летают только красивые аппараты. И эффективными бывают только красивые геополитические проекты…Во-вторых, наш президент любит историю, в том числе советскую. Он знает, что в самом конце 80-х почетным гражданином Магадана был избран губернатор Аляски Стив Купер. За инициирование масштабных проектов арктического, энергетического и космического сотрудничества наших стран. Тот вместе с очаровательной и смешливой супругой прилетал из Анкориджа в нашу страну.Россия, как известно, признает себя правопреемником Союза — в отличии от той же Украины. Даже все его долги выплатила. Так, что визит президента Путина на Аляску в известной мере ответный политический визит.— Знаете, амбиции Трампа непомерны. Хотел "отжать" Гренландию у Дании, Канаду присоединить к США, тянет руки к Зангезурскому коридору. Может нам тоже не тушеваться и попросить вернуть нам Аляску?— Гренландию брать придется. Холодно, но необходимо. Без контроля над бывшей "зеленой землей", невозможно полноценно контролировать североамериканскую часть арктического морского пути.Через того же Ванетика я передал американским коллегам два плана присоединения Гренландии. Первый стоит 2 миллиарда и займет полгода. Второй тянет всего на 2 миллиона, но растянется на целый год. Не буду детализировать, чтоб не напрягать потомков Гамлета. Шучу, шучу —наверное.То есть с Гренландией мне лично все ясно. Канада же не при делах. Здесь Трампу просто не доложили нюансы. Между материковой частью страны кленового сиропа и Северным морским путем тысячи километров безжизненных и неосвоенных островов. Там не в пример Гренландии практически нет метеостанций, баз, взлетных полос. Поэтому пусть живут потихоньку приторными сиропами, а не полярными тропами…— Специалисты гадают, что Арктика может стать следующей после Украины ареной противостояния для РФ и США. А вы что скажете?— Может стать как ареной противостояния, так и территорией всестороннего сотрудничества. Точка бифуркации здесь пока не пройдена. После встречи президентов многое станет ясным. Посмотрим.— Но до сих пор не до конца понятно, что именно предложит Трамп, какие условия устроят Путина и согласятся ли с ними Киев и Европа. Что лично вы ждете от этой встречи президентов?— Не хочу гадать на тактическом уровне. Здесь многое зависит от деталей: настроение, погода, меню фуршета… Да мало ли, что. А стратегические интересы стран мы уже рассмотрели. Они рано или поздно возобладают.Важно и то, что Киев и Европа фактически отстранены от встречи. У армян есть забавная старая пословица про нежданного и нежеланного гостя. Ее любит лично поглощать армянский премьер-министр Пашинян "Не ждали медведя, так он на пароходе приплыл".Да, между Сиэтлом и Анкориджем есть регулярное судоходство. Но, боюсь, европейские и украинские политики уже опоздали на свой "пароход". "Цигель цигель, ай люлю"...— Каковы возможные сценарии развития дальнейших отношений США и России с учетом сложившейся геополитической ситуации?— Трамп — плотский и реалистический персонаж. Поэтому его так бесит позиция Европы — там реализмом и не пахнет.Зеленский вообще нереалистический, а сюрреалистический персонаж. Он живет в своем мире хуцпы, где наглость выше ума, где беспардонность выше эрудиции, где субъективная корысть, как бык овцу, кроет общественную пользу. Ему нужна только война. Без нее он теряет свой пост, международную значимость, доступ к мировой кормушке."Я сказал — война!" Это про него. И про прочих мелкобританцев. Это про рудименты старого уходящего западного мира, заигравшегося в "права человека" и прочие наивные и уже абсолютно иллюзорные забавы. Эти пассажиры и дальше будут делать то, что умеют: клянчить, просить, интриговать. Договариваться — это не их амплуа.А старый мощный Дональд Фредович вырос на сделках. То есть на реальных договоренностях. Он весь — в реале. Это и будет определять рисунок всех сценариев отношений США и России. Реально!Российский и американский президенты настроены на долгожданную встречу на Аляске и продуктивные переговоры по Украине. Но нельзя исключать гнусных и кровавых провокаций, на которые способен Киев при поддержке Британии. Об этом в интервью Сергей Миронов: Пока Украина пытается сорвать встречу на Аляске, РФ и США творят мир на Кавказе.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250130/1060697428.html

арктика

аляска

россия

украина

сша

европа

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, арктика, аляска, дональд трамп, владимир путин, дмитрий выдрин, россия, украина, сша, переговоры, европа, крым