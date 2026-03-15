"Горький привкус иранской авантюры": Сидоров раскрыл, почему Трампу нужен "быстрый мир" на Украине
В Белом доме просчитались, надеясь на быструю победу над Ираном. Теперь, чтобы сгладить провал, Дональду Трампу очень нужен успех в урегулировании ситуации на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
05:00 15.03.2026
 
В Белом доме просчитались, надеясь на быструю победу над Ираном. Теперь, чтобы сгладить провал, Дональду Трампу очень нужен успех в урегулировании ситуации на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос о влиянии ближневосточного конфликта на переговоры по Украине, эксперт заявил, что продолжение переговорного процесса в интересах Трампа. "Администрация Трампа, его ближайшее окружение, просчиталась. Расчет делался на то, что даже не война, а операция против Ирана будет скоротечной", — заявил Андрей Сидоров.
"Она решит вопрос с иранским руководством, то есть страна будет обезглавлена, а система власти и управления будет разрушена и в Иране вновь вспыхнут массовые протесты", — пояснил собеседник.
На этот раз иранцы расширили зону конфликта, то есть стали бить по американским базам на территории других стран Ближнего Востока, чего американцы не ожидали, добавил эксперт.
"Горький привкус иранской авантюры нужно чем-то смягчить. И для Трампа было бы хорошо, если бы был урегулирован конфликт на Украине", — подчеркнул Сидоров.
"Урегулирование российско-украинского конфликта было бы приурочено к 250-летию независимости США, что имело бы символическое значение: за свободу Америки дрался Вашингтон, а Трамп сделал ее снова великой", — резюмировал собеседник издания.
