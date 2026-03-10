https://ukraina.ru/20260310/yuriy-stankevich-voyna-ssha-i-izrailya-s-iranom-usilit-borbu-za-atlanticheskie-barreli-1076583928.html

Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели

Ситуация с энергетикой для Европы может стать критической при совпадении нескольких факторов: длительное закрытие Ормуза, перебои поставок СПГ и расширение конфликта на ключевые транспортные маршруты. Однако призывы к возвращению российских энергоносителей пока что выглядят скорее политическим сигналом, нежели оформленной стратегией.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич. Он также объяснил, как долго продлится “окно сверхдоходов” России, возникшее как результат нефтяного кризиса и войны США, Израиля и Ирана.Танкерное движение через Ормузский пролив фактически замерло из-за добровольной приостановки рейсов судовладельцами после начала операции США и Израиля, хотя официально пролив не закрывался.— Юрий Аркадьевич, в начале марта аналитики JPMorgan Chase (один из крупнейших банков мира) заявили, что при полном закрытии Ормузского пролива производители нефти в регионе смогут продолжать добычу не чуть меньше месяца из-за ограниченности наземных хранилищ и плавучих емкостей. После заполнения всех доступных резервуаров добыча неизбежно остановится. Если Ормузский пролив будет перекрыт и дальше, как могут перераспределиться “силы” на мировом энергетическом рынке?— Если Ормузский пролив будет перекрыт надолго, это может стать одним из самых серьезных энергетических шоков последних десятилетий. Через него проходит около 20% мировой морской торговли нефтью и до четверти глобальных поставок СПГ — фактически это одна из ключевых "артерий" мировой энергетики.Даже краткосрочная блокировка на несколько недель способна вызвать резкий скачок цен. Нефть в таком сценарии может устойчиво закрепиться значительно выше 100 долларов за баррель: первые импульсы мы уже видим.Одновременно вырастут ставки фрахта и страховые премии, подорожает сжиженный газ для Азии и Европы. Страны – участницы МЭА (автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития), вероятно, прибегнут к распечатыванию стратегических резервов, чтобы сгладить шок. Часть потоков попытаются перенаправить через альтернативные маршруты: саудовский трубопровод East-West к Красному морю или инфраструктуру ОАЭ в Фуджейре. Однако их мощностей объективно недостаточно, чтобы полностью компенсировать выпадение Ормуза.Если ограничения затянутся на месяцы, начнется более глубокое и чувствительное перераспределение сил. Выиграют производители вне Персидского залива — США с их гибкой сланцевой добычей, Бразилия, Норвегия, Гайана, а также Россия. Уже звучат призывы отдельных политиков пересмотреть санкционные ограничения в отношении российской нефти — что само по себе отражает масштаб потенциального дефицита.Также усилится конкуренция за "атлантические" баррели: Азия будет активнее бороться за нефть и СПГ вне Ближнего Востока; Европа — за американский и африканский газ. Повысится инвестиционный интерес к альтернативной логистике и новым СПГ-проектам вне зоны геополитического риска.В долгосрочной перспективе такой кризис лишь закрепит тренд на диверсификацию поставок и усилит в ценах постоянную премию за геополитическую нестабильность.— Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях. На фоне иранской войны, как вы заметили, звучат призывы пересмотреть санкции в отношении российской нефти. Но холодный сезон прошел, что могло стать решающим фактором в пользу такого решения. Как бы вы это прокомментировали? А в целом насколько все критично с энергетикой в Европе из-за американо-израильско-иранской войны?— Что касается Европы, ситуация в очередной раз подчеркивает ее зависимость от импорта энергоресурсов. Да, инфраструктура приема СПГ расширена, поставщики диверсифицированы, потребление газа структурно снизилось — за счет энергоэффективности и роста возобновляемых источников энергии.Однако оборотной стороной этих процессов стала нарастающая деиндустриализация и высокая чувствительность к ценовым колебаниям. Новые риски нарастают. Если эскалация одновременно затронет Ормуз (поставки СПГ из Катара) и логистику в Красном море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за объемы СПГ. В такой ситуации цены могут резко вырасти даже без физического дефицита — исключительно из-за премии за риск и нервозности рынка.Пока призывы к возвращению российских энергоносителей выглядят скорее политическим сигналом, чем оформленной стратегией. ЕС уже вложил значительные ресурсы в снижение зависимости от России, и разворот курса потребовал бы сложного политического консенсуса, которого сейчас не просматривается.В целом ситуация для Европы остается сложной. Критической она станет при совпадении нескольких факторов: длительное закрытие Ормуза, перебои поставок СПГ и расширение конфликта на ключевые транспортные маршруты.— Затягивание ближневосточного конфликта будет усиливать зависимость мировой экономики от поставок энергоресурсов из России, говорят специалисты-энергетики. Россия сможет заработать, пока “штормит” Ближний Восток. Но насколько больше получится заработать и как долго эти блага для нашего бюджета могут продлиться?— Для России период нестабильности на Ближнем Востоке потенциально означает рост доходов — прежде всего за счет повышения мировых цен. Даже с учетом дисконта к Brent российская нефть дорожает вслед за глобальным рынком. Дополнительным фактором становится удорожание фрахта: в условиях ограниченного доступа к международной логистике собственная инфраструктура приобретает стратегическое значение.Однако сохраняются и ограничения: ценовой потолок, санкционные издержки, дисконт к эталонным сортам, квоты ОПЕК+ и ограниченные возможности быстрого наращивания добычи. Если нефть удержится устойчиво выше 100 долларов, бюджет действительно получит дополнительные поступления.Но исторический опыт показывает: геополитические премии чаще живут месяцами, а не годами. Затяжной кризис несет риск глобальной рецессии, а это уже фактор снижения спроса и давления на цены. Поэтому "окно сверхдоходов" обычно ограничено фазой острой турбулентности.— В целом, как вы оцениваете реакцию энергетических рынков на войну США и Израиля с Ираном?— Реакция энергетических рынков пока остается относительно сдержанно. Мы видим резкие ценовые всплески на фоне новостей об атаках, но затем следуют коррекции, если физические поставки продолжаются. Растет волатильность, увеличиваются страховые премии, однако рынок пока не закладывает сценарий длительного коллапса. Без устойчивого физического дефицита динамика остается более умеренной, чем в 2022 году.В целом мировой рынок сегодня живет в режиме "премии за риск", а не в условиях реального дефицита. Переломным моментом станет именно длительное физическое перекрытие Ормуза. Тогда неизбежны скачок цен, перераспределение доходов в пользу производителей вне Залива, усиление роли России, серьезное давление на Европу и Азию и рост глобальных инфляционных рисков.Однако чем дольше продлится кризис, тем выше вероятность экономического спада. Энергетические рынки в подобных конфликтах сначала выигрывают от роста цен, но затем могут столкнуться с обратным эффектом — через охлаждение мировой экономики и снижение спроса.— Подрывы танкеров в морской акватории и удары по НПЗ воющими сторонами могут привести к экологической катастрофе?— Экологические риски — это отдельная и крайне тревожная тема. Удары по танкерам, НПЗ и портовой инфраструктуре могут привести к масштабным разливам нефти и пожарам, особенно в уязвимой и замкнутой экосистеме Персидского залива. Потенциальный ущерб способен носить долгосрочный характер — как для морской среды, так и для прибрежных государств.— Но почему ООН тогда молчит ?— Отсутствие жестких заявлений со стороны ООН во многом объясняется процедурными ограничениями: позиции постоянных членов Совбеза расходятся, а экологические оценки требуют подтвержденных данных. Чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные.Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче. К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва. Организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. Выскажу мнение, что кардинальная реформа ООН не за горами. Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира".Трамп сделал Путину подарок последствиями войны с Ираном и взлетом цен на нефть, особенно с учетом того, что в 2025 году дефицит федерального бюджета России составил около 6 триллионов рублей (это 2,6% ВВП). Это огромный подарок российскому народу от американского народа. Подробнее об этом, в интервью Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана.

