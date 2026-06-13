Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ - 13.06.2026 Украина.ру
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Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ
Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ - 13.06.2026 Украина.ру
Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ
Сторонники идеи переноса производства в КНДР говорят о Северной Корее как о нашем надежном тыле, якобы сопоставимым с ЕС. Но Россию и КНДР соединяет два моста, взаимодействие по морю осуществляется через два порта. Эту инфраструктуру можно уничтожить за один день беспилотными летательными аппаратами и катерами.
2026-06-13T07:30
2026-06-13T07:30
интервью
кндр
россия
северная корея
украина.ру
впк
ес
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев.- Виталий, в среде военных блогеров обсуждается возможность переноса военных производств России на территорию КНДР в связи с участившимися атаками украинских дронов по глубоким тылам России. В поддержку этой идеи выдвигаются различные аргументы, в том числе безопасность производства и трудовая дисциплина северокорейских рабочих. Как вы относитесь к такому предложению?- Идея совсем нездоровая и вот почему: во-первых, нашей оборонной промышленности необходимы заказы, их должно быть все больше и больше для развития и финансирования отрасли. То есть эти люди предлагают отнять хлеб у нашего ВПК.Во-вторых, тезисы о дисциплине и низкой стоимости из-за отсутствия откатов это большой раздутый миф. Несмотря на то, что в КНДР ведется борьба с коррупцией на институциональном уровне, уровень коррупции все равно высок. И хотя наши патриоты ссылаются на систему откатов в России, в Северной Корее будет все то же самое, только с местными чиновниками и с корейской спецификой. Более того в этом взаимодействии некоторые наши чиновники найдут общий язык с северокорейскими коллегами. Цена может взлететь еще сильнее. Необходимо учитывать тот факт, что КНДР это страна, которая достигает своих успехов в условиях жесточайших санкций за счет теневой экономики, доля которой от ВВП по оценкам западных экспертов составляет около 85%. Да, цифры ангажированные, но близки к правде. Нельзя исключать, что предлагающие подобные инициативы возможно лоббируют интересы тех, кто хочет получить еще большие откаты.- Как же рассказы о том, что всех коррупционеров расстреливают из зениток и скармливают собакам?- В КНДР за это не предусмотрена смертная казнь. Статья 112 УК КНДР (Посредничество). Посредничество, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере наказывается исправительно-трудовыми работами со сроком до 3 лет. Причем в реальности эта статья не работает против "своих", кто является шестеренкой теневой экономики. У КНДР довольно мягкая законодательная система, страшны не сколько сроки, сколько удар по репутации со страхом быть выкинутым с места у кормушки.Что касается качества. Как вообще следить за качеством, если у нас есть своя система нормативно-технических документов и политика в области метрологии? Обеспечить контроль над производством в другой стране не представляется возможным. Изучив фотографии фрагментов некоторых северокорейских изделий (в т.ч отсеков баллистических ракет), я заметил, что вместо стеклоткани или ленты ЛЭТСАР (в нагреваемых местах) можно увидеть обычную синюю или красную изоленту. Это даже не соответствует выпуску изделий в военное время по нашим стандартам. До какого уровня они упрощают требования к своим изделиям доподлинно неизвестно. Также стоит отметить большое количество брака в поставляемых партиях артиллерийских снарядов. Проблема многих наших патриотов в том, что они являются реакцией на либеральное сообщество, то есть они не видят реальности и видят КНДР в образе "Дальневосточной Спарты".И что мы тогда за государство, если сами не сможем выпускать оружие? Ключевые отрасли должны развиваться внутри нашего государства.Сторонники идеи переноса производства в КНДР говорят о Северной Корее как о нашем надежном тыле, якобы сопоставимым с ЕС. Но Россию и КНДР соединяет два моста (один из которых железнодорожный, а второй автомобильный), взаимодействие по морю осуществляется через два порта. Эту инфраструктуру можно уничтожить за один день беспилотными летательными аппаратами и катерами. Украина, которая имеет поддержку США и их союзников, может проводить операции и на Дальнем Востоке. Делать ставку только на КНДР глупо. Между нашими странами налажено хорошее взаимодействие, где-то оно будет наращиваться, но переносить производство в Северную Корею преступный план. И да, пока в наших новостях будут звучать такие слова про поверженного противника как "террорист", "украинский националист", то здравой оценки противника нам не видать. Немцы в свое время так называли представителей югославской армии Броз Тито. ГУР Украины имеет общую советскую школу, недооценивать противника нельзя, его надо ждать там, где его никто не ждет.- Тогда как мы будем решать проблему массовых ударов украинских дронов по инфраструктуре исторических регионов и глубокого тыла России? Украинская сторона перевела удары дронами средней дальности из отдельных эпизодов в систему и теперь рассчитывает получить от западных союзников 20 млрд долларов, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, как сообщает Politico- Не знаю, что находится в умах некоторых товарищей, но наиболее эффективными (в соотношении цены и гарантированного уничтожения беспилотника) являются артиллерийские пушечные комплексы, та же самая старая "Шилка". Пушечное вооружение есть и на ЗРК "Панцирь-С1" и 2К22 "Тунгуска". Но эти комплексы в качестве основного вооружения имеют зенитные ракеты, пушки идут как вспомогательное вооружение. На данный момент такие комплексы нельзя произвести в массовом количестве, зенитные ракеты не дешевое удовольствие и в отличии от снарядов не производятся конвейерным способом.Во-первых, необходим запуск в производство модернизации "Шилок" или расконсервация имеющихся с доработкой. Речь идет об установке автоматизированных систем управления с новыми радарными станциями с возможностью полной автоматизации боевого дежурства. Именно пушечным вооружением можно с этой проблемой частично справиться. Тем более что оно более безопасно для применения в городах в отличие от тех же "Панцирей", где первая разгонная ступень может залететь кому-нибудь в "крышу" во всех смыслах этого слова.Во-вторых, необходимо менять внутреннюю политику по отношению к происходящему. Речь идет о психологии, которая пока еще не сформировалась у наших граждан, особенно в столице и других крупных городах. У нас до сих пор не принято говорить о войне, население не хочет жить в каком-либо дискомфорте. И применение мощных РЭБ до сих пор исключается, так как оно глушит Wi-Fi сигнал, Bluetooth, иногда и мобильную связь. Дальше такую политику проводить нельзя. Необходимо переходить к использованию мощных средств РЭБ.- В прошлых интервью мы говорили об образцах северокорейского артиллерийского вооружения, которое, несмотря на технологические недостатки, о которых вы упомянули, может быть использовано на фронте. Следует ли признать, что на сегодняшний день дроны полностью вытеснили артиллерию с поля боя?- Нет. Необходимо больше взаимодействия между родами войск, особенно с беспилотной разведкой. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет. Главное — это интегрирование артиллерии и беспилотной авиации в единую сеть боевого управления.- Вновь поднимается вопрос об уничтожении мостов через Днепр, на фоне относительно успешных атак противника по мостам в Крым.- Здесь я сторонник применения тактического ядерного оружия и полного уничтожения подобных сооружений, тем более что у нас имеются маломощные термоядерные заряды, которые не окажут особого влияния на экологию.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России
https://ukraina.ru/20260612/raketnaya-karta-zelenskogo-blef-kotoryy-stoil-konstantinovki-i-razozlil-evropu--1080151997.html
https://ukraina.ru/20260612/aleksandr-polischuk-kaliningrad-otrazit-lyubuyu-ataku-nato-esli-perenesti-upravlenie-voyskami-pod-zemlyu-1080072587.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, кндр, россия, северная корея, украина.ру, впк, ес
Интервью, КНДР, Россия, Северная Корея, Украина.ру, ВПК, ЕС

Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ

07:30 13.06.2026
 
© vk.com / Виталий ЛебедевВиталий Лебедев
Виталий Лебедев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© vk.com / Виталий Лебедев
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сторонники идеи переноса производства в КНДР говорят о Северной Корее как о нашем надежном тыле, якобы сопоставимым с ЕС. Но Россию и КНДР соединяет два моста, взаимодействие по морю осуществляется через два порта. Эту инфраструктуру можно уничтожить за один день беспилотными летательными аппаратами и катерами.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев.
- Виталий, в среде военных блогеров обсуждается возможность переноса военных производств России на территорию КНДР в связи с участившимися атаками украинских дронов по глубоким тылам России. В поддержку этой идеи выдвигаются различные аргументы, в том числе безопасность производства и трудовая дисциплина северокорейских рабочих. Как вы относитесь к такому предложению?
- Идея совсем нездоровая и вот почему: во-первых, нашей оборонной промышленности необходимы заказы, их должно быть все больше и больше для развития и финансирования отрасли. То есть эти люди предлагают отнять хлеб у нашего ВПК.
Во-вторых, тезисы о дисциплине и низкой стоимости из-за отсутствия откатов это большой раздутый миф. Несмотря на то, что в КНДР ведется борьба с коррупцией на институциональном уровне, уровень коррупции все равно высок.
И хотя наши патриоты ссылаются на систему откатов в России, в Северной Корее будет все то же самое, только с местными чиновниками и с корейской спецификой. Более того в этом взаимодействии некоторые наши чиновники найдут общий язык с северокорейскими коллегами. Цена может взлететь еще сильнее.
Необходимо учитывать тот факт, что КНДР это страна, которая достигает своих успехов в условиях жесточайших санкций за счет теневой экономики, доля которой от ВВП по оценкам западных экспертов составляет около 85%. Да, цифры ангажированные, но близки к правде. Нельзя исключать, что предлагающие подобные инициативы возможно лоббируют интересы тех, кто хочет получить еще большие откаты.
- Как же рассказы о том, что всех коррупционеров расстреливают из зениток и скармливают собакам?
- В КНДР за это не предусмотрена смертная казнь. Статья 112 УК КНДР (Посредничество). Посредничество, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере наказывается исправительно-трудовыми работами со сроком до 3 лет. Причем в реальности эта статья не работает против "своих", кто является шестеренкой теневой экономики. У КНДР довольно мягкая законодательная система, страшны не сколько сроки, сколько удар по репутации со страхом быть выкинутым с места у кормушки.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Вчера, 19:57
"Ракетная карта" Зеленского: блеф, который стоил Константиновки и разозлил Европу В Киеве снова заговорили о ракетах. Владимир Зеленский пригрозил России ударами вглубь ее территории — баллистическими, точными, "неотвратимыми". Не успела эта фраза облететь мировые ленты, как с фронта пришла весть: Константиновка, ключевой город на Донбассе, фактически пала
Что касается качества. Как вообще следить за качеством, если у нас есть своя система нормативно-технических документов и политика в области метрологии? Обеспечить контроль над производством в другой стране не представляется возможным. Изучив фотографии фрагментов некоторых северокорейских изделий (в т.ч отсеков баллистических ракет), я заметил, что вместо стеклоткани или ленты ЛЭТСАР (в нагреваемых местах) можно увидеть обычную синюю или красную изоленту.
Это даже не соответствует выпуску изделий в военное время по нашим стандартам. До какого уровня они упрощают требования к своим изделиям доподлинно неизвестно. Также стоит отметить большое количество брака в поставляемых партиях артиллерийских снарядов. Проблема многих наших патриотов в том, что они являются реакцией на либеральное сообщество, то есть они не видят реальности и видят КНДР в образе "Дальневосточной Спарты".
И что мы тогда за государство, если сами не сможем выпускать оружие? Ключевые отрасли должны развиваться внутри нашего государства.
Сторонники идеи переноса производства в КНДР говорят о Северной Корее как о нашем надежном тыле, якобы сопоставимым с ЕС. Но Россию и КНДР соединяет два моста (один из которых железнодорожный, а второй автомобильный), взаимодействие по морю осуществляется через два порта. Эту инфраструктуру можно уничтожить за один день беспилотными летательными аппаратами и катерами. Украина, которая имеет поддержку США и их союзников, может проводить операции и на Дальнем Востоке.
Делать ставку только на КНДР глупо. Между нашими странами налажено хорошее взаимодействие, где-то оно будет наращиваться, но переносить производство в Северную Корею преступный план.
И да, пока в наших новостях будут звучать такие слова про поверженного противника как "террорист", "украинский националист", то здравой оценки противника нам не видать. Немцы в свое время так называли представителей югославской армии Броз Тито. ГУР Украины имеет общую советскую школу, недооценивать противника нельзя, его надо ждать там, где его никто не ждет.
Александр Полищук интервью - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Вчера, 16:12
Александр Полищук: Калининград отразит любую атаку НАТО, если перенести управление войсками под землюЧтобы спастись от ударов дронов, достаточно все управление перенести под землю, для размещения огневых точек, скрытого перемещения личного состава и переброски частей широко использовать бронированные колпаки, железобетонные конструкции и зарытые в землю трубы большого диаметра. Дроны и спутники все видят и опасны лишь для открытой техники.
- Тогда как мы будем решать проблему массовых ударов украинских дронов по инфраструктуре исторических регионов и глубокого тыла России? Украинская сторона перевела удары дронами средней дальности из отдельных эпизодов в систему и теперь рассчитывает получить от западных союзников 20 млрд долларов, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, как сообщает Politico
- Не знаю, что находится в умах некоторых товарищей, но наиболее эффективными (в соотношении цены и гарантированного уничтожения беспилотника) являются артиллерийские пушечные комплексы, та же самая старая "Шилка". Пушечное вооружение есть и на ЗРК "Панцирь-С1" и 2К22 "Тунгуска". Но эти комплексы в качестве основного вооружения имеют зенитные ракеты, пушки идут как вспомогательное вооружение. На данный момент такие комплексы нельзя произвести в массовом количестве, зенитные ракеты не дешевое удовольствие и в отличии от снарядов не производятся конвейерным способом.
Во-первых, необходим запуск в производство модернизации "Шилок" или расконсервация имеющихся с доработкой. Речь идет об установке автоматизированных систем управления с новыми радарными станциями с возможностью полной автоматизации боевого дежурства. Именно пушечным вооружением можно с этой проблемой частично справиться. Тем более что оно более безопасно для применения в городах в отличие от тех же "Панцирей", где первая разгонная ступень может залететь кому-нибудь в "крышу" во всех смыслах этого слова.
Во-вторых, необходимо менять внутреннюю политику по отношению к происходящему. Речь идет о психологии, которая пока еще не сформировалась у наших граждан, особенно в столице и других крупных городах. У нас до сих пор не принято говорить о войне, население не хочет жить в каком-либо дискомфорте. И применение мощных РЭБ до сих пор исключается, так как оно глушит Wi-Fi сигнал, Bluetooth, иногда и мобильную связь. Дальше такую политику проводить нельзя. Необходимо переходить к использованию мощных средств РЭБ.
Владислав Угольный интервью - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Вчера, 07:00
Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступлениеКонстантиновка - это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая окопалась на подступах к Часов Яру. Когда мы Константиновку возьмем, то сможем ударить им во фланг, чтобы зачистить эту территорию, а потом более широким фронтом продвигаться на Славянск и Краматорск
- В прошлых интервью мы говорили об образцах северокорейского артиллерийского вооружения, которое, несмотря на технологические недостатки, о которых вы упомянули, может быть использовано на фронте. Следует ли признать, что на сегодняшний день дроны полностью вытеснили артиллерию с поля боя?
- Нет. Необходимо больше взаимодействия между родами войск, особенно с беспилотной разведкой. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет. Главное — это интегрирование артиллерии и беспилотной авиации в единую сеть боевого управления.
- Вновь поднимается вопрос об уничтожении мостов через Днепр, на фоне относительно успешных атак противника по мостам в Крым.
- Здесь я сторонник применения тактического ядерного оружия и полного уничтожения подобных сооружений, тем более что у нас имеются маломощные термоядерные заряды, которые не окажут особого влияния на экологию.
О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России
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