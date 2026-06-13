https://ukraina.ru/20260613/vitaliy-lebedev-o-tom-stoit-li-perenosit-voennye-zavody-rossii-v-kndr-i-kak-otrazit-nalety-dronov-1080155437.html

Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ

Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ - 13.06.2026 Украина.ру

Виталий Лебедев о том, стоит ли переносить военные заводы России в КНДР и как отразить налеты дронов ВСУ

Сторонники идеи переноса производства в КНДР говорят о Северной Корее как о нашем надежном тыле, якобы сопоставимым с ЕС. Но Россию и КНДР соединяет два моста, взаимодействие по морю осуществляется через два порта. Эту инфраструктуру можно уничтожить за один день беспилотными летательными аппаратами и катерами.

2026-06-13T07:30

2026-06-13T07:30

2026-06-13T07:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев.- Виталий, в среде военных блогеров обсуждается возможность переноса военных производств России на территорию КНДР в связи с участившимися атаками украинских дронов по глубоким тылам России. В поддержку этой идеи выдвигаются различные аргументы, в том числе безопасность производства и трудовая дисциплина северокорейских рабочих. Как вы относитесь к такому предложению?- Идея совсем нездоровая и вот почему: во-первых, нашей оборонной промышленности необходимы заказы, их должно быть все больше и больше для развития и финансирования отрасли. То есть эти люди предлагают отнять хлеб у нашего ВПК.Во-вторых, тезисы о дисциплине и низкой стоимости из-за отсутствия откатов это большой раздутый миф. Несмотря на то, что в КНДР ведется борьба с коррупцией на институциональном уровне, уровень коррупции все равно высок. И хотя наши патриоты ссылаются на систему откатов в России, в Северной Корее будет все то же самое, только с местными чиновниками и с корейской спецификой. Более того в этом взаимодействии некоторые наши чиновники найдут общий язык с северокорейскими коллегами. Цена может взлететь еще сильнее. Необходимо учитывать тот факт, что КНДР это страна, которая достигает своих успехов в условиях жесточайших санкций за счет теневой экономики, доля которой от ВВП по оценкам западных экспертов составляет около 85%. Да, цифры ангажированные, но близки к правде. Нельзя исключать, что предлагающие подобные инициативы возможно лоббируют интересы тех, кто хочет получить еще большие откаты.- Как же рассказы о том, что всех коррупционеров расстреливают из зениток и скармливают собакам?- В КНДР за это не предусмотрена смертная казнь. Статья 112 УК КНДР (Посредничество). Посредничество, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере наказывается исправительно-трудовыми работами со сроком до 3 лет. Причем в реальности эта статья не работает против "своих", кто является шестеренкой теневой экономики. У КНДР довольно мягкая законодательная система, страшны не сколько сроки, сколько удар по репутации со страхом быть выкинутым с места у кормушки.Что касается качества. Как вообще следить за качеством, если у нас есть своя система нормативно-технических документов и политика в области метрологии? Обеспечить контроль над производством в другой стране не представляется возможным. Изучив фотографии фрагментов некоторых северокорейских изделий (в т.ч отсеков баллистических ракет), я заметил, что вместо стеклоткани или ленты ЛЭТСАР (в нагреваемых местах) можно увидеть обычную синюю или красную изоленту. Это даже не соответствует выпуску изделий в военное время по нашим стандартам. До какого уровня они упрощают требования к своим изделиям доподлинно неизвестно. Также стоит отметить большое количество брака в поставляемых партиях артиллерийских снарядов. Проблема многих наших патриотов в том, что они являются реакцией на либеральное сообщество, то есть они не видят реальности и видят КНДР в образе "Дальневосточной Спарты".И что мы тогда за государство, если сами не сможем выпускать оружие? Ключевые отрасли должны развиваться внутри нашего государства.Сторонники идеи переноса производства в КНДР говорят о Северной Корее как о нашем надежном тыле, якобы сопоставимым с ЕС. Но Россию и КНДР соединяет два моста (один из которых железнодорожный, а второй автомобильный), взаимодействие по морю осуществляется через два порта. Эту инфраструктуру можно уничтожить за один день беспилотными летательными аппаратами и катерами. Украина, которая имеет поддержку США и их союзников, может проводить операции и на Дальнем Востоке. Делать ставку только на КНДР глупо. Между нашими странами налажено хорошее взаимодействие, где-то оно будет наращиваться, но переносить производство в Северную Корею преступный план. И да, пока в наших новостях будут звучать такие слова про поверженного противника как "террорист", "украинский националист", то здравой оценки противника нам не видать. Немцы в свое время так называли представителей югославской армии Броз Тито. ГУР Украины имеет общую советскую школу, недооценивать противника нельзя, его надо ждать там, где его никто не ждет.- Тогда как мы будем решать проблему массовых ударов украинских дронов по инфраструктуре исторических регионов и глубокого тыла России? Украинская сторона перевела удары дронами средней дальности из отдельных эпизодов в систему и теперь рассчитывает получить от западных союзников 20 млрд долларов, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, как сообщает Politico- Не знаю, что находится в умах некоторых товарищей, но наиболее эффективными (в соотношении цены и гарантированного уничтожения беспилотника) являются артиллерийские пушечные комплексы, та же самая старая "Шилка". Пушечное вооружение есть и на ЗРК "Панцирь-С1" и 2К22 "Тунгуска". Но эти комплексы в качестве основного вооружения имеют зенитные ракеты, пушки идут как вспомогательное вооружение. На данный момент такие комплексы нельзя произвести в массовом количестве, зенитные ракеты не дешевое удовольствие и в отличии от снарядов не производятся конвейерным способом.Во-первых, необходим запуск в производство модернизации "Шилок" или расконсервация имеющихся с доработкой. Речь идет об установке автоматизированных систем управления с новыми радарными станциями с возможностью полной автоматизации боевого дежурства. Именно пушечным вооружением можно с этой проблемой частично справиться. Тем более что оно более безопасно для применения в городах в отличие от тех же "Панцирей", где первая разгонная ступень может залететь кому-нибудь в "крышу" во всех смыслах этого слова.Во-вторых, необходимо менять внутреннюю политику по отношению к происходящему. Речь идет о психологии, которая пока еще не сформировалась у наших граждан, особенно в столице и других крупных городах. У нас до сих пор не принято говорить о войне, население не хочет жить в каком-либо дискомфорте. И применение мощных РЭБ до сих пор исключается, так как оно глушит Wi-Fi сигнал, Bluetooth, иногда и мобильную связь. Дальше такую политику проводить нельзя. Необходимо переходить к использованию мощных средств РЭБ.- В прошлых интервью мы говорили об образцах северокорейского артиллерийского вооружения, которое, несмотря на технологические недостатки, о которых вы упомянули, может быть использовано на фронте. Следует ли признать, что на сегодняшний день дроны полностью вытеснили артиллерию с поля боя?- Нет. Необходимо больше взаимодействия между родами войск, особенно с беспилотной разведкой. Кто быстрее это сделает, тот и выиграет. Главное — это интегрирование артиллерии и беспилотной авиации в единую сеть боевого управления.- Вновь поднимается вопрос об уничтожении мостов через Днепр, на фоне относительно успешных атак противника по мостам в Крым.- Здесь я сторонник применения тактического ядерного оружия и полного уничтожения подобных сооружений, тем более что у нас имеются маломощные термоядерные заряды, которые не окажут особого влияния на экологию.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России

https://ukraina.ru/20260612/raketnaya-karta-zelenskogo-blef-kotoryy-stoil-konstantinovki-i-razozlil-evropu--1080151997.html

https://ukraina.ru/20260612/aleksandr-polischuk-kaliningrad-otrazit-lyubuyu-ataku-nato-esli-perenesti-upravlenie-voyskami-pod-zemlyu-1080072587.html

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интервью, кндр, россия, северная корея, украина.ру, впк, ес