https://ukraina.ru/20260613/dmitriev-pravdu-o-biolaboratoriyakh-ssha-na-ukraine-pytalis-skryt--1080162964.html

Дмитриев: правду о биолабораториях США на Украине пытались скрыть

Дмитриев: правду о биолабораториях США на Украине пытались скрыть - 13.06.2026 Украина.ру

Дмитриев: правду о биолабораториях США на Украине пытались скрыть

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона говорила правду о биологических лабораториях США на Украине, но её пытались исказить. Об этом 13 июня он написал у себя на странице в Х

2026-06-13T07:02

2026-06-13T07:02

2026-06-13T07:02

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"Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации", — считает Дмитриев Он также призвал "Википедию" исправить статью о биолабораториях на Украине, которая озаглавлена как "конспирологическая теория". Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала, что исследования с использованием опасных патогенов в биолабораториях США за рубежом потенциально грозят глобальной катастрофой. В рассекреченных материалах говорится, что Штаты помогли создать на Украине свыше 40 биолабораторий, связанных с американским ВПК. Пентагон ещё в июне 2022 года подтвердил: США поддерживали на Украине 46 биолабораторий. По версии Вашингтона, взаимодействие шло в мирных целях. Однако Москва неоднократно выражала обеспокоенность этой деятельностью. Теперь признания звучат и с американской стороны. Об этом – в материале Нацразведка США рассказала про опасные патогены на Украине на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина, россия, кирилл дмитриев, впк, википедия, пентагон