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Мадьяр готовит разгромный компромат на Орбана
Мадьяр готовит разгромный компромат на Орбана - 13.06.2026 Украина.ру
Мадьяр готовит разгромный компромат на Орбана
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве Виктора Орбана. Об этом политик написал в своей аккаунте в Х
2026-06-13T06:27
2026-06-13T06:27
2026-06-13T06:27
новости
венгрия
мадьяр
виктор орбан
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"Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано её руководство, утратил всякий смысл", — написал Мадьяр. По словам премьера, сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда ФИДЕС, запланированного на 13 июня. На нём Орбана должны переизбрать председателем партии. Мадьяр анонсировал на утро 13 июня внеочередную пресс-конференцию, посвящённую одной из самых громких афер прошлого правительства. Напомним, 13 апреля партия Мадьяра "Тиса" с большим перевесом победила на парламентских выборах и получила конституционное большинство. Это позволяет ей принимать законы без поддержки других фракций. Теперь новый премьер, судя по всему, намерен добить политического предшественника. О других новостях к этому часу – "Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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новости, венгрия, мадьяр, виктор орбан
Мадьяр готовит разгромный компромат на Орбана
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве Виктора Орбана. Об этом политик написал в своей аккаунте в Х
"Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано её руководство, утратил всякий смысл", — написал Мадьяр.
По словам премьера, сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда ФИДЕС, запланированного на 13 июня. На нём Орбана должны переизбрать председателем партии. Мадьяр анонсировал на утро 13 июня внеочередную пресс-конференцию, посвящённую одной из самых громких афер прошлого правительства.
Напомним, 13 апреля партия Мадьяра "Тиса" с большим перевесом победила на парламентских выборах и получила конституционное большинство. Это позволяет ей принимать законы без поддержки других фракций. Теперь новый премьер, судя по всему, намерен добить политического предшественника.