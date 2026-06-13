https://ukraina.ru/20260613/evrosoyuz-vs-bolshe-dvizhetsya-k-formatu-voennogo-bloka-1080163169.html
Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
Евросоюз всё больше движется к формату военного блока - 13.06.2026 Украина.ру
Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
Нынешнее руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Об этом 13 июня заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью российским СМИ
2026-06-13T07:20
2026-06-13T07:20
2026-06-13T07:20
новости
россия
украина
молдавия
милорад додик
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/40/1018374092_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_4d0926d0cd7e1ea0d32d5ae8c9e2063f.jpg
"Поэтому они сейчас пытаются распространить своё влияние на Молдавию, Армению и другие направления. Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление", — считает Додик. По его словам, европейские страны продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией и одновременно расширяют влияние на соседние государства. При этом сам Евросоюз сталкивается с внутренними проблемами: экономическими трудностями, снижением промышленной конкурентоспособности и ростом долговой нагрузки. Додик также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает украинский конфликт прежде всего как вопрос отношений между Украиной и Европой. Вашингтон, судя по всему, дистанцируется, а Брюссель тем временем берёт курс на милитаризацию. Об этом – в материале "Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
россия
украина
молдавия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/40/1018374092_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_bd279ff28100e78d88e7dda2c3ae4255.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, молдавия, милорад додик, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Молдавия, Милорад Додик, Дональд Трамп
Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
Нынешнее руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Об этом 13 июня заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью российским СМИ
"Поэтому они сейчас пытаются распространить своё влияние на Молдавию, Армению и другие направления. Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление", — считает Додик.
По его словам, европейские страны продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией и одновременно расширяют влияние на соседние государства. При этом сам Евросоюз сталкивается с внутренними проблемами: экономическими трудностями, снижением промышленной конкурентоспособности и ростом долговой нагрузки.
Додик также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает украинский конфликт прежде всего как вопрос отношений между Украиной и Европой. Вашингтон, судя по всему, дистанцируется, а Брюссель тем временем берёт курс на милитаризацию. Об этом – в материале "Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны