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Евросоюз всё больше движется к формату военного блока

Евросоюз всё больше движется к формату военного блока - 13.06.2026 Украина.ру

Евросоюз всё больше движется к формату военного блока

Нынешнее руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Об этом 13 июня заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью российским СМИ

2026-06-13T07:20

2026-06-13T07:20

2026-06-13T07:20

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"Поэтому они сейчас пытаются распространить своё влияние на Молдавию, Армению и другие направления. Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление", — считает Додик. По его словам, европейские страны продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией и одновременно расширяют влияние на соседние государства. При этом сам Евросоюз сталкивается с внутренними проблемами: экономическими трудностями, снижением промышленной конкурентоспособности и ростом долговой нагрузки. Додик также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает украинский конфликт прежде всего как вопрос отношений между Украиной и Европой. Вашингтон, судя по всему, дистанцируется, а Брюссель тем временем берёт курс на милитаризацию. Об этом – в материале "Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны

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новости, россия, украина, молдавия, милорад додик, дональд трамп