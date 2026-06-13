Евросоюз всё больше движется к формату военного блока - 13.06.2026 Украина.ру
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Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
Евросоюз всё больше движется к формату военного блока - 13.06.2026 Украина.ру
Евросоюз всё больше движется к формату военного блока
Нынешнее руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Об этом 13 июня заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью российским СМИ
2026-06-13T07:20
2026-06-13T07:20
новости
россия
украина
молдавия
милорад додик
дональд трамп
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"Поэтому они сейчас пытаются распространить своё влияние на Молдавию, Армению и другие направления. Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление", — считает Додик. По его словам, европейские страны продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией и одновременно расширяют влияние на соседние государства. При этом сам Евросоюз сталкивается с внутренними проблемами: экономическими трудностями, снижением промышленной конкурентоспособности и ростом долговой нагрузки. Додик также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает украинский конфликт прежде всего как вопрос отношений между Украиной и Европой. Вашингтон, судя по всему, дистанцируется, а Брюссель тем временем берёт курс на милитаризацию. Об этом – в материале "Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
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новости, россия, украина, молдавия, милорад додик, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, Молдавия, Милорад Додик, Дональд Трамп

Евросоюз всё больше движется к формату военного блока

07:20 13.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины М. Додиком - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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Нынешнее руководство Евросоюза пытается превратить ЕС из политического и экономического объединения в военно-политический союз. Об этом 13 июня заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью российским СМИ
"Поэтому они сейчас пытаются распространить своё влияние на Молдавию, Армению и другие направления. Цель для них, совершенно точно, — иметь стратегические опорные пункты для давления на Россию и в целом на восточное направление", — считает Додик.
По его словам, европейские страны продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией и одновременно расширяют влияние на соседние государства. При этом сам Евросоюз сталкивается с внутренними проблемами: экономическими трудностями, снижением промышленной конкурентоспособности и ростом долговой нагрузки.
Додик также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает украинский конфликт прежде всего как вопрос отношений между Украиной и Европой. Вашингтон, судя по всему, дистанцируется, а Брюссель тем временем берёт курс на милитаризацию. Об этом – в материале "Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
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