Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
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Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО
Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО - 12.06.2026 Украина.ру
Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО
Противовоздушная оборона России снова пресекла полёт беспилотников украинской армии. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T23:25
2026-06-12T23:25
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🟥 Сирена звучит в Луганске, пишут местные каналы. Над городом замечены вражеские дроны;🟥 Ещё два беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами ПВО, проинформировал столичный градоначальник Сергей Собянин;🟥 В Россошанском и Богучарском районах Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;🟥 "Герани" атакуют цели в Николаеве, в городе работает ПВО;🟥 Взрыв прогремел в Мелитополе, в городе объявлена тревога по БПЛА, пишут местные каналы;🟥 Операторы БПЛА российской войсковой группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - Минобороны РФ;🟦 На территории Тульской области объявлен отбой ракетной опасности, передаёт губернатор;🟦 Росавиация сообщила об отмене ограничений в московских и калужском аэропортах.Актуальное интервью: Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступлениеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО

23:25 12.06.2026
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Противовоздушная оборона России снова пресекла полёт беспилотников украинской армии. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Сирена звучит в Луганске, пишут местные каналы. Над городом замечены вражеские дроны;
🟥 Ещё два беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами ПВО, проинформировал столичный градоначальник Сергей Собянин;
🟥 В Россошанском и Богучарском районах Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;
🟥 "Герани" атакуют цели в Николаеве, в городе работает ПВО;
🟥 Взрыв прогремел в Мелитополе, в городе объявлена тревога по БПЛА, пишут местные каналы;
🟥 Операторы БПЛА российской войсковой группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - Минобороны РФ;
🟦 На территории Тульской области объявлен отбой ракетной опасности, передаёт губернатор;
🟦 Росавиация сообщила об отмене ограничений в московских и калужском аэропортах.
Актуальное интервью: Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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