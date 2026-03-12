https://ukraina.ru/20260312/andrey-sidorov-chtoby-smyagchit-gorech-ot-avantyury-na-blizhnem-vostoke-trampu-ponadobitsya-uspekh-na-1076667153.html

Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине

Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине - 12.03.2026 Украина.ру

Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине

Продолжение переговорного процесса вокруг Украины в интересах Трампа. Администрация Трампа, его ближайшее окружение, просчиталась. Расчет делался на то, что даже не война, а операция против Ирана будет скоротечной. Горький привкус иранской авантюры нужно чем-то смягчить. И для Трампа было бы хорошо, если бы был урегулирован конфликт на Украине.

2026-03-12T06:30

2026-03-12T06:30

2026-03-12T06:30

интервью

иран

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

виктор орбан

вооруженные силы украины

ес

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103204/10/1032041025_82:0:820:415_1920x0_80_0_0_1075c19e64382ebd5c8e3ddd981be698.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске. Жертвами атаки стали 7 человек. ВСУ снова применили британско-французские ракеты Storm Shadow.- Андрей Анатольевич, является ли удар по Брянску реакцией Запада на возможное военно-техническое сотрудничество России с Ираном в условиях новой войны на Ближнем Востоке?- Как официально считает российская сторона, вина лежит, помимо прямых исполнителей в ВСУ, на британских военнослужащих. Говорить здесь о коллективном Западе сложно. Скорее, нами недоволен ряд американских консерваторов, которые пытаются приравнять гуманитарную помощь России к военным поставкам и передаче разведданных. Но Трамп сам заявил, что у него нет таких данных. При этом американские военные снабжают ВСУ данными разведки и навигации. Поэтому широкой кампании по осуждению России я не вижу. Возможно, она и развернулась бы, если бы западный мир не стоял на грани энергетического коллапса.- Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке окончательно отодвинула переговоры на Украине на второй план?- Продолжение переговорного процесса вокруг Украины в интересах Трампа. Администрация Трампа, его ближайшее окружение, просчиталась. Расчет делался на то, что даже не война, а операция против Ирана будет скоротечной. Она решит вопрос с иранским руководством, то есть страна будет обезглавлена, а система власти и управления будет разрушена и в Иране вновь вспыхнут массовые протесты. Таким образом любое новое правительство будет поставлено на грань выживания. Новое руководство при этом станет иранским вариантом Делси Родригес.Но на этот раз иранцы расширили зону конфликта, то есть стали бить по американским базам на территории других стран Ближнего Востока, чего американцы не ожидали. Потому что во время 12-дневной войны существовали договоренности, при которых иранцы наносили удары по базам, когда там не было военных США. То есть расчет был на то, что Иран не пойдёт на расширение войны на весь регион, что не вызовет потрясений на энергетических рынках. Переговоры же будут вестись о капитуляции нового режима, после чего Трамп станет победителем.В качестве объяснения для начала военной операции было предложено то, что таким образом заканчивается 47-леняя война с Ираном. Таким образом Трамп не выходит из своего образа миротворца. "Я заканчивал конфликты, которые начинались 5-10 лет назад, теперь я добрался до конфликта, который начался в 1979 году".Горький привкус иранской авантюры нужно чем-то смягчить. И для Трампа было бы хорошо, если бы был урегулирован конфликт на Украине, войну, которую мешает быстро закончить "взаимная ненависть руководителей двух государств". Урегулирование российско-украинского конфликта было бы приурочено к 250-летию независимости США, что имело бы символическое значение: за свободу Америки дрался Вашингтон, а Трамп сделал ее снова великой.- Как Трамп все же будет выходить из конфликта на Ближнем Востоке? Он не остановится перед наземной операцией или объявит, что все цели "крупной военной операции" достигнуты?- По тем данным, которыми располагаю я, наземная операция кажется сомнительной. Нет десантных кораблей в этом регионе. Даже у побережья Венесуэлы в конце прошлого года было три крупных десантных корабля с пятью тысячами морских пехотинцев. В составе нынешней группировки два авианосца, 17 эсминцев. Это ударная группировка, но провести наземную операцию они не могут.Американцам нужна какая-то сила на земле, как это было в Афганистане, когда Северный альянс Ахмад Шаха Масуда сражался против Талибана. То ест местные вооруженные группировки, которые Штаты могли поддержать материально и воздушными ударами. Сейчас таких нет. Провести такую операцию за счет своих войск быстро, как это было в Венесуэле, они не смогут. Захват четырех островов в Ормузском проливе не обойдется без жертв.То, что демократы в США ради победы на выборах в Конгресс готовы пойти на расследование обстоятельство удара по школе для девочек в Минабе и найти виновного, уже говорит о многом. И движение MAGA постепенно отходит от Трампа, считая, что он предал святые идеалы, ради которых пришел к власти. Войдя в милитаристскую колею, он пошел по пути своих предшественников, которых он за это критиковал.И Трамп уже не президент мира, который хотел заняться реформами в США, а человек, который выполняет геополитические заказы элиты. Сейчас Трамп может объявить о решении всех задач, после чего Иран больше не может претендовать на лидерство на Ближнем и Среднем Востоке, дальнейшее урегулирование в руках региональных держав.Сейчас в руководстве Ирана нет людей, готовых вернуться за стол переговоров с США. Но то, что Трампу надо выходить из этого конфликта, это очевидно. Если он не сделает этого до осени, то будет считаться военным президентом, который втянул США в очередной конфликт.- Зеленский стремится стать активным участником этого конфликта. С одной стороны, он обвиняет Россию в отправке военных в Иран, с другой, сам посылает своих специалистов оборонять американские базы от воздушных атак Ирана. Как это поднимет значение Украины на Западе?- Зеленский пытается обратить на себя внимание на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который имеет важнейшее значение для Запада. ЕС нашел способ, чтобы выделить средства в обход вето, который наложили Венгрия и Словакия. Зеленский рассчитывает на то, что Орбан 12 апреля проиграет выборы. Он надеется на то, что конфликт США с Ираном станет детонатором российско-американских отношений. Чтобы было подорвано то доверие, которое только начинает складываться. Ситуация хрупкая, и Зеленский это прекрасно понимает.Он рассчитывает, что импульсивный Трамп в чем-то обвинит Россию, и тогда на него дождем прольются деньги и оружие. Зеленский также понимает и значение китайского фактора. И для Трампа, и для Си Цзиньпина конец этого и начало следующего года являются очень важными, потому что 21-й съезд компартии Китая, который пройдет в 2027 году, должен будет прийти к какому-то решению тайваньского вопроса.Поэтому для Зеленского главное, чтобы от него не отказались уже даже не американцы, а европейцы. Потому что ухудшение ситуации в энергетической сфере Евросоюза, поворачивает Европу в сторону России. Гордость, страх потери авторитета не дают европейской элите это признать.- То есть можно согласиться с голосами на Западе, которые утверждают, что Россия становится главным выгодоприобретателем от новой ближневосточной войны?- Мы уже потеряли позиции в Сирии. На смену пророссийскому правительству пришло правительство прозападное.Если Трампу удастся выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо, то он займется отношениями с Россией. И давление, которое оказывалось на Иран, я не имею в виду бомбардировки, может обернуться и против нас. У Трампа есть закон 2017 года, принятый по его инициативе, о противодействии противникам Штатов путем санкций.Трамп не стеснялся вводить против нас санкции, ведя с нами же переговоры по украинскому урегулированию. Да, сейчас конъюнктурно ситуация складывается в нашу пользу, но она может в любой момент измениться на противоположную. Действия администрации Трампа, а я считаю его очень опасным человеком, подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. США решают свои проблемы, и ни Россия, ни Китай, ни БРИКС воспрепятствовать этому не могут.Трамп в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. До этого мы говорили, что США вытесняются из Латинской Америки, Азии, Африки. Сейчас Трамп, видимо, показал, кто в доме хозяин. Он вытеснил нас из западного полушария, Венесуэла потеряна, следующая после Ирана будет Куба – конфликт, который длился с 1959 года. Россия тем не менее участвует в процессах на Африканском континенте. Но удар по Ирану — это удар и по Китаю. И пока в Пекине не нашли способа противодействовать США.Также на эту тему Михаила Поликарпова: Россия может использовать рост цен на нефть для еще одной мобилизации и разгрома ВСУ

https://ukraina.ru/20260311/samaya-krovavaya-nedelya-s-nachala-goda-chto-pokazal-udar-britanskimi-raketami-po-bryansku-1076644626.html

https://ukraina.ru/20260311/1076660768.html

иран

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, ес, брикс