Тайный борт из США сел под Мурманском: самолет с базы Эндрюс шел без опознавательных знаков - 20.02.2026
Тайный борт из США сел под Мурманском: самолет с базы Эндрюс шел без опознавательных знаков
Тайный борт из США сел под Мурманском: самолет с базы Эндрюс шел без опознавательных знаков - 20.02.2026 Украина.ру
Тайный борт из США сел под Мурманском: самолет с базы Эндрюс шел без опознавательных знаков
В Мурманской области совершил посадку самолет, вылетевший с военной базы ВВС США Эндрюс, при этом воздушное судно намеренно скрыло свою идентификацию и не отображалось в открытых системах отслеживания полетов. Об этом 20 февраля сообщили российские издания
2026-02-20T10:30
2026-02-20T10:40
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, борт не идентифицируется в системе Flightradar и других сервисах слежения — его номер и принадлежность были скрыты. Воздушное судно начало свой маршрут несколько часов назад с авиабазы Эндрюс, которая является местом базирования "борта номер один" — самолета президента США Дональда Трампа. Далее самолет проследовал над Гренландией, Норвегией и Финляндией, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области. В настоящее время отсутствует официальная информация о том, кто именно находился на борту и какова цель визита.Авиабаза Эндрюс традиционно используется не только для президентских перелетов, но и для встречи иностранных делегаций, а также для вылетов правительственных бортов. Однако, как отмечают наблюдатели, "тайный" режим полета с отключенными транспондерами является редкостью для данной локации, что усиливает интерес к произошедшему.Выбор Мурманской области в качестве точки назначения породил версию, связанную с экономической повесткой. Теоретически, визит может быть продолжением контактов в рамках так называемого "пакета Дмитриева" — обсуждаемого плана расширения экономических связей между США и Россией, общая стоимость потенциальных проектов которого оценивается в 12 триллионов долларов.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Тайный борт из США сел под Мурманском: самолет с базы Эндрюс шел без опознавательных знаков

10:30 20.02.2026 (обновлено: 10:40 20.02.2026)
 
В Мурманской области совершил посадку самолет, вылетевший с военной базы ВВС США Эндрюс, при этом воздушное судно намеренно скрыло свою идентификацию и не отображалось в открытых системах отслеживания полетов. Об этом 20 февраля сообщили российские издания
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, борт не идентифицируется в системе Flightradar и других сервисах слежения — его номер и принадлежность были скрыты. Воздушное судно начало свой маршрут несколько часов назад с авиабазы Эндрюс, которая является местом базирования "борта номер один" — самолета президента США Дональда Трампа.
Далее самолет проследовал над Гренландией, Норвегией и Финляндией, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области. В настоящее время отсутствует официальная информация о том, кто именно находился на борту и какова цель визита.
Авиабаза Эндрюс традиционно используется не только для президентских перелетов, но и для встречи иностранных делегаций, а также для вылетов правительственных бортов. Однако, как отмечают наблюдатели, "тайный" режим полета с отключенными транспондерами является редкостью для данной локации, что усиливает интерес к произошедшему.
Выбор Мурманской области в качестве точки назначения породил версию, связанную с экономической повесткой. Теоретически, визит может быть продолжением контактов в рамках так называемого "пакета Дмитриева" — обсуждаемого плана расширения экономических связей между США и Россией, общая стоимость потенциальных проектов которого оценивается в 12 триллионов долларов.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
