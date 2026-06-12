"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте - 12.06.2026 Украина.ру
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"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте
"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте - 12.06.2026 Украина.ру
"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте
Украинские военные в Харьковской области начали применять тактику "выжженной земли", сжигая дома и постройки в селах вокруг Купянска, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться на освобожденных территориях. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T11:55
2026-06-12T11:55
сво
спецоперация
калужская область
константиновка
киев
всу
вс рф
бпла
татарстан
вооруженные силы украины
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По данным канала, в последние месяцы ВСУ активно выселяли жителей сел вокруг Купянска из их собственных домов, чтобы разместить на этих позициях своих солдат. Однако при отступлении оккупанты уверены, что уходят навсегда, поэтому и жгут все подряд.Украинские военные при захвате домов оставляли мирных жителей в соседних строениях. Как поясняют российские военнослужащие, это делалось специально: ВСУ рассчитывали, что армия России не будет наносить удары по украинским позициям из страха задеть мирное население.На данный момент в окрестностях Купянска в заложниках у украинских войск могут находиться примерно 1,5 тысячи человек, уточняет Mash.Российские военные из 6-й армии фиксируют поджоги домов, стараясь при этом не трогать мирное население. Такие случаи имели место в селах Стецковка, Редкодуб, Шиповатое и ряде других населенных пунктов.Другие новости к этому часу: 🟥 Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву.🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Славянске.🟥 Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были уничтожены 6 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.🟥 "Герани" поражают цели в Николаеве.🟥 Более 60 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области, сообщает агентство РИА Новости.🟥 Шесть БПЛА уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.🟥 БПЛА попал в жилой дом в Татарстане, жители эвакуированы. Пострадали три человека, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Рустам Минниханов.🟥 Серия взрывов прозвучала утром в Сумах.🟥 В Бориспольском районе Киевской области почти полсуток тушили крупный пожар, возникший после удара российских беспилотников по объекту инфраструктуры. Огонь охватил около 2000 квадратных метров. Для его ликвидации привлекли спасателей из Киева и области, а также спецтехнику аэропорта Борисполь.🟥 Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов. Одновременно временные ограничения были введены в аэропортах Ижевска и Перми.🟥 Над Крымом работают системы ПВО, сообщают власти Республики. Предварительно, обломки беспилотника упали на территорию Симферопольской ТЭЦ — там сейчас пожар.Украинские ресурсы сообщают, что в городе якобы перебои в электроснабжении, но официальных подтверждений этому нет, пишет об этом канал "Осташко! Важное".🟥 Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксар и Ульяновска (Баратаевка). Все аэропорты работают в штатном режиме.🟥 ВСУ 109 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области, сбит 151 украинский беспилотник над регионом, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.🟥 Ночью беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области, сообщили в "Укрзализныце". Под удар попали станции, вокзалы, подстанции и системы электросигнализации.🟥 Ситуация с водоснабжением на Донбассе снова ухудшилась после обстрела ВСУ. Как сообщили в ГУП "Вода Донбасса", в результате ударов беспилотников была обесточена фильтровальная станция. Это привело к остановке подачи воды в Донецке, Ясиноватой, а также в части Червоногвардейского района Макеевки.На предприятии уточняют, что специалисты уже работают на объектах и готовят их к оперативному запуску. Восстановление водоснабжения станет возможным после возобновления подачи электроэнергии.🟥 Женщина пострадала в результате детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне Белгородской области, сообщает оперштаб региона.🟥 Более 20 жителей атакованного ВСУ дома в Нижнекамске разместили в ПВР, сообщил мэр города Радмир Беляев.О том, что также происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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сво, спецоперация, калужская область, константиновка, киев, всу, вс рф, бпла, татарстан, вооруженные силы украины, росавиация, симферопольская тэц
СВО, Спецоперация, Калужская область, Константиновка, Киев, ВСУ, ВС РФ, БПЛА, Татарстан, Вооруженные силы Украины, Росавиация, Симферопольская ТЭЦ

"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте

11:55 12.06.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Stringer
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Украинские военные в Харьковской области начали применять тактику "выжженной земли", сжигая дома и постройки в селах вокруг Купянска, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться на освобожденных территориях. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
По данным канала, в последние месяцы ВСУ активно выселяли жителей сел вокруг Купянска из их собственных домов, чтобы разместить на этих позициях своих солдат. Однако при отступлении оккупанты уверены, что уходят навсегда, поэтому и жгут все подряд.
"Сжигают административные здания, сельхозпостройки и даже дома мирных граждан", — отмечает канал.
Украинские военные при захвате домов оставляли мирных жителей в соседних строениях. Как поясняют российские военнослужащие, это делалось специально: ВСУ рассчитывали, что армия России не будет наносить удары по украинским позициям из страха задеть мирное население.
На данный момент в окрестностях Купянска в заложниках у украинских войск могут находиться примерно 1,5 тысячи человек, уточняет Mash.
Российские военные из 6-й армии фиксируют поджоги домов, стараясь при этом не трогать мирное население. Такие случаи имели место в селах Стецковка, Редкодуб, Шиповатое и ряде других населенных пунктов.
Другие новости к этому часу:
🟥 Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву.
🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Славянске.
🟥 Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были уничтожены 6 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
🟥 "Герани" поражают цели в Николаеве.
🟥 Более 60 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области, сообщает агентство РИА Новости.
🟥 Шесть БПЛА уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона
Владислав Шапша.
🟥 БПЛА попал в жилой дом в Татарстане, жители эвакуированы. Пострадали три человека, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Рустам Минниханов.
🟥 Серия взрывов прозвучала утром в Сумах.
🟥 В Бориспольском районе Киевской области почти полсуток тушили крупный пожар, возникший после удара российских беспилотников по объекту инфраструктуры. Огонь охватил около 2000 квадратных метров. Для его ликвидации привлекли спасателей из Киева и области, а также спецтехнику аэропорта Борисполь.
🟥 Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов. Одновременно временные ограничения были введены в аэропортах Ижевска и Перми.
🟥 Над Крымом работают системы ПВО, сообщают власти Республики. Предварительно, обломки беспилотника упали на территорию Симферопольской ТЭЦ — там сейчас пожар.
Украинские ресурсы сообщают, что в городе якобы перебои в электроснабжении, но официальных подтверждений этому нет, пишет об этом канал "Осташко! Важное".
🟥 Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксар и Ульяновска (Баратаевка). Все аэропорты работают в штатном режиме.
🟥 ВСУ 109 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области, сбит 151 украинский беспилотник над регионом, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
🟥 Ночью беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области, сообщили в "Укрзализныце". Под удар попали станции, вокзалы, подстанции и системы электросигнализации.
🟥 Ситуация с водоснабжением на Донбассе снова ухудшилась после обстрела ВСУ. Как сообщили в ГУП "Вода Донбасса", в результате ударов беспилотников была обесточена фильтровальная станция. Это привело к остановке подачи воды в Донецке, Ясиноватой, а также в части Червоногвардейского района Макеевки.
На предприятии уточняют, что специалисты уже работают на объектах и готовят их к оперативному запуску. Восстановление водоснабжения станет возможным после возобновления подачи электроэнергии.
🟥 Женщина пострадала в результате детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
🟥 Более 20 жителей атакованного ВСУ дома в Нижнекамске разместили в ПВР, сообщил мэр города Радмир Беляев.
О том, что также происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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