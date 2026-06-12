https://ukraina.ru/20260612/vyzhzhennaya-zemlya-taktika-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-chto-proiskhodit-na-fronte-1080136263.html

"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте

"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте - 12.06.2026 Украина.ру

"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте

Украинские военные в Харьковской области начали применять тактику "выжженной земли", сжигая дома и постройки в селах вокруг Купянска, чтобы не дать российским подразделениям закрепиться на освобожденных территориях. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T11:55

2026-06-12T11:55

2026-06-12T11:55

сво

спецоперация

калужская область

константиновка

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вс рф

бпла

татарстан

вооруженные силы украины

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По данным канала, в последние месяцы ВСУ активно выселяли жителей сел вокруг Купянска из их собственных домов, чтобы разместить на этих позициях своих солдат. Однако при отступлении оккупанты уверены, что уходят навсегда, поэтому и жгут все подряд.Украинские военные при захвате домов оставляли мирных жителей в соседних строениях. Как поясняют российские военнослужащие, это делалось специально: ВСУ рассчитывали, что армия России не будет наносить удары по украинским позициям из страха задеть мирное население.На данный момент в окрестностях Купянска в заложниках у украинских войск могут находиться примерно 1,5 тысячи человек, уточняет Mash.Российские военные из 6-й армии фиксируют поджоги домов, стараясь при этом не трогать мирное население. Такие случаи имели место в селах Стецковка, Редкодуб, Шиповатое и ряде других населенных пунктов.Другие новости к этому часу: 🟥 Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву.🟥 Взрывы раздаются в оккупированном Славянске.🟥 Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были уничтожены 6 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.🟥 "Герани" поражают цели в Николаеве.🟥 Более 60 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области, сообщает агентство РИА Новости.🟥 Шесть БПЛА уничтожены над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.🟥 БПЛА попал в жилой дом в Татарстане, жители эвакуированы. Пострадали три человека, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Рустам Минниханов.🟥 Серия взрывов прозвучала утром в Сумах.🟥 В Бориспольском районе Киевской области почти полсуток тушили крупный пожар, возникший после удара российских беспилотников по объекту инфраструктуры. Огонь охватил около 2000 квадратных метров. Для его ликвидации привлекли спасателей из Киева и области, а также спецтехнику аэропорта Борисполь.🟥 Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов. Одновременно временные ограничения были введены в аэропортах Ижевска и Перми.🟥 Над Крымом работают системы ПВО, сообщают власти Республики. Предварительно, обломки беспилотника упали на территорию Симферопольской ТЭЦ — там сейчас пожар.Украинские ресурсы сообщают, что в городе якобы перебои в электроснабжении, но официальных подтверждений этому нет, пишет об этом канал "Осташко! Важное".🟥 Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксар и Ульяновска (Баратаевка). Все аэропорты работают в штатном режиме.🟥 ВСУ 109 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области, сбит 151 украинский беспилотник над регионом, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.🟥 Ночью беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области, сообщили в "Укрзализныце". Под удар попали станции, вокзалы, подстанции и системы электросигнализации.🟥 Ситуация с водоснабжением на Донбассе снова ухудшилась после обстрела ВСУ. Как сообщили в ГУП "Вода Донбасса", в результате ударов беспилотников была обесточена фильтровальная станция. Это привело к остановке подачи воды в Донецке, Ясиноватой, а также в части Червоногвардейского района Макеевки.На предприятии уточняют, что специалисты уже работают на объектах и готовят их к оперативному запуску. Восстановление водоснабжения станет возможным после возобновления подачи электроэнергии.🟥 Женщина пострадала в результате детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне Белгородской области, сообщает оперштаб региона.🟥 Более 20 жителей атакованного ВСУ дома в Нижнекамске разместили в ПВР, сообщил мэр города Радмир Беляев.О том, что также происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.

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сво, спецоперация, калужская область, константиновка, киев, всу, вс рф, бпла, татарстан, вооруженные силы украины, росавиация, симферопольская тэц