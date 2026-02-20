https://ukraina.ru/20260220/ukraina-khochet-khaosa-provaly-vsu-voy-kallas-na-lunu-khronika-sobytiy-na-utro-20-fevralya-1075865089.html

Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля

Противостояние Орбана и Зеленского продолжается, эксперты критикуют последнего. ВС РФ уничтожают противника и технику. Российские депутаты высмеяли список требований Каллас к РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х заявил, что Украина хочет добиться хаоса в Венгрии, вмешиваясь в местные выборы и используя политический шантаж."Украина хочет хаоса в Венгрии. Они вмешиваются в венгерские выборы, финансируя оппозиционную партию "Тиса". Они также используют политический шантаж, блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чтобы поднять цены на топливо и расходы домохозяйств. Венгрия не сдастся. Мы будем защищать венгерские семьи", - заверил он.По его словам, отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны."Сегодня украинско-венгерские отношения напряженные, потому что украинцы считают всех, кто их не поддерживает, своими врагами. И они предпринимают шаги, которые фактически делают их врагами... Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. Но пока война продолжается, я не вижу для этого причин", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне.Он пообещал ответить Украине, если она не прекратит попытки шантажировать Венгрию остановкой транзита нефти из РФ.Премьер также высказал опасения, что президент США Дональд Трамп откажется от попыток урегулирования конфликта на Украине, пока ему постоянно мешает Европа.Европе давно пришло время возобновить диалог с Россией и "растопить лед", это должен сделать лидер одной из крупных европейских стран, призвал премьер Венгрии."Какой-нибудь крупный европейский лидер, французский, итальянский или немецкий, должен взять на себя, вероятно, по согласованию с другими, задачу растопить лед. И он скажет, что время пришло, и теперь Европа будет вести переговоры напрямую с российским президентом (Владимиром Путиным - ред.). Если это произойдет, то мы сделаем качественный шаг вперед", - сказал Орбан.Венгерский премьер напомнил, что "уже очень давно, больше двух, может быть, даже трех лет" предлагает Европе возобновить прямой диалог с Россией, если та не хочет "остаться в стороне от урегулирования конфликта на Украине и формирования послевоенной европейской системы безопасности".В то же время эксперты из разных стран раскритиковали Владимира Зеленского за хамство в отношении Орбана и Трампа, а также за попытки "пропихнуть" Украину в Евросоюз. Так, аргентинский аналитик Кристиан Ламеса считает, что высказывания Зеленского неуместны, его поведение "почти детское".Ламеса назвал "пренебрежительными и оскорбительными" слова Зеленского в адрес Орбана."С другой стороны, надо отметить почти детское, почти злое поведение, когда он (Зеленский) заявил, что Дональд Трамп несправедливо требует уступок от Украины, никогда не требуя этого от России", - сказал аргентинский эксперт.Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд считает, что хамство Зеленского в адрес Орбана вызвано отказом Будапешта от милитаризации Европы и лишь подчеркивает важную роль Орбана как оппозиции европейскому дискурсу.Он также отметил, что венгерский премьер остается препятствием для милитаризации Европы, которую продвигают Зеленский и местные власти."Он залез им под кожу, так как является полной противоположностью всего, за что они выступают с точки зрения зашоренного европейского милитаризма", - добавил экс-дипломат.Бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров полагает, что грубые замечания Зеленского не придают ему политического веса и демонстрируют его слабость."Если бы у Зеленского все получалось на фронте, он бы побеждал, и у него бы не было места для хамства, и он бы рассказывал о своих достижениях. Но так как этих достижений у него нет, ему приходится ходить и заниматься вот такого рода стендапом. Хотя не думаю, что это придает ему какой бы то ни было политический вес", - сказал Килинкаров.Он отметил, что Зеленский не может не понимать, что грубые слова, которые он употребил, говоря об Орбане, отразятся на его отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который открыто заявляет о своей поддержке Орбана."Он прекрасно понимает эту ситуацию и сознательно так делает, и демонстрирует, что он в связке с "глобалистами", которые борются против Трампа", - добавил эксперт.А австрийский политолог Патрик Поппель отмечает, что Зеленский такими заявлениями и требованиями в адрес стран Европейского союза провоцирует раскол и политическую конфронтацию внутри ЕС."По инициативе Украины, которая хочет политической конфронтации, возникают противостояния между Венгрией и Брюсселем, между Словакией и Брюсселем, а в следующий раз, возможно, возникнут и между Австрией и Брюсселем", - отметил эксперт.Он напомнил, что ЕС - это структура, которая должна защищать себя и отстаивать собственные интересы. "Но эта структура не способна или не желает, например, защитить господина (премьера Венгрии - ред.) Виктора Орбана от Владимира Зеленского. То есть в ЕС нет чувства общности, нет сплочённости, которая могла бы защитить Европейский союз от политических атак со стороны Украины", - пояснил Поппель.Он подчеркнул, что это весьма существенно.Таким образом, по его словам, Украина имеет полную свободу действий, получает европейское финансирование и при этом диктует, кто будет под санкциями, кто подвергнется атаке следующим и кого ещё втянут в какие-то проблемы. Тогда как внутри Евросоюза в это же время формируются линии политического противостояния.Экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга назвал требования Зеленского ускоренно принять Украину в Европейский союз безответственными."Ответственный политик не должен "импортировать" войну в свой союз, если не хочет его разрушения. Вступление Украины в условиях неоконченного конфликта автоматически втянет в него весь Евросоюз. Это означает перенос последствий войны на 450 миллионов европейцев, появление юридических обязательств финансировать конфликт и постоянное присутствие украинской повестки во всех международных структурах и в отношениях с Россией. Это - настоящая катастрофа", - сказал Варга.Он подчеркнул, что обсуждение конкретных сроков интеграции, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, носит прежде всего политический характер и может усилить раскол внутри ЕС, поскольку часть стран опасается прямого вовлечения объединения в военное противостояние.В свою очередь турецкий аналитик Ниджат Сезгин указал, что хамство Зеленского в последние дни выглядит резким, эмоционально перегруженным и местами противоречивым, что может свидетельствовать о нарастающем политическом напряжении вокруг Киева."Заявления Зеленского производят впечатление крайне нервной и несистемной реакции на происходящее. Такая манера общения больше напоминает эмоциональный срыв, чем взвешенную государственную позицию", - отметил эксперт.По мнению Сезгина, одновременные требования к ЕС назвать конкретные сроки вступления, давление на США по вопросу гарантий безопасности и жёсткие формулировки в адрес России и отдельных европейских лидеров создают ощущение стратегической разбалансированности. Аналитик считает, что подобная линия поведения может быть следствием серьёзного внешнего давления и осознания ограниченности переговорных возможностей.Эксперт также полагает, что демонстративная жёсткость в публичных выступлениях направлена на удержание внутренней поддержки и формирование образа непримиримого лидера. В то же время, по его оценке, чрезмерная эмоциональность и агрессивная тональность способны осложнить диалог с партнёрами, которые ожидают от него предсказуемости и последовательности.Кроме того, Сезгин отмечает, что чередование ультимативных заявлений с допущениями о возможных компромиссах создаёт впечатление политической турбулентности. По его мнению, такая коммуникационная стратегия отражает сложное положение украинского руководства и попытку одновременно воздействовать на несколько аудиторий - внутреннюю, американскую и европейскую.Зеленский выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве. Он выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы к уступкам несправедливыми. Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьера Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. Также Зеленский заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Ранее он требовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Провалы ВСУВ ночь на пятницу в украинской столице, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областях объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Российские военные дронами "Герань" атаковали цели в Запорожье, Полтавской и Харьковской областях (поразили объекты в Чугуеве Харьковской области), в нескольких городах Днепропетровской области.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Харькове, а самолеты Воздушно-космических сил России выпустили корректируемые авиабомбы по целям в Харьковской и Запорожской областях."ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Харькове", - сообщают местные паблики.Западные мониторинговые каналы, в свою очередь, утверждают, что ночью в результате российского ракетно-дронового удара был поражен Запорожский литейно-механический завод, сообщают западные мониторинговые каналыРоссийские военные ударом "Искандера" уничтожили в Черниговской области более 90 беспилотников ВСУ и до двух взводов операторов, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых."В районе Нежина ударом ОТРК "Искандер" уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов", - сказал Межевых.Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Криничное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В российских силовых структурах рассказали об уничтожении артиллерией и дронами "Северян" двух штурмовых групп ВСУ в Сумской области.Подразделения группировки войск "Север" продвинулись на девяти участках в Сумском районе.В то же время украинские солдаты страдают от обморожения и нехватки еды в окопах в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости."У нас обморожены ноги, мы не ели и не пили", - жалуется по рации украинский боец.В середине февраля Минобороны РФ сообщало, что до 30% военных ВСУ в районе Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений, раненые обречены на мучительную смерть от замерзания.Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда" отметил, что армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу.В результате значительно снизились возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой.Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США также указали на превосходство российских сил над ВСУ."Российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над вооруженными силами Украины, которые продолжают испытывать нехватку личного состава и оборудования", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.ВСУ не остановили продвижение российских сил, констатируют авторы доклада. При этом ВСУ серьезно истощены, "остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления российских сил", сообщают авторы доклада со ссылкой на разведуправление Пентагона.Украинское ПРО зависит от международных поставок, говорится в документе.Также конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Владимира Зеленского."Украинские правоохранительные структуры выявили случаев коррупции правительственными чиновниками более чем на 100 миллионов долларов", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского."Вой на луну" КалласНакануне глава европейской дипломатии Кая Каллас распространила среди государств — членов ЕС документ с требованиями к России по Украине. Список включает сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран. При этом, по данным издания EUobserver, документ также содержит намерение ЕС принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал этот список "воем на луну" от злости и политического бессилия.По его словам, Каллас до сих пор не понимает, что ЕС выпал из переговорного процесса."Кая Каллас, по сути, пишет письма на "деревню дедушке", а точнее, самой себе, потому что никто ее творчество всерьез не воспринимает", - сказал депутат.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу евродипломатии токсичным политиком, и сравнил её со сбежавшей от факира коброй."Каллас снова делает свойственные ей агрессивные выпады, брызжа с трибун ЕС ядовитой слюной в сторону миролюбивой России. Очень напоминает кобру, сбежавшую из холщового мешка утратившего бдительность факира", - сказал Шеремет.По его словам, Каллас стала смертельно опасной и токсичной для всего европейского сообщества."Такие, как Каллас, должны быть изолированы от здравомыслящих дружелюбных людей", - подчеркнул депутат.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу автора информационой службы "Вести" Павла Зарубина прокомментировать заявления Каллас."Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента", - сказал Песков.Подробнее о Каллас - в материале Каллас - пример "худшего покерфейса", переговоры по Украине и по Ирану. Новости к этому часу на сайте Украина.ру.

