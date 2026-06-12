Правда конец? США и Иран согласовали меморандум - 12.06.2026 Украина.ру
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Правда конец? США и Иран согласовали меморандум
Правда конец? США и Иран согласовали меморандум - 12.06.2026 Украина.ру
Правда конец? США и Иран согласовали меморандум
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны с Ираном. По его словам, Тегеран согласился никогда не иметь ядерного оружия — это было главным требованием Вашингтона. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T12:10
2026-06-12T12:10
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"Наша страна чувствует себя действительно хорошо. Не знаю, слышали ли вы, но мы сегодня закончили войну с Ираном. И они согласились никогда не иметь ядерного оружия. Это то, на чем мы настаивали. Это была вся цель. Это составляло 95% от всего", — сказал американский президент.Как сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США, достигнутые договоренности включают несколько ключевых пунктов.Трамп согласился разрешить Ирану разбавить свои запасы высокообогащенного урана внутри страны под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, стороны договорились о продлении прекращения огня на 60 дней (включая Ливан), возобновлении работы Ормузского пролива и отмене американской блокады. Также предусмотрено смягчение санкций, позволяющее Ирану продавать нефть на международном рынке.По данным Bloomberg, Вашингтон и Тегеран вели переговоры "окольным дипломатическим путем", обмениваясь посланиями благодаря пакистанским посредникам и задействуя курьеров. Иранское агентство Press TV, в свою очередь, сообщило, что МИД Ирана подтвердил согласование меморандума с США по основным пунктам.Тем временем американские военно-воздушные силы перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания сделки между США и Ираном. Несмотря на объявленное прекращение огня между США и Ираном (включая Ливан), израильские военные продолжают наносить авиаудары по сектору Газа. Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы и аккаунты. Таким образом, война на Ближнем Востоке завершена не полностью — активные боевые действия продолжаются на палестинском направлении.Между тем США планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и покажет "добросовестность" в дальнейших переговорах, утверждает Axios со ссылкой на источники.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, тегеран , иран, дональд трамп, джей ди вэнс, мид, bloomberg
Новости, США, Тегеран , Иран, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД, bloomberg

Правда конец? США и Иран согласовали меморандум

12:10 12.06.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
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Президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны с Ираном. По его словам, Тегеран согласился никогда не иметь ядерного оружия — это было главным требованием Вашингтона. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Наша страна чувствует себя действительно хорошо. Не знаю, слышали ли вы, но мы сегодня закончили войну с Ираном. И они согласились никогда не иметь ядерного оружия. Это то, на чем мы настаивали. Это была вся цель. Это составляло 95% от всего", — сказал американский президент.
Как сообщает Axios со ссылкой на официального представителя США, достигнутые договоренности включают несколько ключевых пунктов.
Трамп согласился разрешить Ирану разбавить свои запасы высокообогащенного урана внутри страны под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, стороны договорились о продлении прекращения огня на 60 дней (включая Ливан), возобновлении работы Ормузского пролива и отмене американской блокады. Также предусмотрено смягчение санкций, позволяющее Ирану продавать нефть на международном рынке.
По данным Bloomberg, Вашингтон и Тегеран вели переговоры "окольным дипломатическим путем", обмениваясь посланиями благодаря пакистанским посредникам и задействуя курьеров.
Иранское агентство Press TV, в свою очередь, сообщило, что МИД Ирана подтвердил согласование меморандума с США по основным пунктам.
Тем временем американские военно-воздушные силы перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания сделки между США и Ираном.
Несмотря на объявленное прекращение огня между США и Ираном (включая Ливан), израильские военные продолжают наносить авиаудары по сектору Газа. Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы и аккаунты. Таким образом, война на Ближнем Востоке завершена не полностью — активные боевые действия продолжаются на палестинском направлении.
Между тем США планируют постепенно снимать санкции с Ирана, если Тегеран будет соблюдать условия возможного соглашения и покажет "добросовестность" в дальнейших переговорах, утверждает Axios со ссылкой на источники.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.
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