https://ukraina.ru/20260612/izrailtyane-i-russkie-vmeste-trikolor-ploschadyu-600-kv-m-podnyali-v-tel-avive-1080140385.html
Израильтяне и русские вместе: триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
Израильтяне и русские вместе: триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве - 12.06.2026 Украина.ру
Израильтяне и русские вместе: триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
В одном из парков Тель-Авива десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор. Акция прошла в честь Дня России. Об этом 12 июня передаёт корреспондент РИА Новости
2026-06-12T11:56
2026-06-12T11:56
2026-06-12T11:56
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По словам организаторов, площадь полотна с флагом составила 600 квадратных метров.День России отмечается 12 июня. Праздник был установлен в 1992 году, а своё нынешнее название получил в 2002-м. Несмотря на попытки Запада отменить всё русское, российский флаг продолжают разворачивать по всему миру — от Севастополя до Тель-Авива.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России.А Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен. На видео он отправляет в шредер фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и британского премьера Кира Стармера.Когда портреты европейских лидеров разрезаны на куски, в ролике звучат первые ноты гимна России. Об этом – в материале Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен
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новости, россия, запад, севастополь, фридрих мерц, еврокомиссия, совбез, госдума
Новости, Россия, Запад, Севастополь, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Совбез, Госдума
Израильтяне и русские вместе: триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
В одном из парков Тель-Авива десятки израильтян и русскоязычных соотечественников развернули гигантский российский триколор. Акция прошла в честь Дня России. Об этом 12 июня передаёт корреспондент РИА Новости
По словам организаторов, площадь полотна с флагом составила 600 квадратных метров.
День России отмечается 12 июня. Праздник был установлен в 1992 году, а своё нынешнее название получил в 2002-м. Несмотря на попытки Запада отменить всё русское, российский флаг продолжают разворачивать по всему миру — от Севастополя до Тель-Авива.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан страны с Днем России.
А Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен. На видео он отправляет в шредер фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и британского премьера Кира Стармера.
Когда портреты европейских лидеров разрезаны на куски, в ролике звучат первые ноты гимна России. Об этом – в материале Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен