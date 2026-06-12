https://ukraina.ru/20260612/neftyaniki-otchitalis-o-maksimalnoy-zagruzke-npz-dlya-vnutrennego-rynka-1080140783.html
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка - 12.06.2026 Украина.ру
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
Российские нефтяные компании доложили о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Это необходимо для полного удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака
2026-06-12T12:05
2026-06-12T12:05
2026-06-12T12:05
новости
александр новак
нпз
министерство сельского хозяйства рф
минэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0c/1080140660_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_1342df8a47da6ef45b33c27a499e5895.jpg
В совещании также приняли участие глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.Напомним, Новак подчёркивал, что правительство постоянно принимает меры для поддержания стабильности на топливном рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский подтверждал: ситуация с топливом в стране остаётся под контролем.Ранее в новостях: Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0c/1080140660_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_085904781b8a2874f655b2e5a85ff327.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр новак, нпз, министерство сельского хозяйства рф, минэнерго
Новости, Александр Новак, НПЗ, Министерство сельского хозяйства РФ, Минэнерго
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
Российские нефтяные компании доложили о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Это необходимо для полного удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака
"Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса", — говорится в сообщении.
В совещании также приняли участие глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.
Напомним, Новак подчёркивал, что правительство постоянно принимает меры для поддержания стабильности на топливном рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский подтверждал: ситуация с топливом в стране остаётся под контролем.