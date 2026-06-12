Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка - 12.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260612/neftyaniki-otchitalis-o-maksimalnoy-zagruzke-npz-dlya-vnutrennego-rynka-1080140783.html
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка - 12.06.2026 Украина.ру
Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
Российские нефтяные компании доложили о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Это необходимо для полного удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака
2026-06-12T12:05
2026-06-12T12:05
новости
александр новак
нпз
министерство сельского хозяйства рф
минэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0c/1080140660_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_1342df8a47da6ef45b33c27a499e5895.jpg
В совещании также приняли участие глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.Напомним, Новак подчёркивал, что правительство постоянно принимает меры для поддержания стабильности на топливном рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский подтверждал: ситуация с топливом в стране остаётся под контролем.Ранее в новостях: Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0c/1080140660_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_085904781b8a2874f655b2e5a85ff327.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр новак, нпз, министерство сельского хозяйства рф, минэнерго
Новости, Александр Новак, НПЗ, Министерство сельского хозяйства РФ, Минэнерго

Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

12:05 12.06.2026
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Российские нефтяные компании доложили о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Это необходимо для полного удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака
"Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса", — говорится в сообщении.
В совещании также приняли участие глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.
Напомним, Новак подчёркивал, что правительство постоянно принимает меры для поддержания стабильности на топливном рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский подтверждал: ситуация с топливом в стране остаётся под контролем.
Ранее в новостях: Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАлександр НовакНПЗМинистерство сельского хозяйства РФМинэнерго
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:40Новые подачки для Киева: Зеленский попросит $20 млрд на встрече "Рамштайн"
13:20Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели
13:11Зеленский ушел на радугу. Зачем Украина делает ставку на ЛГБТ*-повестку
13:00В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России
12:40Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией
12:2712 июня 2026 года, утренний эфир
12:26Открытие пляжного сезона и уничтожение экспортного потенциала. Что происходит в Одессе
12:11"Что останется от Украины?": Мендель усомнилась, что Киев быстро создаст аналог ракет для Patriot
12:10Правда конец? США и Иран согласовали меморандум
12:05Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
11:56Израильтяне и русские вместе: триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
11:55"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте
11:48В НАТО неожиданно признали: Россия не хочет войны с альянсом
11:40Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня
11:38Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен
11:08Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия
08:19Польша против Украины - что не поделили
08:07Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России
08:00Александр Керенский: заложник мифа о бегстве в женском платье
07:55ПВО России сбила 231 дрон ВСУ за ночь
Лента новостейМолния