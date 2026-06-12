https://ukraina.ru/20260612/neftyaniki-otchitalis-o-maksimalnoy-zagruzke-npz-dlya-vnutrennego-rynka-1080140783.html

Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка - 12.06.2026 Украина.ру

Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Российские нефтяные компании доложили о работе по максимальной загрузке нефтеперерабатывающих заводов. Это необходимо для полного удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака

2026-06-12T12:05

2026-06-12T12:05

2026-06-12T12:05

новости

александр новак

нпз

министерство сельского хозяйства рф

минэнерго

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В совещании также приняли участие глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний.Напомним, Новак подчёркивал, что правительство постоянно принимает меры для поддержания стабильности на топливном рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский подтверждал: ситуация с топливом в стране остаётся под контролем.Ранее в новостях: Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр новак, нпз, министерство сельского хозяйства рф, минэнерго