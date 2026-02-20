Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик - 20.02.2026 Украина.ру
ВС РФ выходят к Северскому Донцу с обеих сторон Лимана, создавая угрозу окружения группировки ВСУ. Лесные массивы больше не спасают ВСУ — логистика нарушают удары дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Анпилогов описал ситуацию на северо-западном направлении. Российские войска выходят в район Святогорска и блокируют Красный Лиман. Это не так заметно, но с обеих сторон Лимана подразделения вышли к Северскому Донцу. "А это уже затрудняет противнику логистику на этом выступе", — заявил эксперт.По словам аналитика, этот участок имеет важное значение. Там находится большое количество украинских войск, которым есть на что опереться. Это и сам Лиман, и плотные лесные массивы вокруг города, и укрепленные позиции. "Но этот лес возле Лимана повторит судьбу Серебрянского лесничества, которое держалось два года, потому что не удавалось взять под контроль логистику врага через Северский Донец", — пояснил Анпилогов.Эксперт спрогнозировал развитие событий. Как только предполье Лимана будет под контролем ВС РФ, логистика ВСУ серьезно затруднится. "А весь этот фас создает угрозу для Славянска с северо-запада. Именно потому, что здесь проходит основная дорога снабжения на Изюм", — добавил военный эксперт.Он отметил, что как только удастся взять эту трассу под контроль дронами, это затруднит оборону всего четырехградья, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки" на сайте Украина.ру.
04:45 20.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВС РФ выходят к Северскому Донцу с обеих сторон Лимана, создавая угрозу окружения группировки ВСУ. Лесные массивы больше не спасают ВСУ — логистика нарушают удары дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Анпилогов описал ситуацию на северо-западном направлении. Российские войска выходят в район Святогорска и блокируют Красный Лиман. Это не так заметно, но с обеих сторон Лимана подразделения вышли к Северскому Донцу. "А это уже затрудняет противнику логистику на этом выступе", — заявил эксперт.
По словам аналитика, этот участок имеет важное значение. Там находится большое количество украинских войск, которым есть на что опереться. Это и сам Лиман, и плотные лесные массивы вокруг города, и укрепленные позиции.
"Но этот лес возле Лимана повторит судьбу Серебрянского лесничества, которое держалось два года, потому что не удавалось взять под контроль логистику врага через Северский Донец", — пояснил Анпилогов.
Эксперт спрогнозировал развитие событий. Как только предполье Лимана будет под контролем ВС РФ, логистика ВСУ серьезно затруднится. "А весь этот фас создает угрозу для Славянска с северо-запада. Именно потому, что здесь проходит основная дорога снабжения на Изюм", — добавил военный эксперт.
Он отметил, что как только удастся взять эту трассу под контроль дронами, это затруднит оборону всего четырехградья, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в статье "Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки" на сайте Украина.ру.
