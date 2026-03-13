https://ukraina.ru/20260313/stankevich-esli-eskalatsiya-zatronet-ormuz-i-krasnoe-more-es-stolknetsya-s-konkurentsiey-za-spg-1076722085.html
Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ - 13.03.2026 Украина.ру
Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
Ситуация с энергетикой в Европе в очередной раз подчеркивает ее зависимость от импорта, а новые риски только нарастают. Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за СПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
2026-03-13T04:45
2026-03-13T04:45
2026-03-13T04:45
новости
европа
азия
россия
украина.ру
ес
юрий станкевич
нефть
цена на нефть
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076297991_0:74:3071:1801_1920x0_80_0_0_76ecad37b13eb665b9f406c5fd82e6b0.jpg
Отвечая на вопрос о том, насколько критична ситуация в Европе, эксперт подчеркнул зависимость региона от импорта. Однако, по словам эксперта, оборотной стороной этих процессов стала нарастающая деиндустриализация и высокая чувствительность к ценовым колебаниям. Нарастают и новые риски, пояснил собеседник.Если эскалация одновременно затронет Ормуз и логистику в Красном море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за объемы СПГ. Цены могут резко вырасти даже без физического дефицита — из-за премии за риск и нервозности рынка, подчеркнул эксперт."Пока призывы к возвращению российских энергоносителей выглядят скорее политическим сигналом, чем оформленной стратегией. ЕС уже вложил ресурсы в снижение зависимости от России, и разворот потребовал бы сложного политического консенсуса, которого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.
европа
азия
россия
иран
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076297991_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_728a431dfe18fab3d70e40d7cba8c705.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, азия, россия, украина.ру, ес, юрий станкевич, нефть, цена на нефть, главные новости, ресурсы, иран, война в иране, ближний восток, энергетика, цены, газ
Новости, Европа, Азия, Россия, Украина.ру, ЕС, Юрий Станкевич, нефть, цена на нефть, Главные новости, ресурсы, Иран, война в Иране, Ближний Восток, энергетика, цены, газ
Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
Ситуация с энергетикой в Европе в очередной раз подчеркивает ее зависимость от импорта, а новые риски только нарастают. Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за СПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос о том, насколько критична ситуация в Европе, эксперт подчеркнул зависимость региона от импорта.
"Что касается Европы, ситуация в очередной раз подчеркивает ее зависимость от импорта энергоресурсов. Да, инфраструктура приема СПГ расширена, поставщики диверсифицированы, потребление газа структурно снизилось", — заявил Станкевич.
Однако, по словам эксперта, оборотной стороной этих процессов стала нарастающая деиндустриализация и высокая чувствительность к ценовым колебаниям. Нарастают и новые риски, пояснил собеседник.
Если эскалация одновременно затронет Ормуз и логистику в Красном море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за объемы СПГ. Цены могут резко вырасти даже без физического дефицита — из-за премии за риск и нервозности рынка, подчеркнул эксперт.
"Пока призывы к возвращению российских энергоносителей выглядят скорее политическим сигналом, чем оформленной стратегией. ЕС уже вложил ресурсы в снижение зависимости от России, и разворот потребовал бы сложного политического консенсуса, которого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.