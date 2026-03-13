https://ukraina.ru/20260313/stankevich-esli-eskalatsiya-zatronet-ormuz-i-krasnoe-more-es-stolknetsya-s-konkurentsiey-za-spg-1076722085.html

Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ

Ситуация с энергетикой в Европе в очередной раз подчеркивает ее зависимость от импорта, а новые риски только нарастают. Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за СПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

Отвечая на вопрос о том, насколько критична ситуация в Европе, эксперт подчеркнул зависимость региона от импорта. Однако, по словам эксперта, оборотной стороной этих процессов стала нарастающая деиндустриализация и высокая чувствительность к ценовым колебаниям. Нарастают и новые риски, пояснил собеседник.Если эскалация одновременно затронет Ормуз и логистику в Красном море, Европа столкнется с жесткой конкуренцией с Азией за объемы СПГ. Цены могут резко вырасти даже без физического дефицита — из-за премии за риск и нервозности рынка, подчеркнул эксперт."Пока призывы к возвращению российских энергоносителей выглядят скорее политическим сигналом, чем оформленной стратегией. ЕС уже вложил ресурсы в снижение зависимости от России, и разворот потребовал бы сложного политического консенсуса, которого сейчас нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.

