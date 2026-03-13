Юрий Станкевич: "Блокировка Ормузского пролива может обернуться серьезным энергетическим шоком" - 13.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260313/yuriy-stankevich-blokirovka-ormuzskogo-proliva-mozhet-obernutsya-sereznym-energeticheskim-shokom-1076697856.html
Если Ормузский пролив будет перекрыт надолго, мир столкнется с одним из самых серьезных энергетических шоков последних десятилетий. Через эту артерию проходит около 20% мировой морской торговли нефтью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос о возможном перекрытии Ормузского пролива, эксперт сразу обозначил масштаб угрозы. "Если Ормузский пролив будет перекрыт надолго, это может стать одним из самых серьезных энергетических шоков последних десятилетий", — заявил Станкевич."Через него проходит около 20% мировой морской торговли нефтью и до четверти глобальных поставок СПГ — фактически это одна из ключевых "артерий" мировой энергетики", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По словам депутата, даже краткосрочная блокировка на несколько недель способна вызвать резкий скачок цен. Нефть в таком сценарии может устойчиво закрепиться значительно выше 100 долларов за баррель: первые импульсы мы уже видим, добавил эксперт.Если ограничения затянутся на месяцы, начнется глубокое перераспределение сил. "Выиграют производители вне Персидского залива — США с их гибкой сланцевой добычей, Бразилия, Норвегия, Гайана, а также Россия", — заявил Станкевич."Уже звучат призывы отдельных политиков пересмотреть санкционные ограничения в отношении российской нефти — что само по себе отражает масштаб потенциального дефицита", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
нефть, война, аналитики, аналитика
Юрий Станкевич: "Блокировка Ормузского пролива может обернуться серьезным энергетическим шоком"

04:10 13.03.2026
 
Если Ормузский пролив будет перекрыт надолго, мир столкнется с одним из самых серьезных энергетических шоков последних десятилетий. Через эту артерию проходит около 20% мировой морской торговли нефтью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Отвечая на вопрос о возможном перекрытии Ормузского пролива, эксперт сразу обозначил масштаб угрозы. "Если Ормузский пролив будет перекрыт надолго, это может стать одним из самых серьезных энергетических шоков последних десятилетий", — заявил Станкевич.
"Через него проходит около 20% мировой морской торговли нефтью и до четверти глобальных поставок СПГ — фактически это одна из ключевых "артерий" мировой энергетики", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По словам депутата, даже краткосрочная блокировка на несколько недель способна вызвать резкий скачок цен. Нефть в таком сценарии может устойчиво закрепиться значительно выше 100 долларов за баррель: первые импульсы мы уже видим, добавил эксперт.
Если ограничения затянутся на месяцы, начнется глубокое перераспределение сил. "Выиграют производители вне Персидского залива — США с их гибкой сланцевой добычей, Бразилия, Норвегия, Гайана, а также Россия", — заявил Станкевич.
"Уже звучат призывы отдельных политиков пересмотреть санкционные ограничения в отношении российской нефти — что само по себе отражает масштаб потенциального дефицита", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
