Эпическая симуляция мира

Эпическая симуляция мира

Пока Трамп провозглашает миру о своей победе над Ираном, "поверженные" представили свой план мира для США.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076709640_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_c2d9999a2a85771db6a0e66e28cc78ee.jpg

Итак, американский президент заявил: "Операция "Эпическая ярость": это отличное название? Ну, оно хорошее только в том случае, если вы победили. Вы знаете, что можно только... и мы победили. Позвольте мне сказать вам, мы победили... Никогда не стоит слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы выиграли пари. Все закончилось в первый час. Но мы победили". Тем временем Иран выдвинул условия прекращения эскалации на Ближнем Востоке: получение гарантий безопасности по предотвращению будущей войны, право на развитие собственной ядерной программы, выплата репараций. Пока стороны обмениваются параллельными реальностями, конфликт продолжается, а танкеры с нефтью (главным топливом войны) в Ормузском заливе продолжают пылать. К чему придут стороны конфликта. – размышляли эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоНа иранском фронте - без перемен: как Соединённые Штаты, так и Иран периодически заявляют о своей победе, но при этом на поле боя пока наблюдается тактическая ничья. США не могут подавить Тегеран военной силой, иранские ракеты по-прежнему летят по американским военным объектам в арабских странах, их энергетической инфраструктуре и Израилю. С другой стороны, ВВС США и Израиля имеют возможность проводить на территории Ирана масштабную кампанию. Однако стратегически выигрывает именно Тегеран. Почему? Потому что он сумел перекрыть Ормузский пролив и взять под контроль львиную долю экспорта нефти и газа из стран Персидского Залива. Соединённые Штаты сами хотели распределять энергоресурсы как Ирана, так и его арабских соседей. Однако теперь это делает их принципиальный соперник и останавливаться не собирается. В итоге складывается картина довольно позорной для Дональда Трампа "Венесуэлы наоборот".Вашингтон внезапно оказался в тупике, потому что Пентагон оказался неспособен решить военным путём поставленные ему геоэкономические задачи. При этом других способов, кроме силового, администрация Трампа и не предполагала. В итоге самый мощный военно-морской флот в мире при поддержке самых мощных военно-воздушных сил ничего не могут уже вторую неделю поделать с крупным региональным игроком, который уверенно берёт за горло мировой рынок нефти и газа.Что дальше? Если в течение месяца Соединённые Штаты не сумеют сломать Иран силой, то их авторитет в мировой политике - и в глазах оппонентов, и в представлении союзников - неминуемо упадёт. Прежде незыблемые американские гарантии перестанут рассматриваться в качестве таковых со всем вытекающим отсюда последствиями: ускорением движения от однополярности к многополярности. Успех Трампа в Венесуэле притормозил это движение, а его возможное поражение в Иране придаст ему новый импульс.Самое унизительное для США состоит в том, что они уже не могут выйти из развязанного ими же конфликта в одностороннем порядке (как они это сделали в июне прошлого года). Потому что теперь на такой сценарий не согласен Тегеран: он требует гарантий от нового нападения, сохранения своего атомного проекта, отмены санкций и компенсации ущерба. Поэтому Соединённые Штаты вынуждены воевать дальше, хотя и понимают все риски и непредсказуемость последствий продолжения боевых действий.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаТегеран, похоже, нацелен на то, что он считает уязвимыми местами Америки, включая средства ПВО, предназначенные для защиты войск и объектов в регионе. По словам американских военных чиновников и экспертов, за 11 дней, прошедших с начала конфликта, Иран нанёс удары по ключевым американским системам ПВО и радарам в регионе, пишет NYT. Кроме того, поддерживаемые Ираном ополченцы атаковали отели, часто посещаемые американскими военнослужащими. В частности, они нанесли удар беспилотниками по высококлассной гостинице в Эрбиле, продемонстрировав, что им было известно о том, что Пентагон размещает войска в местных отелях, добавляет издание со ссылкой на американского чиновника.Надо сказать, что во время 12-дневной войны с Ираном в 2025 году США и Израиль задействовали от 100 до 250 перехватчиков THAAD, что составляло от 20 до 50% имеющихся у Пентагона систем. Американские военные также использовали 80 ракет SM-3, что составляет почти пятую часть их запасов. Эксперт высказал опасения, что на этот раз США израсходуют все свои ракеты-перехватчики, а у Ирана останутся ударные средства.Новую реальность признал и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн: "Ни один план не выдерживает первого столкновения с противником. Они адаптируются, как и мы". Сюрпризом для США оказались и атаки Ирана на страны Персидского залива, где размещаются американские военные базы. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, "не могу сказать, что мы предвидели именно такую реакцию, но мы знали, что это возможно". Он назвал данные действия "демонстрацией отчаяния режима". Очень неудобное "отчаяние" для США получается.Можно констатировать, что американо-израильский блицкриг провалился. Та же американская разведка пришла к выводу, что удары по Ирану не приблизили его правительство к краху. Скорее наоборот, система управления Исламской Республики ужесточилась. Страна получила более молодого лидера в лице Моджтабы Хаменеи и усиление влияния КСИР через переход к стратегии "мозаичной обороны". Так что, несмотря на значительное военное превосходство США и Израиля, судьба Ирана не предопределена. Ближайшие 4–5 недель покажут, в каком направлении двинется ситуация. Не исключено, что США и Израилю придётся отказаться от своего критерия "победы" в виде смены власти в Иране.Политолог Дмитрий ЕвстафьевПока мы все спали, произошло два события: Д.Трамп объявил (опять) что он победил Иран, и в войне начала вплотную проявляться "третья сила". Первое не интересно совсем: Трамп откровенно боится наземной операции и хочет с нее соскочить. Второе – намного более любопытно. С полной уверенностью скажу, что не все удары по нефтяной инфраструктуре в Персидском заливе могут быть однозначно привязаны к иранцам. Но про это напишу позже. Посмотрим динамику. Но эта "третья сила" играет на провоцирование большого нефтяного "спазма" и против Трампа. И вряд ли она действует только в Персидском заливе.Не понимаю, что все так "возбудились" по поводу иранского "мирного плана". Нормальное "первое предложение", в котором пока еще США не несут каких-то прямых убытков, кроме моральных. Я думаю, всем понятно, что "контрибуцию" Ирану в этом варианте пока еще должны платить не американцы, а государства Персидского залива. Это просто завуалированная "рента безопасности". Ее арабы раньше в "одно окно" платили американцам. Теперь Иран предложил вполне рабочую схему урегулирования, где – вот сюрприз! – нет идеологического компонента, и нет требований что-то сделать с Израилем. Потому что это "нулевое" условие. И оно, как мне думается, в "политическом Вашингтоне" практически всеми принято. И не в связи с "иранским мирным планом".Но признание США и государствами Персидского залива Ирана некомпенсируемым фактором безопасности может создать существенно более сложную конструкцию в сфере безопасности и организации геоэкономических процессов. Сложную и для России.Американист Алексей НаумовВот вам теория заговора по Ирану прямо от меня. Смотрите:1. Путин заявляет, что добыча нефти в странах Персидского залива может остановиться в течение ближайших недель.2. Трамп звонит Путину. По итогу заявляет, что с российской нефти могут быть сняты санкции, чтобы стабилизировать мировые цены.Вопрос: почему 1 и 2 происходят, если боевые действия постепенно сходят на нет? Может, Трамп — который позвонил сам — предупреждал о чем-то другом?3. Заявления Трампа о скором окончании войны оставляют простор для интерпретаций — по его словам, Иран практически сокрушен, и до победы осталось совсем немного.4. На Polymarket появляется новый аккаунт, который с ходу ставит 27 тысяч долларов на скорый заход американских военнослужащих в Иран. История появления инсайдеров из администрации Трампа на этом ресурсе — не сюрприз. Ждём рейд групп спецназа на территории Ирана? Это теория заговора, напоминаю.О том, что в это время происходит в Иране - в статье "Первое обращение Хаменеи. Итоги 12 марта"

2026

