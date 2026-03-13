https://ukraina.ru/20260313/net-movy---net-lecheniya-kak-yazykovaya-politika-ukrainy-prevraschaetsya-v-meditsinskiy-natsizm-1076727346.html

"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм

"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм - 13.03.2026 Украина.ру

"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм

Украинцы все чаще на себе ощущают результаты медицинской и языковой реформы, которыми так гордится постмайданный режим, и которые навязывали гражданам под видом европейских преобразований. Но на деле получилось расчеловечивание чистой воды.

2026-03-13T06:30

2026-03-13T06:30

2026-03-13T06:30

украина

галичина

донецк

виктор ющенко

максим бужанский

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103088/30/1030883019_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_fc203c63f12087069e8ab54f3731504e.jpg

Буквально на днях вся страна узнала историю киевлянки Виолетты, которая столкнулась с отказом в получении срочной медицинской помощи для близкого родственника: оператора "Скорой помощи" интересовал не диагноз пациента, а знание мовы. Женщина рассказала в сети, что диспетчер требовала от нее общаться на украинском, когда она вызывала медиков из-за инсульта у пожилого человека."Сегодня мой дедушка рухнул в обморок, как раз тогда, когда играл со своим правнуком, то есть моим сыном. У него сразу перекосило лицо и стала невнятная речь. Я вызвала скорую. На что женщина на другом конце провода мне начала задавать вопросы, когда жизнь моего дедушки висит на волоске. Когда я говорила адрес, мне кричали: "На украинском". Когда я говорила год рождения, мне кричали: "Считай, сколько полных лет". Когда я сказала: "Вы там в адеквате, у моего у деда инсульт!", мне насмешливо ответили: "Выпей валерианы, девочка". У меня нет слов", - написала возмущенная родственница старика. Чем закончилась история неизвестно, так как женщина удалила свой пост. Вероятно, из-за угроз или опасаясь, что после таких откровений ее прадедушку врачи вообще уморят в больнице - если он туда, конечно, попал.К слову, это не первый случай невыполнения медиками своих обязанностей под языковым предлогом. Ранее в сети появилось видео, как львовская частная клиника отказала мужчине в записи к врачу, только потому что он говорил на русском языке. Потерпевшим оказался киевский блогер Олег Мироненко, который не преминул поделиться этой историей со своей аудиторией."Нова Медикал Центр" - это не клиника, это недопустимо, когда я звоню записаться на приём к врачу, а мне указывают на каком языке мне общаться. Иначе они отказываются меня обслуживать. Я звоню в клинику. В современном мире это недопустимо. Это абсурд и бред! Она (администратор) чётко понимала, что я говорю. Но для неё это был вопрос принципа. А если бы была какая-то стрессовая ситуация? И что-то случилось, человек умирает, и я звоню – помощь нужна! Она тоже в этот момент скажет – на каком языке мне разговаривать? Это полный абсурд и бред, неважно, на каком языке человек говорит… Разжигать ненависть на этих темах очень низко и глупо", - возмутился журналист.Правда, это тот случай, когда поздно делать удивленные глаза: негодовать по поводу языковой политики властей надо было еще со времен Ющенко, ну или после госпереворота в 2014-м. Видимо, мимо блогера прошел и "армовир", и закон о повальной украинизации, и языковые патрули и львовский геноцид переселенцев? Напомним, что в 2023-м году, когда тысячи беженцев с восточной Украины переехали в Галичину, спасаясь от войны, на дверях некоторых львовских больниц и поликлиник появились объявления о том, что в городских медучреждениях общаются исключительно на украинском языке. А граждане "единой краины", не владеющие калиново-соловьиной мовой пусть не обижаются, и приходят на прием к врачу или на операцию к хирургу сразу с переводчиком. К издевательскому объявлению была прикреплена ссылка на 27 статью закона "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного". А что? Чисто по -европейски. Ведь каких-то 85 лет назад на cтенах львовских магазинов, больниц или в трамваях можно было увидеть аналогичные таблички с надписями: "Только для немцев" или "украинцам и собакам вход воспрещен". Титульная нация творчески переосмыслила эти расистские вывески и адаптировала их для украинских "унтерменшей" из Донецка, Харькова, Запорожья.Никаких рефлексий львовские медики не испытывают, так как знают, что власть на их стороне. И действительно, сначала одобрение частной клинике NOVA выразил председатель львовского облсовета Юрий Холод, который назвал отказ в медпомощи "примером зрелого и социально ответственного украинского бизнеса". "Все недоблогеры должны запомнить: на пренебрежении к людям и государственному языку популярности не добьешься, а об уважении и каких-то заработках в дальнейшем можешь забыть",- пригрозил местный чиновник столичному журналисту. Более того, за "социально ответственный медбизнес заступилась даже омбудсмен Елена Ивановская. Она подчеркнула, что работники сферы обслуживания обязаны обслуживать граждан на государственном языке и не имеют обязанности переходить на другой язык по требованию клиента. Видимо, шпрехенфюрерша немного перепутала частную пекарню с больницей. Уполномоченная поблагодарила сотрудницу львовской клиники "за соблюдение требований законодательства", а также отметила "выдержку и языковую стойкость в ситуации давления". Жаль, никакой награды регистраторше из частной медклиники не досталось: судя по пафосу чиновников регионального и центрального уровня ее "сопротивление" русскоязычному клиенту тянет, как минимум, на подвиг. При этом шпрехенфюрерша, восхищенная соблюдением закона о языке в отдельно взятой больнице почему-то пропустила нарушение 10-й статьи Конституции Украины, которая стоит выше любого закона и гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Впрочем, об Основной закон на Украине давно и систематично вытирают ноги, а граждан приучают постепенно к мысли, что скоро за основу государственности будет взята Конституция Пилыпа Орлика. Там, правда, про мову и социальные гарантии ничего нет, а есть про внешнее правление шведского короля, но какая разница для стада, бредущего в Европу?Кстати, языковый омбудсмен Ивановская недавно выступила еще с одной инициативой: она призвала украинских тарологов, психологов, гадалок, астрологов, мольфаров и прорицателей оказывать услуги только на мове. "Зарегистрированные как ФЛП, которые через свои соцсети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке", – настаивает шпрехенфюрер в юбке."Если прислушаются, вместо фразы "ваша карта" будут говорить "ваша карта". Это чистая булгаковщина, кіт и кіт", - издевается над Ивановской нардеп Максим Бужанский. Но насмешки насмешками, а многие украинцы возмущены тем, что им навязывают психологическую помощь на неродном языке. "Консультации психолога - это тоже помощь врача. У меня ребенок-аутист, он плохо понимает даже русский, ему тяжело говорить в принципе, сложно общаться. Так неужели я вместо психологической помощи должна учить больного ребенка мове - потому, что так хочет пани Ивановская? А может, она заодно оплатит и языковые курсы, и логопеда, и социального работника и психолога - чтобы облегчить матери ребенка-инвалида жизнь? Или только болтать в эфирах могут? Пусть для начала расскажет, почему все переписки коррупционеров типа Миндича велись на чистом русском языке с Зеленским и его подельниками, и деньги из Украины выводились не на мове", - обличает двуличную омбудсменшу Марина Ланкомир из Харьковской области.Кстати, очень интересно, а говорит ли на мове ведунья и прорицательница Мария Тихая? Эта украинская гадалка обслуживает сегодня многих представителей украинской элиты, в частности, cопровождает на суды Юлию Тимошенко. Также, по слухам, она рекомендовала экс-главе ОП Ермаку усилить свою управленческую силу с помощью воды, которой обмывают трупы. Уверены, что обряды проводились исключительно на языке Франко и Котляревского?Впрочем, дело не в том на каком языке будут гадать клиентам прорицательницы, проблема куда глубже: "мовнюкизация" добралась до сферы медицины. Культуру и образование украинизаторы уже полностью добили - в школах на переменах запрещено разговаривать на русском, педагогов выгоняют за использование "мовы агрессора", снесены все памятники Пушкину и Булгакову, сожжены русские сказки и былины. Результат - полное отупение молодого поколения, которое не знает азов математики, не говоря уж о физике и химии. Впрочем, все эти предметы- москальская лженаука, такая же ненужная, как музыка Чайковского (зачем, если есть "Щедрик"?) или фильмы Леонида Быкова. Все это культурное и творческое наследие разрушено, запрещено, обгажено львовскими "керманичами", а вот теперь пришла очередь медицины. Но перенос подобных практик в медицинскую сферу означает переход к гораздо более опасному этапу. Одно дело языковый раздрай в библиотеке и совсем другое, когда под ударом оказывается базовое право человека - право на медицинскую помощь. А мы четко видим, что новый социальный эксперимент "нет мовы- нет лечения" набирает обороты. И это уже не просто языковая дискриминация. Когда подобная практика получает публичное одобрение со стороны государства, можно смело говорить о первых признаках институционализированного нацизма. Только они далеко не первые… Как сказано выше, расистские практики, этноцид, гонения на православных, а теперь еще и медицинские испытания над русскоязычными стариками и инвалидами становятся нормой на Украине. Сформирована модель, при которой миллионы русскоязычных граждан оказываются людьми "второго сорта", над которыми могут измываться "титульные" доктора Менгеле. И все это при поддержке государства, заинтересованного в такой политике - ведь националистический кнут позволяет держать в узде миллионы бесправных рабов, которых можно и в окопы загонять и на выборы.О том, какие еще новшества готовит украинцам власть - в статье "Рада для диаспоры: кто готовит парламент из зарубежных украинцев"

украина

галичина

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

украина, галичина, донецк, виктор ющенко, максим бужанский, владимир зеленский