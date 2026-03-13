https://ukraina.ru/20260313/uzhe-s-nozhnitsami-stali-khodit-zhiteli-kharkovskoy-oblasti-boryutsya-s-optovolokonnymi-dronami-vsu-1076731642.html
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ - 13.03.2026 Украина.ру
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ, которые летают над подконтрольными РФ населёнными пунктами в регионе, ножницами обрезая оптоволоконные нити. Об этом в ночь на 13 марта сообщает РИА Новости
2026-03-13T03:45
2026-03-13T03:45
2026-03-13T03:54
украина.ру
россия
харьковская область
бпла
всу
fpv-дрон
мирные жители
сво
спецоперация
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076731521_0:13:1383:791_1920x0_80_0_0_5fdeffc6927ad7cd9c52feaeda6261e2.jpg
"Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем", — рассказала агентству местная жительница Наталья.Украинские военные регулярно используют fpv-дроны для атак на мирных граждан, терроризируя население приграничных и освобождённых территорий. Для массированных атак на российские регионы, удалённые от линии фронта, Киев использует БПЛА самолётного типа и ракеты.Ранее сообщалось, что тревогу объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Ульяновска, Пензы, Саратова, Краснодара и Калуги.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск 13 марта в публикации - Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076731521_92:0:1292:900_1920x0_80_0_0_12bc59f1c332610fb28ef22bf52fb2ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, харьковская область, бпла, всу, fpv-дрон, мирные жители, сво, спецоперация, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Харьковская область, БПЛА, ВСУ, fpv-дрон, мирные жители, СВО, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, Украина
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
03:45 13.03.2026 (обновлено: 03:54 13.03.2026)
Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ, которые летают над подконтрольными РФ населёнными пунктами в регионе, ножницами обрезая оптоволоконные нити. Об этом в ночь на 13 марта сообщает РИА Новости
"Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем", — рассказала агентству местная жительница Наталья.
Украинские военные регулярно используют fpv-дроны для атак на мирных граждан, терроризируя население приграничных и освобождённых территорий. Для массированных атак на российские регионы, удалённые от линии фронта, Киев использует БПЛА самолётного типа и ракеты.
Ранее сообщалось, что тревогу объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Ульяновска, Пензы, Саратова, Краснодара и Калуги.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.