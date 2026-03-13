"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ - 13.03.2026 Украина.ру
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ - 13.03.2026 Украина.ру
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ, которые летают над подконтрольными РФ населёнными пунктами в регионе, ножницами обрезая оптоволоконные нити. Об этом в ночь на 13 марта сообщает РИА Новости
"Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем", — рассказала агентству местная жительница Наталья.Украинские военные регулярно используют fpv-дроны для атак на мирных граждан, терроризируя население приграничных и освобождённых территорий. Для массированных атак на российские регионы, удалённые от линии фронта, Киев использует БПЛА самолётного типа и ракеты.Ранее сообщалось, что тревогу объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Ульяновска, Пензы, Саратова, Краснодара и Калуги.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск 13 марта в публикации - Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ

03:45 13.03.2026 (обновлено: 03:54 13.03.2026)
 
Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ, которые летают над подконтрольными РФ населёнными пунктами в регионе, ножницами обрезая оптоволоконные нити. Об этом в ночь на 13 марта сообщает РИА Новости
"Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем", — рассказала агентству местная жительница Наталья.
Украинские военные регулярно используют fpv-дроны для атак на мирных граждан, терроризируя население приграничных и освобождённых территорий. Для массированных атак на российские регионы, удалённые от линии фронта, Киев использует БПЛА самолётного типа и ракеты.
Ранее сообщалось, что тревогу объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Ульяновска, Пензы, Саратова, Краснодара и Калуги.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск 13 марта в публикации - Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния