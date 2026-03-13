https://ukraina.ru/20260313/polkovnik-alekhin-na-dne-reki-volchya-okazalis-tysyachi-propavshikh-bez-vesti-soldat-vsu-1076724701.html

Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"

Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ" - 13.03.2026 Украина.ру

Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"

На Харьковском участке фронта из-за резкого потепления и таяния снега вскрылись страшные свидетельства потерь ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-13T06:10

2026-03-13T06:10

2026-03-13T06:10

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

прогнозы сво

россия

харьков

украина

геннадий алехин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058754721_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_5231219a3935ddda5af342801a0b2f1f.jpg

Эксперт сообщил, что погодные условия резко изменились, и это обнажило реальную картину потерь. "Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках", — заявил Алехин."И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ", — пояснил собеседник Украина.ру.Огромные потери, по данным обозревателя, понесла 159-я отдельная бригада противника в районе села Зыбино Волчанского района. "Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника", — добавил эксперт.Мониторинг некрологов в соцсетях показывает, что еще в первой половине 2025 года командование ВСУ отправляло штурмовиков на верную смерть. "Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.

россия

харьков

украина

волчанск

харьков новости

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, россия, харьков, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, потери, потери всу, потери украины, волчанск, новости харькова, харьков новости, харьковскийфронт, спецоперация