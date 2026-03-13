Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ" - 13.03.2026 Украина.ру
Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
На Харьковском участке фронта из-за резкого потепления и таяния снега вскрылись страшные свидетельства потерь ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-13T06:10
2026-03-13T06:10
Эксперт сообщил, что погодные условия резко изменились, и это обнажило реальную картину потерь. "Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках", — заявил Алехин."И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ", — пояснил собеседник Украина.ру.Огромные потери, по данным обозревателя, понесла 159-я отдельная бригада противника в районе села Зыбино Волчанского района. "Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника", — добавил эксперт.Мониторинг некрологов в соцсетях показывает, что еще в первой половине 2025 года командование ВСУ отправляло штурмовиков на верную смерть. "Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"

06:10 13.03.2026
 
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
На Харьковском участке фронта из-за резкого потепления и таяния снега вскрылись страшные свидетельства потерь ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт сообщил, что погодные условия резко изменились, и это обнажило реальную картину потерь. "Погодные условия резко изменились. Прочно установилась плюсовая температура даже по ночам. Стремительно тает снег, вскрылся лед на большинстве водоемах и реках", — заявил Алехин.
"И здесь, судя по сообщениям украинских волонтеров и некоторых местных телеграм-каналов, отчетливо высветилась очень печальная картина для родственников и близких военнослужащих ВСУ. На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ", — пояснил собеседник Украина.ру.
Огромные потери, по данным обозревателя, понесла 159-я отдельная бригада противника в районе села Зыбино Волчанского района. "Огромные потери, к примеру, в районе села Зыбино Волчанского района понесла 159-я отдельная бригада противника", — добавил эксперт.
Мониторинг некрологов в соцсетях показывает, что еще в первой половине 2025 года командование ВСУ отправляло штурмовиков на верную смерть. "Мониторинг некрологов в соцсетях показывает: еще в первой половине 2025 года командование ВСУ гнало штурмовые группы форсировать эту "реку смерти"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
