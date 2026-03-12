https://ukraina.ru/20260312/uroki-bryanska-bit-ne-po-palke-a-po-e-khozyainu-1076720222.html

Уроки Брянска: бить не по палке, а по её хозяину

Уроки Брянска: бить не по палке, а по её хозяину - 12.03.2026 Украина.ру

Уроки Брянска: бить не по палке, а по её хозяину

Обстрел Брянска 10 марта с использованием британских ракет Storm Shadow, стал не только военным событием, но и серьезным политическим потрясением. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки погибли 7 человек, еще 42 получили ранения.

2026-03-12T21:51

2026-03-12T21:51

2026-03-12T21:54

россия

брянск

украина

трамп и зеленский

владимир зеленский

виктор орбан

мид

оон

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076721338_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_1a8266de8afce0a76194f3ca74363d5c.jpg

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". Россия оценивает произошедшее как спланированный теракт против гражданского населения. В МИД РФ заявили, что атака неслучайно совпала с оптимистичными сигналами из Вашингтона о прогрессе в урегулировании конфликта. Цель удара очевидна – срыв переговорного процесса и дальнейшая эскалация. За эти планом торчат уши Лондона. В Кремле и МИД подчеркнули, что запуск крылатых ракет Storm Shadow невозможен без прямого участия британских военных специалистов и использования разведывательных данных НАТО. Великобритания намерена перевести конфликт на принципиально новый уровень, используя Киев в качестве инструмента.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, точнее, ее отсутствие. Она призвала генерального секретаря дать оценку трагедии, предупредив, что молчание будет расценено как потакание действиям Киева. В ответ представитель генсека Стефан Дюжаррик ограничился общим заявлением о том, что ООН выступает против любых атак на мирное население.Ситуация вокруг Брянска развивается параллельно с резким обострением риторики между Киевом и Будапештом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах в адрес своей семьи со стороны Украины. Президент Зеленский в ответной резкой форме предложил передать адрес Орбана ВСУ, чтобы военные могли "пообщаться с ним на своем языке". Орбан парировал, что Венгрия не поддастся шантажу и не поддержит вступление Украины в ЕС. Таким образом, атака на Брянск стала катализатором сразу нескольких процессов: она обострила противоречия между Россией и Западом, а также добавила напряжения в и без того сложные отношения Украины с ее европейскими соседями. А вот какой еще может быть реакция Москвы – предлагали эксперты.Политолог Юрий БаранчикГоворил, говорю и повторять не устану: до тех пор, пока англосаксы не будут выведены из зоны комфорта (а для этого надо масштабировать украинский конфликт на их территорию) – война с Украиной (Казахстаном, Таджикистаном, Польшей, Молдавией и т.п. – не набегаемся), а также войны по всему миру (особенно в тех регионах, где есть хоть что-то стратегически "вкусное") будут продолжаться. Это – очевидная аксиома. Ведь они потерь не несут и не напрягаются. Им – хорошо. Они заняты увлекательным процессом: прибирают мир к рукам. И там, где плохо лежит и там, где лежит хорошо, но есть возможность безнаказанно вырвать это с мясом.Тем более, по зрелому размышлению, понимаешь очевидную же вещь: не надо реально бить ядеркой по тому же Лондону, хоть он и давно напрашивается. Надо просто вдруг и в одночасье вывести из Англии всех внучек, Жучек, жёнушек, дочечек, сыночков, и прочую сватью-братию... И даже говорить ничего не нужно. Англосаксы сами додумают и напугаются до... икоты. Ну, а если не испугаются, то, уверен, мир без одного задрипанного островка проживёт.К тому же англосаксы v.2.0 из-за океана поймут простую вещь: русские не только грозятся и в тысячный раз чертят красные линии. Они ещё и СПОСОБНЫ выполнять свои угрозы. Короче, а то многа букаф: пока англосаксы не столкнутся с кризисом у порога своего дома, аналогичного карибскому, они даже копытом не пошевелят, чтобы услышать, что мы там им аккуратно и вежливо втираем по дипломатическим каналам по поводу наших интересов. Надо бить не по палке, а по ее хозяину.Политический аналитик Павел ДанилинОчень правильные слова. Очень. МИД РФ: теракт ВСУ в Брянске направлен на срыв переговорного процесса. Любое урегулирование грозит Владимиру Зеленскому "как минимум политической смертью и дальнейшей ответственностью за совершенные преступления", заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Но! Но если эти слова правильные, то значит, надо сделать что? Надо сделать так, чтобы Зеленскому было куда более страшно срывать переговорный процесс, чем не срывать его. Как можно было бы этого добиться?Учитывая, что на фронте резкое продвижение мы обеспечить не можем, а убивать окружение Зеленского (к примеру, всех из СБК и ГУР) не готовы в силу определенных причин? Есть несколько вариантов действий, которые не требуют даже стандартных (мостов, генерирующих подстанций, электродепо) решений. К примеру, тотальная морская блокада и целенаправленная охота за всеми транспортными средствами, пересекающими границы Украины с Запада. Вот так - сказать, что с завтрашнего дня - в связи с неадекватными действиями киевского режима - вводится блокада, и уничтожать поезда, идущие из Польши, грузовые автомобили, идущие из Польши и Венгрии, брать призом суда, плывущие в Одессу... Это все, конечно, на поверхности. Но, тем не менее, это куда правильнее, чем, безусловно верные, но вызывающие грусть и печаль, высказывания МИД РФ.Публицист Алексей ВасильевПо поводу удара по Брянску. С учётом ряда факторов есть одна гипотеза. Во-первых, штормов у хохлов осталось мало. И применяют сейчас их очень редко. Во-вторых. это британская ракета. И согласование на удар идёт с Лондоном.В-третьих, время удара, удивительно совпадает с разговором ВВП и Трампа, то есть по итогам этого созвона, как раз время на подготовку удара и сам удар. То есть, о чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей? То, как ее поразили, вполне понятно, перегрузка локальной части ПВО, с помощью дроноспамам (за сутки больше 200 БПЛА), и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили шторма. Против которых только панцири могли работать, все МОГи и БПЛА перехватчики бесполезны.И вот тут стоит вспомнить, что Британия не поддержала сходу агрессию США против Ирана. И что большинство стран Залива, особенно Катар, это де факто колонии Британии, и ее финансовые активы. А ещё эта война, влечёт за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То бишь и тут идёт скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта, в связи с какими-то решениями ВВП в иранском вопросе. Какие именно - покажет время.О том, как тем временем развивается иранский конфликт - в статье "Эпическая симуляция мира"

россия

брянск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

россия, брянск, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, виктор орбан, мид, оон, вооруженные силы украины, эксклюзив