С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, насколько Москва учитывает непосредственное участие Запада в нанесении ракетных ударов по российской территории, каким должен быть ответ. И думают над тем, какие условия мира могут сделать невозможным возобновление войны на Украине в будущем.

Во вторник ВСУ нанесли удар по Брянску франко-британскими ракетами Storm Shadow, в результате шесть человек погибли, более сорока получили ранения."По оперативным данным, девять пострадавших, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, эвакуированы бригадами Федеральной службы медицины катастроф для дальнейшего лечения в федеральные медицинские центры и больницы Москвы", - информирует издание "Новости Брянска".Атака была осуществлена в светлое время суток, когда на улицах было много людей и машин. Следственный комитет РФ признал этот удар терактом, по факту массированного обстрела города возбуждено уголовное дело. В Брянске работает специальная комиссия по оценке ущерба.Киев своего "авторства" не скрывает. Зеленский уже через несколько минут после атаки похвастался результатами. Российские СМИ отметили, что видеообращение по этому поводу он записал, сидя не где-нибудь в глубоко зарытом бункере, а из своего кабинета на Банковой. И никто его в это время не атаковал - столь бережное отношение к главе киевского режима начинает уже удивлять многих.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой удар по Брянску "был невозможен без британских специалистов", в Москве это хорошо знают и учитывают. Он также напомнил, что одной из целей СВО является "демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары".Но пока такие удары наносятся и, судя по всему, останавливаться в Киеве и в столицах партнёров не намерены."Менее года назад на очень высоком уровне были заявления о том, что в случае применения подобных ракет по территории России, которое невозможно без участия действующих военных соответствующих стран, Россия ответит по территории или по военным объектам этих стран", - напомнил в своём дзен-канале российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин.По его словам, вот и "ещё одна "красная линия" благополучно перейдена"."По сути - это атака НАТО на российскую территорию руками Салорейха. Но - разве это первая такая атака? И - разве последняя?" - написала в связи с этим трагическим событием украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*.Она тоже уверена, что запуск ударивших по Брянску ракет вообще "был невозможен без активного участия британских или французских военных".А стопроцентно прикрыть силами ПВО значительную территорию - "от Мурманска до Башкирии" - попросту не получается, как не получается и у НАТО полностью прикрывать от атак объекты киевского режима.Монтян в своём блоге сделала из происшедшего такой вывод: "Существует один-единственный способ обезопасить российские города от подобных ударов: победить в войне, причём сделать это как можно скорее и наиболее убедительным способом".Похоже, что к такому же выводу относительно своих противников пришли в Тегеране. В центральном штабе иранского военного командования заявили, что "политика ответных ударов закончилась", подход меняется, отныне будут следовать "удар за ударом".Гостелерадиокомпания Ирана ранее передала заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в котором говорится, что в Тегеране думают только о полной капитуляции противника (Израиля и США — ред.), а до тех пор продолжат войну.России тоже следует добиваться капитуляции своего противника, то есть киевского режима, иначе война неизбежно возобновится через несколько лет, считает завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров. По его мнению, высказанному в ходе заседания "круглого стола" в Москве, есть подозрение, что Трамп Украину (киевский режим — ред.) "по большому счёту, уже списал, ему нужно только выторговать определённые условия".Речь уже не идёт просто о прекращении огня, поскольку все понимают, что в таком случае продолжение войны будет неизбежным через какое-то время."Потому что вся идея государственности Украины будет выстроена... вокруг одного стержня — реванш. С первого класса, с детского сада, с яслей будут растить людей в том, что надо отвоёвывать", - сказал эксперт.По его мнению, спецоперацию надо заканчивать так, чтобы эту возможную будущую войну сделать невозможной."Моя точка зрения заключается в том, что государство под названием "Окраина" - как бы не особо это государство нужно. И не в тех границах, в которых сейчас существует Украина", - отметил Сидоров, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Эксперт добавил, что ошибкой было включение в своё время в состав Советского Союза Галиции и Волыни - "двух совершенно уже нерусских земель".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Павел Котов: "Самая кровавая неделя с начала года": что показал удар британскими ракетами по Брянску" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем

