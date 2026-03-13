https://ukraina.ru/20260313/deputaty--naimenshaya-problema-kak-zelenskiy-lishaet-ukrainu-vneshnego-finansirovaniya-1076709319.html

Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования

Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования - 13.03.2026 Украина.ру

Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования

На днях, 10 марта, Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за законопроект №14025, в котором собрали все требования кредитов для выделения Украине финансирования по линии МВФ.

Законопроект поддержали лишь 168 из 299 присутствующих в зале депутатов, тогда как 76 человек решили вообще не нажимать на кнопки. После проваленного голосования состоялась встреча министров с главами парламентских фракций, в ходе которой министров расспрашивали о том, почему они согласились на условия внешних кредиторов. Как и что ответили министры не ясно, но очевидно, что в тот момент, когда Кабмину срочно нужны деньги, Зеленский делает всё, чтобы Украина их не получила. На этом фоне вставшие в позу депутаты выглядят куда меньшей проблемой.Стабильность — признак мастерстваДепутаты прокатили голосование уже в третий раз15 января они провалили голосование за включение в повестку законопроектов по программе Ukraine Facility (по ней она должна получить деньги от ЕС) и от МВФ. Это произошло в день визита в Киев директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая запомнилась призывом к украинцам рычать по утрам как львыА принять законопроект должны были ещё в начале февраля, однако тогда помешало кишечное расстройство. МВФ, впрочем, пошёл Киеву на уступки и разрешил принять законопроект до конца марта, перечислив Украине 1,5 млрд долларов. Этих средств, как пишут западные СМИ, киевской власти должно хватить до начала мая.К этому сроку предполагалось, что Киев получит часть средств из одобренного в прошлом году ЕС кредита на 90 млрд евро на два года, из которых 60 млрд евро потратят на вооружения, а 30 млрд направят на покрытие бюджетного дефицита. Таким образом, Киев в этом году получит от ЕС по данной программе финпомощи не больше 15 млрд евро, что в 4 раза меньше той суммы, которая была заложена в изначально совершенно нереалистичный госбюджет, предусматривающий, например, повышение стипендий студентам.И, казалось бы, дело несложное: подготовь законопроект и убеди/заставь депутатов за него проголосовать. Вот только заставить или убедить никак не получается.Сказываются несколько факторов.Во-первых, жестокость требований и их антиэкономический характер. Необходимо отменить льготы на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро, обложить налогом доходы от цифровых платформ — это требование известно как налог на OLX. Также прописано закрепление ставки военного сбора на уровне 5% навсегда, чтобы со следующего года после окончания военного положения его не отменили. Заодно требуется ужесточить налогообложение физических лиц-предпринимателей: плательщикам единого налога запретят участвовать в гостендерах, заставят платить НДС индивидуальных предпринимателей (ИП) с доходом от 1 млн гривен (это в 5 раз меньше, чем будет в России, когда порог уплаты НДС для ИП понизят до 10 млн рублей), а также запретят подменять ИП трудовые правоотношения.Формально ничего сверхъестественного кредиторы не требуют. Но ситуация в украинской экономике такова, что повышение налогового бремени добьёт многих бизнесменов и предпринимателей. И — как показывает суровая реальность кривой Лаффера — чрезмерный рост налогового бремени приводит к сокращению объёма собранных налогов, а не из росту. Насколько депутаты понимают этот факт — теоретически или эмпирически — не суть важно. Но это первый повод не голосовать.Второй повод — депутаты торгуются и пробуют выбить для себя наилучшие условия от Зеленского, включая отмену для них пожизненного статуса PEP (politically exposed person — политически значимого лица), который не позволяет им пользоваться банковскими услугами. Статус РЕР на Украине ввели в 2019 году для борьбы с коррупцией и отмыванием денег, а с 2023 года лицо стало РЕР бессрочно, тогда как ранее статус снимался спустя три года после увольнения с должности.Также стоит вспомнить общее давление на нардепов со стороны Офиса Зеленского, отказ выплачивать им зарплату в конвертах, неуважительное отношение и, конечно же, дело Миндича, которое показало, что деньги у Зеленского есть, а совести никогда не было.А так как расследование НАБУ продолжается и структура — как и полагается институту внешнего управления — выдаёт информацию крайне дозированно и тогда, когда требуют, то это вносит дополнительную сумятицу в депутатские ряды. Логика простая: зачем голосовать просто так за то, что требует Зеленский, если его позиции ослабли?Коса на каменьК тому же сам Зеленский создал куда больше проблем, чем породили в три приёма непослушные депутаты.Зеленский разругался с Орбаном и своими неумелыми действиями скорее помогает ему переизбраться.Доказательств хватает.Главный раздражающий фактор — политически мотивированная остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" с последующим сочинением явной лжи о полном выведении из строя инфраструктуры и невозможности её восстановления. При этом спутниковые снимки и нежелание допускать представителей от ЕС и Венгрии на объект свидетельствуют о том, что Киеву есть что скрывать. На этом фоне оппоненту Орбана пришлось солидаризоваться с ним — невиданное для оппозиционера в ходе избирательной кампании дело.Второй фактор — личные упрёки и подколки. Зеленский перестал отдавать себе отчёт в том, что Орбан обладает реальной возможностью создать для Украины целый букет проблем, из которых изъятие наличных и золота из инкассаторской машины является наименьшей. Мало того, Зеленский счёл целесообразным открыто угрожать Орбану расправой, заявил о возможности дать его личный номер телефона военнослужащим ВСУ. Этот шаг наверняка сильно впечатлил коллег Орбана из других стран Евросоюза, а для самого Орбана стал настоящим предвыборным подарком, вокруг которого политтехнологи премьер-министра уже выстраивают агиткампанию.Третий фактор — две длительных и упорных попытки уничтожить компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Станция отвечает за прокачку газа по "Турецкому потоку", а получателем топлива является в том числе и Венгрия.Получается, что Киев сперва отказал Венгрии в праве получать нефть, а теперь пытается отказать её ещё и получении природного газа. Проще говоря, Украина объявила Венгрии полноценную энергетическую войну, исходя из того, что она больше ей не ответит.Энергетически и экономически Венгрии со Словакией и правда ответить Украине сложно. Однако им под силу донельзя затянуть выделение тех самых 90 млрд евро Украине. И даже реплики сторонников Украины о том, что ей могут в качестве временной альтернативы выделить 30 млрд евро всё равно столкнутся с необходимостью пройти через процедуру голосования.***Как видно, вопрос с деньгами Украине затягивается в большой и весьма тугой узел, который придётся как-то рубить после 12 апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы. И чем выше активность Зеленского по вмешательству в венгерские выборы, тем меньше вероятность того, что Орбан на них проиграет. А значит Киеву придётся придумывать способы как "спрыгнуть" с темы. И этот процесс неизбежно приведёт к серьёзному удару по остаткам авторитета Зеленского внутри страны.Подробнее об экономической ситуации на Украине - Экономика Украины и война: рыночек порешал, "Дружбу" списали, а по мосту Патона можно ездить

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

