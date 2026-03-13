"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/nikto-ne-zakhochet-soderzhat-ukrainu-polittekhnolog-obrisoval-mrachnoe-buduschee-kievskogo-rezhima-1076694739.html
"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима
"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима - 13.03.2026 Украина.ру
"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима
Когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что ее никто не захочет содержать. Страну будут грабить как извне, так и изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
2026-03-13T05:40
2026-03-13T05:40
новости
россия
украина
сша
евгений ющук
украина.ру
новости украины
новости украина ру
новости россии и украины
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101557/93/1015579382_0:214:2847:1815_1920x0_80_0_0_703c344d7c1e70d50fa8c6fb26917555.jpg
Обсуждая тему послевоенного устройства, эксперт обрисовал мрачные перспективы для Киева. "Когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что никто ее содержать, скорее всего, не захочет. Ее начнут потихоньку грабить как извне, так и изнутри", — заявил Евгений Ющук.Появятся те, кто захочет восстановить связи с Россией. "Появятся люди, которые захотят вести бизнес с Россией. После прекращения военных действий это значительно упростится. Политическое влияние России на Украине на этом будет зиждиться", — пояснил собеседник Украина.ру.В итоге мир вернется к состоянию холодной войны. "Мы будем усиливать армию, а Запад — свою. Ощетинившись оружием, все сядут друг напротив друга", — добавил эксперт.Это неприятно, но ничего нового. "Это риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового нет. История мирного сосуществования заходит на второй круг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101557/93/1015579382_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dbb236d2bbae15ca86576db0ef9cb19d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, евгений ющук, украина.ру, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, военнаяаналитика
Новости, Россия, Украина, США, Евгений Ющук, Украина.ру, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, ВоеннаяАналитика

"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима

05:40 13.03.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что ее никто не захочет содержать. Страну будут грабить как извне, так и изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Обсуждая тему послевоенного устройства, эксперт обрисовал мрачные перспективы для Киева. "Когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что никто ее содержать, скорее всего, не захочет. Ее начнут потихоньку грабить как извне, так и изнутри", — заявил Евгений Ющук.
Появятся те, кто захочет восстановить связи с Россией. "Появятся люди, которые захотят вести бизнес с Россией. После прекращения военных действий это значительно упростится. Политическое влияние России на Украине на этом будет зиждиться", — пояснил собеседник Украина.ру.
В итоге мир вернется к состоянию холодной войны. "Мы будем усиливать армию, а Запад — свою. Ощетинившись оружием, все сядут друг напротив друга", — добавил эксперт.
Это неприятно, но ничего нового. "Это риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового нет. История мирного сосуществования заходит на второй круг", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАЕвгений ЮщукУкраина.руНовости Украиныновости Украина руновости России и Украиныновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеВоеннаяАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:55С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине
06:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается
06:40Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования
06:30"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм
06:20Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA
06:10Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
06:00Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы
05:50"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич
05:40"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима
05:30"Три фактора коллапса": эксперт назвал условия, при которых Европу ждет катастрофа в энергетике
05:15"Пропали без вести": военный эксперт о масштабной акции вдов солдат ВСУ в Кировограде
05:00"Азия будет бороться за нефть, Европа — за газ": аналитик о переделе энергетического рынка
04:45Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
04:32Евросоюз сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине — МИД РФ
04:30Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей
04:20"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны
04:10Юрий Станкевич: "Блокировка Ормузского пролива может обернуться серьезным энергетическим шоком"
04:05Нетаньяху заявил, что война против Ирана может сделать Израиль сверхдержавой
04:00"Нефть дорожает вслед за рынком": эксперт о росте доходов России и ситуации на Ближнем Востоке
03:45"Уже с ножницами стали ходить": жители Харьковской области борются с оптоволоконными дронами ВСУ
Лента новостейМолния