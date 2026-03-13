https://ukraina.ru/20260313/nikto-ne-zakhochet-soderzhat-ukrainu-polittekhnolog-obrisoval-mrachnoe-buduschee-kievskogo-rezhima-1076694739.html
"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима
Когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что ее никто не захочет содержать. Страну будут грабить как извне, так и изнутри. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Обсуждая тему послевоенного устройства, эксперт обрисовал мрачные перспективы для Киева. "Когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что никто ее содержать, скорее всего, не захочет. Ее начнут потихоньку грабить как извне, так и изнутри", — заявил Евгений Ющук.Появятся те, кто захочет восстановить связи с Россией. "Появятся люди, которые захотят вести бизнес с Россией. После прекращения военных действий это значительно упростится. Политическое влияние России на Украине на этом будет зиждиться", — пояснил собеседник Украина.ру.В итоге мир вернется к состоянию холодной войны. "Мы будем усиливать армию, а Запад — свою. Ощетинившись оружием, все сядут друг напротив друга", — добавил эксперт.Это неприятно, но ничего нового. "Это риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового нет. История мирного сосуществования заходит на второй круг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
