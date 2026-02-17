Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе

https://ukraina.ru/20260217/1075692692.html

В ближайшее время на каком-то из участков мы создадим решающее преимущество и перейдем в наступление, которое превзойдет прошлогодние пиковые темпы продвижения. Украинская армия сильнее не становится. А мы накапливаем и боевой опыт, и материальные ресурсы.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей АнпилоговНа стыке Днепропетровской и Запорожской областей уже больше недели продолжаются встречные бои. ВСУ наносят контрудары на северном фасе полосы наступления группировки войск "Восток", чтобы затормозить ее продвижение на Орехов. В частности, из-за этого нам пришлось отойти из Терноватого и Косовцево. Тем не менее, воины-дальневосточники отражают эти удары и продолжает продвигаться. В частности, на южном фасе они овладели Зализничным и Цветковым.- Алексей, не кажется ли вам, что исход этого сражения определит приоритеты обеих сторон на предстоящую летнюю кампанию: Донбасс или Запорожье?- Запорожье для Украины по-прежнему остается точкой притяжения. Это "Мотор Сич" и ряд других крупных оборонных предприятий. При этом большая часть городской застройки расположена на левом берегу Днепра. Понятно, что оборона Запорожья может вестись долго, потому что город большой. Но с логистической точки зрения удерживать его крайне затруднительно, потому что все снабжение будет нарушено, если не заблокировано.- С другой стороны, опыт боев за Оскол показал, как тяжело полностью оставить врага без снабжения даже на таких маленьких реках, не говоря уже про Днепр с его капитальными мостами.- Конечно, опыт боев с Краснолиманской группировкой ВСУ на Северском Донце показывает, что небольшую реку можно форсировать. Особенно в зимнее время года. Речка встала и превратилась в ледяной мост. Но если мы рассматриваем предыдущие операции на Днепре, то достаточно вспомнить Крынки. Тогда ВСУ удалось форсировать Днепр в месте, где он даже уже, чем в Запорожье. Но он все равно оказался крайне неприятной для них преградой. Противник не смог наладить снабжение даже двух бригад. Они не смогли закрепиться на этом плацдарме, хотя все возможности для этого были.Почему? Все дело в господстве дронов. Как раз над водной гладью дрон как раз имеет хороший радиогоризонт, потому что ему ничего не мешает. Вот и получилось, что широкий рукав Днепра оказался непреодолимым препятствием. А все попытки ВСУ сделать москитную, мостовую и понтонную логистику закончились тем, что две их бригады понесли серьезные потери и вынуждены были эвакуироваться на правый берег.Запорожье находится в точно такой же ситуации. Да, там можно держать какой-то гарнизон. Но практика показала, что снабжать даже две бригады через Днепр – это сложная задача. Поэтому ВСУ так отчаянно цепляются за последний рубеж обороны Орехова: водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса.Во-первых, как раз по этому водоразделу из Зализничного до Терноватого идет железная дорога. Во-вторых, водораздел – это самая высокая часть рельефа. Как только наши войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной. Поэтому они так отчаянно контратакуют в районе Терноватой и пытаются зацепиться за Зализничное.Более того, тактика встречных ударов – это крайне затратное мероприятие. Это означает, что пассивная оборона, которую ВСУ вели за все время отступления от Великой Новоселки до Гуляйполя, ни к чему хорошему не привела. Поэтому Сырский с бора по сосенке собрал группировку для проведения этих контратак. У него в заначке был ударный корпус, который он держал под Киевом – стратегический резерв. И теперь он пытается остановить наше наступление на Запорожье ударом последней надежды.Ситуация осложняется тем, что в январе и феврале были самые тяжелые погодные условия. "Генерал Мороз" воюет против обеих сторон. Действия войск в условиях господства дронов затруднены именно этим фактором. Человек – это существо теплокровное. А на большинстве дронов сейчас тепловизоры и достаточно качественные камеры.Кроме того, украинская зима мягче российской. Здесь больше переходов через ноль. И на свежевыпавшем снегу чернозем сразу же показывает следы человека или машины. Это сразу демаскирует любую позицию. По ней моментально наносятся концентрированные удары артиллерией и дронами. Это осложняет жизнь и наступающим, и обороняющимся.Не слушайте разговоров о том, что дроны далеко не летают, потому что на холоде батарейка быстрее садится. Да, дрон летит меньшее расстояние зимой. Но при этом он тратит меньше времени на поиск цели, потому что цели гораздо контрастнее на общем белом фоне.- Еще говорят, что наши зимой используют дроны с двигателем внутреннего сгорания, чтобы он зимой мог быстрее что-то обнаружить или поразить.- Конечно. Понятно, что электропривод наиболее удобный. Вам не нужно возиться с топливом и обслуживать сложные двигатели. Но у батареи есть свои ограничения в части емкости аккумулятора и дальности для дрона. Поэтому на "Геранях" батареи вообще не используются. До этого на них ставили поршневые двигатели, а сейчас – турбореактивные двигатели, которые предназначены для прорыва украинской ПВО.В этом смысле двигатель внутреннего сгорания еще скажет свое слово.Кстати, то же самое касается наземных роботизированных комплексов типа "Курьер". Они уже пошли в серию. На них тоже можно ставить как электробатареи, так и двигатели внутреннего сгорания. Двигатель – это большая автономность и больший запас хода. Понятно, что он более шумный и демаскирует позицию тепловым выхлопом. Но тут всегда надо выбирать. Все эти ограничения всегда надо учитывать.- Вернемся к фронту. Что для нас сейчас важнее: Орехов или Доброполье/Константиновка?- И то, и то важно. Запорожье – это областной центр. Славянско-Краматорская агломерация – это тоже важный политический вопрос. Причем положение ВСУ в этом четырехградье если не безнадежно, то уже близко к этому.В Константиновке уже идут городские бои. Наши штурмовые группы вышли в район вокзала. Освобождение города – это вопрос экономии сил и средств. Сейчас городские бои разительно отличаются от того, что было в 2022-2032 годах. Идет планомерная и экономная работа по зачистке кварталов, а не штурмы.- Пока у нас восточный фланг Константиновки немного провисает. Да и выход к западным окраинам города осложняется тем, что там полно открытой местности.- Такой момент есть. Мы только сейчас вышли на юго-западные окраины Константиновки в районе Ильиновки и Берестка. Бересток мы взяли, за Ильиновку идут бои. На картографических ресурсах еще не закрашен карман между Берестком и Иванопольем к северу от Клебан-Быкского водохранилища. Но это не значит, что там сидит бригада ВСУ. Просто там открытая территория, где сложно закрепиться. Это специфика того, что называется серая зона. Между позициями сторон полно таких карманов, которые никому не принадлежат. Обеспечить там устойчивый контроль без отодвигания линии соприкосновения трудно. Да и смыла в этом особого нет. Там нет укрепленных позиций и нет возможности сделать эти позиции быстро. А рыть окопы в условиях господства дронов – это то же самое, что рыть окопы.А в населенных пунктах надо сейчас смотреть на кварталы высотной застройки, потому что там можно оборудовать позиции операторов БПЛА, которые как раз контролируют территорию на километры за счет постоянного присутствия разведывательных и ударных дронов. Самый простой пример из последних – падение Степногорска. Оно обеспечило группировке "Днепр" возможность выйти во фланг Орехову. Высотки Степногорска расположены таким образом, что с их крыш можно контролировать местность во все стороны на расстоянии более 10 километров.С этим же связано то, что ВСУ во время отступления из Дзержинска взрывала все высотки. Дзержинск выше Константиновки и мог использоваться нами для поддержки наступления.Вернемся к Славянско-Краматорской агломерации. С юго-запада мы наступаем с выступа в районе Доброполья. Родинское, Новый Донбасс и Шахово – небольшие населенные пункты, которые были взяты еще в конце 2025 года. Сейчас оттуда мы продвигаемся, угрожая отрезать Константиновку в районе Дружковки, а также выйти в глубокий тыл этому четырехградью, перерезав последнюю железнодорожную ветку, которая заходит на Славянск в районе Барвенково.- Судя по карте, до нее рукой подать, но на самом деле еще идти и идти.- Сейчас уже достаточно уничтожить локомотивы с помощью "Ланцетов" с машинным зрением, чтобы серьезно затруднить железнодорожную логистику. Тем более, на северо-западе наши войска уже выходят в район Святогорска и полностью блокируют Красный Лиман. Это не так заметно, но мы с обеих сторон Лимана вышли к Северскому Донцу. А это уже затрудняет противнику логистику на этом выступе.Этот выступ – не просто пустая территория. Здесь большое количество украинских войск, потому что им есть, на что опереться. Это и сам Лиман, и плотные лесные массивы вокруг города, и укрепленные позиции. Но этот лес возле Лимана повторит судьбу Серебрянского лесничества, которое держалось два года, потому что нам не удавалось взять под контроль логистику врага через Северский Донец.- Мы пока Дробышево не взяли. Только недавно заняли пару украинских опорников.- Я об этом и говорю. Как только предполье Лимана будет под нашим контролем, логистика ВСУ будет серьезно затруднена. Противнику придется отходить с серьезными материальными потерями. А весь этот фас создает угрозу для Славянска с северо-запада. Именно потому, что здесь проходит основная дорога снабжения на Изюм. Как только мы сможем взять эту трассу под контроль дронами, это затруднит киевскому режиму оборону всего четырехградья.Такова обстановка на основных направлениях СВО.Отмечу также, что мы создаем буферные зоны в Сумской и Харьковской областях. Все эти плацдармы начинают расти. Мы не повторяем тактику ВСУ, которые зашли в Курскую область в одном месте и пытались оттуда начать наступление. Мы создаем точки напряжения на разных участках границы, растягивая врагу фронт. У нас больше ресурсов, поэтому мы можем себе позволить такие точечные уколы. И киевскому режиму для каждого из этих плацдармов приходится создавать какое-никакое прикрытие, командование и снабжение. Причем делать им это приходится по нашим правилам. Мы выбираем участки, где с украинской стороны часто нет дорог.Это расфокусирует их внимание и позволяет рассчитывать на то, что в ближайшее время на каком-то из участков мы создадим решающее преимущество и перейдем в наступление, которое превзойдет прошлогодние пиковые темпы продвижения. Украинская армия сильнее не становится. А мы накапливаем и боевой опыт, и материальные ресурсы.- На прошлой неделе у нас было серьезное недовольство по поводу ограничения работы "Старлинка". Как бы там ни было, это был наиболее простой способ наладить высокоскоростной интернет на линии соприкосновения. И вот сейчас на Украине заявили, что мы придумали беспилотную платформу "Барраж-1", которая относится работает в стратосфере. У нас обсуждалось, что мы сможем заменить систему Маска за счет так называемых псевдоспутников, но казалось, что это слишком дорого и сложно. Выходит, это работает?- Высокоскоростной интернет – это не игрушка. Это связь, управление, работа с дронами. Да, психологическая разгрузка бойцов тоже важна, но работа разведывательно-ударного контура, когда беспилотник засекает какую-то цель, а туда через минуту прилетает "Краснополь", возможна только благодаря интернету, который протянут в любой точке на фронте.Конечно, нам нужны альтернативы. Нам нужен свой "Старлинк". Нужна собственная система низкоорбитальной интернет-связи, высокоскоростной и широкополосной. Спорить тут бесполезно. Достаточно просто посмотреть на системы глобального позиционирования.Когда был GPS, мы прекрасно понимали, что он может быть в любой момент отключен. Это и происходило в целом ряде конфликтов. США использовали этот технологический рычаг, чтобы оставить своих противников без системы глобального позиционирования. А когда появился ГЛОНАСС, то, несмотря на все шутки о том, сколько наших спутников утонуло в Тихом океане, система работает. Причем количество стран, которые могут похвастаться подобной системой, можно пересчитать на пальцах одной руки. Если рассматривать Евросоюз как одну страну, а систему Галилео как систему для десятка стран. Они, скинувшись всем Евросоюзом, только сейчас выходят на уровень глобальной системы.Всего систем позиционирования четыре: Галилео, GPS, ГЛОНАСС и китайская Бэйдоу. Выбор очень прост. И сейчас с тем же самым мы столкнемся в системе низкоорбитального широкополосного высокоскоростного интернета. Есть лидер "Старлинк". Есть догоняющие компании, которые дают пусть и похуже, но достаточно качественный уровень сервиса. В частности, One Web, который уже десять раз поменял хозяев, но спутники-то остались.Надеюсь, что мы тоже в следующем году запустим "Рассвет" и войдем в клуб стран, способных оказывать услуги спутникового интернета. Причем мы сразу сделаем это на продвинутых принципах: лазерная передача сигнала между спутниками и кодировка сигнала, которая позволяет делать хорошую криптографию, когда сеть становится защищенной от взлома.Но пока этого нет, "Барраж-1" как промежуточное решение вполне хорош. Что это такое? Это воздушный шар, который находится на высоте в 20 километров. У него есть свой движитель и интересная система активного балласта, когда вы используете конструкцию и несущий газ самого аппарата, чтобы менять высоту полета. В зависимости от высоты, вы можете ловить различные течения в стратосфере. Это важно, поскольку в стратосфере ветер очень резко меняет направление, в зависимости от высоты самого аппарата.То есть вы можете буквально ловить ветер как парусник, и этот ветер, позволит вашим аппаратам, передвигаясь вверх-вниз, фактически оставаться на одном и том же месте. Если вас куда-то начинает сносить, вы поднимаетесь чуть выше, где ветер чуть меняет направление и возвращает вас в исходную точку. А это уже создает возможности для различных пробросов сигнала, в том числе с имитацией низкоорбитального спутникового интернета и меньшими затратами.Одно дело – вывести спутник, а другое – аппарат, который всегда можно спустить на землю, чтобы проверить и дозаправить.Я бы еще раз вспомнил наши "Герани" последних выпусков, которые летят mesh-сетью. На каждом из аппаратов стоит модем. Модемы, связываясь между собой, пробрасывают виртуальную дроновую сеть через всю Украину. Противник, кстати, это долго не мог разгадать. Он думал, что какие-то диверсанты по мобильным и спутниковым телефонам передают информацию нашим дронам. Но наши дроны уже достаточно совершенны, чтобы между собой перебрасывать пакеты информации. Возьмем для примера кадры последнего удара по локомотиву в Шостке, когда "Герань" навели прямо по видеоканалу. Как этот сигнал попал к оператору? Через такую сеть mesh-модемов.Я уже не говорю про оптоволокно.Короче говоря, без потери "Старлинка" мы не стали глухими и слепыми. Просто надо тратить больше усилий на создание такой системы связи, которая была бы такой же комфортной, как "Старлинк".- Насчет "Гераней". Мы видим, как ВСУ активно пристрелялись по энергетике Белгорода. Также Брянске и некоторых других населенных пунктах области частично отсутствует электроснабжение в результате ударов дронов противника. Будем ли мы теперь пересматривать свои подходы к ударам по украинскому тылу?- Будем. Не потому, что нынешние удары не действуют. А потому, что они не побуждают киевский режим к разумным шагам. Чем они занимаются? Бегут на Запад и просят очередной трансформатор или денег. Следовательно, будут другие варианты ударов, которые заставят Украину если не пойти на мирный процесс, то серьезно о нем задуматься.Повторюсь, обязательно последуют отрезвляющие удары, которые будут держать украинский тыл в постоянном напряжении.Более того, если бы текущих наших атак не было, киевский режим давно бы развернул на самой Украине военное производство с нулевой оплатой труда, когда кто-то платит, чтобы за ним не пришли ТЦК. Это трудно делать, если в стране нет электричества. В этом и заключается сермяжная правда. Да, население страдает, но главная наша задача (не дать Украине использовать свою оборонку) решается именно такими жестокими и эффективными способами.- Появилась информация, что "Уралмаш" все же начал серийное производство САУ "Коалиция" с дальностью стрельбы на 70 километров. Мы ее ждали все четыре года войны, но она на фронте так и не появлялась. Говорят, это было связано в том числе с тем, что она требует много электроники, а мы ее ставим на "Герани". Как думаете, дождемся ли мы ее в этом году?- Дело было не только в электронике. Там требовались специальные пороха и гильзы. "Коалиция" - это очень прорывная машина, но в силу своей уникальности она стала ребенком из будущего. Казалось бы, "еще лет пять, и мы ее можем делать", но на фронте она нужна сейчас. В этом-то и была коллизия.Почему на фронте есть "Мальва" и "Гиацинт-К", но до сих пор нет "Коалиции", хотя она ездила на парадах? Именно потому, что для производства этой САУ нужно поменять огромное количество производственных процессов. Не только на сборочном конвейере, но и в части производства взрывчатки. Те же ее гильзы будут отличаться от медных или латунных гильз, которые используются на прежних системах.Тем не менее, "Коалиция" рано или поздно окажется в войсках. Она очень выгодно отличается от остальных систем. Но это должен быть органический процесс, а не кампанейщина, когда под елочку положат 10 САУ и не будут знать, что с ними делать.Вторая такая машина – это "Терминатор". Он востребован даже сейчас в условиях господства дронов. Тем более, история "Курьера" показала, что из любого роботизированного комплекса можно сделать мобильную точку ПВО. Уничтожить его сложнее в силу габаритов. Потеря одного такого робота не будет столь критичной. А его эффективность приближается к эффективности опытного зенитчика, поскольку такой робот может в нескольких диапазонах действовать: инфракрасный, ультрафиолетовый, видео. Он становится всепогодным уничтожителем дронов.Да, пока это дорого, но за такими системами будущее. Важность закрытия нижнего неба понимают все.О других аспектах СВО - в интервью Юрия Кнутова: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине

