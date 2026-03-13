https://ukraina.ru/20260313/tri-faktora-kollapsa-ekspert-nazval-usloviya-pri-kotorykh-evropu-zhdet-katastrofa-v-energetike-1076722488.html

"Три фактора коллапса": эксперт назвал условия, при которых Европу ждет катастрофа в энергетике

"Три фактора коллапса": эксперт назвал условия, при которых Европу ждет катастрофа в энергетике

Ситуация с энергетикой в Европе остается сложной, но критической она станет только при совпадении нескольких факторов. Это закрытие Ормуза, перебои поставок СПГ и расширение конфликта на ключевые транспортные маршруты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

новости

европа

ближний восток

сша

юрий станкевич

урсула фон дер ляйен

украина.ру

госдума

энергетика

энергетический кризис

Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Развивая тему положения Европы, эксперт назвал условия, при которых наступит коллапс. "Критической она станет при совпадении нескольких факторов: длительное закрытие Ормуза, перебои поставок СПГ и расширение конфликта на ключевые транспортные маршруты", — заявил Станкевич.Пока же, по словам парламентария, Европа существует в режиме высоких рисков. Инфраструктура расширена, поставщики диверсифицированы, но любая эскалация может обрушить баланс.При этом эксперт подчеркнул, что даже без физического дефицита рынок может отреагировать резким скачком цен. "Даже без физического дефицита цены могут резко вырасти исключительно из-за премии за риск и нервозности рынка. Мы это уже видим на примере текущих колебаний", — пояснил собеседник.В целом ситуация для Европы остается сложной, но не катастрофической. "В целом ситуация для Европы остается сложной", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.

