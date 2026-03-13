https://ukraina.ru/20260313/amerikanskaya-paradigma-tramp-stalkivaet-svoikh-potentsialnykh-preemnikov-chtoby-vybrat-naslednika-1076703544.html

Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA

Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA - 13.03.2026 Украина.ру

Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA

Президент США Дональд Трамп всерьёз задумался, кто же продолжит его дело: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь и и.о. советника президента по национальной безопасности Марко Рубио. Чтобы определить наиболее подходящего на эту роль, хозяин Белого дома противопоставляет их друг другу, нравится им это или нет

















Как бы сильно мысли президента США Дональда Трампа ни были сейчас заняты ситуацией на Ближнем Востоке, о внутриполитической ситуации забывать нельзя, поскольку от этого в значительной степени зависят условия его правления на завершающей стадии второго и последнего срока. Как рассказали источники газеты The Wall Street Journal, главу государства, помимо промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, волнует вопрос о преемнике."До выборов 2028 года ещё более двух с половиной лет, но Трамп много о них думает, разыскивая подходящего наследника своей империи MAGA. В течение нескольких месяцев президент в частном порядке опрашивал советников, спонсоров и друзей о политических сильных и слабых сторонах своего вице-президента и государственного секретаря, настраивая двух молодых, амбициозных республиканцев друг против друга, нравится им это или нет", - говорится в статье.О том, кого он видит своим политическим преемником, Трампа начали спрашивать, когда ещё и полугода с его инаугурации не прошло.В мае американский лидер сказал, что хочет передать власть "в идеале великому республиканцу", назвав среди таковых как раз вице-президента США Джей Ди Вэнса и главу Госдепартамента Марко Рубио, но вообще, по его словам, в Республиканской партии много хороших людей.В августе в беседе с журналистами в Белом доме Трамп, вновь отвечая на этот вопрос, заявил: "Наиболее вероятно, вице-президент. Слишком рано [говорить об этом], но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент" - добавив, что есть и другие кандидаты, в том числе Рубио.Однако последние события в Иране, похоже, изменили расклад сил внутри администрации и предпочтения президента. По словам источников The Wall Street Journal, Трамп всё чаще проявляет расположение к Рубио, обращается к нему за советом по целому ряду вопросов, выходящих за рамки его компетенции госсекретаря, хвалит его, в частности речь на Мюнхенской конференции по безопасности, и говорит своим приближённым, что тот заслуживает избрания, но при этом не критикует Вэнса и не считает, что он не сможет быть избран на высший государственный пост.Очень наглядно, без каких-либо пояснений, происходящее иллюстрирует фотография, опубликованная Белым домом в соцсети X 1 марта: момент начала бомбардировок ядерных объектов Ирана Трамп наблюдал из ситуационного зала своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в окружении председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, руководителя администрации Сьюзи Уайлс и Марко Рубио, который, как мы помним, не только госсекретарь, но и и.о. советника президента США по национальной безопасности (главный стратег внешнеполитического курса главы государства). А Вэнс остался в Белом доме и следил за происходящим оттуда вместе с министрами финансов и энергетики США - Скоттом Бессентом и Крисом Райтом, - а также директором Национальной разведки США Тулси Габбард, которая, к слову, в 2020 году, когда ещё состояла в Демократической партии, надевала футболку с надписью "Нет войне с Ираном", баллотируясь в президенты.На этом фоне СМИ начали писать, что вице-президента отстранили от процесса принятия решений по операции "Эпическая ярость", поскольку он выступал против неё. На такой вывод их натолкнуло молчание Вэнса, активного пользователя соцсетей, насчёт атак по Ближнему Востоку на протяжении первых 72 часов, пока остальные республиканцы активно комментировали эту тему. Кроме того, вспомнили, как он до того, как стать напарником Трампа по избирательной кампании, выступал против активного военного вмешательства за рубежом, от Украины до Ближнего Востока, ссылаясь на свой опыт службы в Корпусе морской пехоты США."Когда я побывал в Ираке, я понял, что меня обманывали, что обещания внешнеполитического истеблишмента нашей страны выглядели как насмешка. Слишком многие в нашей власти решили, что мы должны контролировать весь мир. И плевать на американских налогоплательщиков", - говорил он в апреле 2024 года в Сенате.Вскоре Вэнс выступил с заявлением, защищая позицию президента и настаивая, что в отличие от своих предшественников он достаточно умён, чтобы избежать затяжного конфликта. Однако спустя несколько дней Трамп признал, что они идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана."Я бы сказал, что он в философском плане был настроен несколько иначе, чем я. Думаю, он с меньшим энтузиазмом смотрел на перспективы проведения [операции]. Но я считал, что мы должны были это сделать. Я не чувствовал, что у нас был выбор", - заявил президент.Позже источники пояснили позицию Вэнса: он поддержал нанесение ударов по Ирану, но выражал обеспокоенность возможным затяжным конфликтом, в Мар-а-Лаго его не было, чтобы лишние кортежи не привлекали внимание, а от комментариев в первые дни воздерживался, чтобы Трамп оставался единственным спикером администрации по вопросам военных действий.В целом эксперты не видят раскола команды Трампа, а разногласия между представителями правящих кругов, напоминают, бывали и раньше, например, Камала Харрис, будучи вице-президентом, также публично не комментировала действия президента Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана.Тем не менее, The Wall Street Journal пишет о формировании двух лагерей: Вэнса поддерживает старший сын президента Дональд Трамп-младший, который и посоветовал отцу выбрать его своим напарников, а также многие влиятельные сторонники MAGA-движения, в частности журналист Такер Карлсон, вдова убитого активиста Чарли Кирка, а Рубио – влиятельные персоны Флориды (его родной штат, который он представлял в Сенате в течение 14 лет), республиканцы латиноамериканского происхождения, крупные спонсоры.Однако Сьюзи Уайлс утверждает, что спекуляции в СМИ сеют раздор, а Рубио и Вэнс одинаково хорошо служат администрации.В прошлом году госсекретарь говорил, что не будет мешать своему другу Вэнсу, если он решит баллотироваться в президенты.Впрочем, за 2 года ситуация может измениться, а может измениться и позиция самого Рубио, как это уже бывало. Возможно, кто-то уже забыл, что 10 лет назад нынешние главы государства и внешнеполитического ведомства были соперниками – они боролись за право стать кандидатом в президенты от республиканцев, а в ходе внутрипартийных праймериз, особенно на дебатах, наговорили друг другу много чего не очень приятного.Трамп называл Рубио "маленьким Марко" (намёк на его невысокий рост около 175 и политический вес), "мастером провалов", "слабаком", "клоуном", в ответ сенатор высмеивал автозагар и причёску миллиардера, именуя его "величайшим мошенником в истории американской политики", и клялся, что никогда не станет "участвовать в цирке уродов", тем самым дистанцируясь от Трампа. Не зарекайся! Когда тот пришёл к власти, Рубио диаметрально изменил своё мнение и выразил лояльность Трампу, а он в 2024 году даже рассматривал сына кубинских иммигрантов в качестве своего потенциального напарника на втором сроке, остановил Трампа лишь тот факт, что, согласно законодательству, президент и вице-президент не могут представлять один штат, и сенатора от Флориды (где теперь обитал Трамп, обидевшись на власти родного Нью-Йорка) вычеркнули из списка.Ещё не вступив в должность госсекретаря, Рубио уже стал выражаться в полном соответствии с риторикой избранного 47-го президента США: обещал под руководством президента Трампа обеспечивать мир с позиции силы и ставить интересы США превыше всего (в лучших традициях MAGA-философии). Со временем он и вовсе стал самым титулованным сотрудником Белого дома: глава Госдепартамента, и.о. советника президента по национальной безопасности (прежде эти две должности совмещал только Генри Киссинджер почти 50 лет назад), и.о. администратора USAID, руководитель Национального архива США в одном лице."Если Вэнс будет баллотироваться в президенты в 2028 году, некоторые близкие к Рубио люди считают, что ему, возможно, лучше подождать с началом собственной кампании за Белый дом. Рубио выдвинет свою кандидатуру в 2028 году только в том случае, если Трамп это одобрит", - говорится в статье The Wall Street Journal.Вице-президент воспринимается как преемник президента хотя бы потому, что он второе лицо государства по статусу и в случае чего должен взять на себя управление страной, если президент по каким-то причинам этого делать не может (даже требования к кандидатам на эти две должности идентичны). Однако в реальности так бывает не всегда, за примерами далеко ходить не надо: Майк Пенс, который был напарником Трампа на первом его сроке правления, затем стал его ярым оппонентом и даже противостоял ему на партийных праймериз, правда, абсолютно безуспешно. В то же время американская история знает случаи, когда президентами становились госсекретари: Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс, Мартин Ван Бюрен, Джеймс Бьюкенен. Правда, было это в XVIII и XIX веках, затем никому из руководителей внешнеполитического ведомства взойти на высший государственный пост не удавалось (из последних – Хиллари Клинтон, которая противостояла Трампу на выборах 2016 года, но стоит отметить, что по количеству набранных голосов избирателей победила всё же она). Возможно, Рубио удастся сломить эту тенденцию.Выбор преемника - главное внутриполитическое решение, которое предстоит принять Трампу, ведь от этого зависит не только личность кандидата в президенты США в 2028 году, но и выбор пути развития для Республиканской партии в ближайшем будущем: популистские антиинтервенционистские идеи Вэнса либо более жёсткая внешнеполитическая позиция Рубио.В ноябре 2025 года Emerson College провёл опрос на тему, кого зарегистрированные избиратели-республиканцы поддержали бы в качестве кандидата в президенты США, больше половины респондентов – 54% - назвали Вэнса, 7% - Трампа, хотя он не имеет права баллотироваться на третий срок, 6% - Рубио, столько же предпочли бы кого-то другого, 2% - губернатора Флориды Рона Десантиса, а 25% ещё не определились.А что касается самих потенциальных кандидатов, на сегодняшний день, как показывают социсследования, абсолютный фаворит – Вэнс с результатом 45%, далее с большим отрывом (17,5%) идёт Дональд Трамп-младший и только на третьем месте Рубио (11,1%), следом за ними расположились Десантис (7,4%), министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший (3,8%), бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (2,8%).Окончательное решение Трампа, как подчёркивает The Wall Street Journal, будет иметь колоссальные последствия для Республиканской партии и определит консервативное движение на целое поколение.Подробнее о внутриполитической ситуации в США в связи антииранской агрессией президента США - в статье Ростислава Ищенко : Десять дней, которые потрясли Трампа

