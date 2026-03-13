https://ukraina.ru/20260313/aziya-budet-borotsya-za-neft-evropa--za-gaz-analitik-o-peredele-energeticheskogo-rynka-1076721533.html

"Азия будет бороться за нефть, Европа — за газ": аналитик о переделе энергетического рынка

При длительной блокировке Ормузского пролива усилится конкуренция за нефть и газ вне Ближнего Востока. Азия будет активнее бороться за ресурсы, а Европа — за американский и африканский газ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

Продолжая тему перераспределения сил на мировом энергетическом рынке, эксперт объяснил, что произойдет при затяжном кризисе. "Усилится конкуренция за "атлантические" баррели: Азия будет активнее бороться за нефть и СПГ вне Ближнего Востока; Европа — за американский и африканский газ", — заявил Станкевич.По словам депутата, это приведет к росту инвестиций в новые проекты. "Повысится инвестиционный интерес к альтернативной логистике и новым СПГ-проектам вне зоны геополитического риска", — пояснил собеседник Украина.ру.В долгосрочной перспективе такой кризис лишь закрепит тренд на диверсификацию поставок. "В долгосрочной перспективе такой кризис лишь закрепит тренд на диверсификацию поставок", — добавил эксперт.И главное — в ценах навсегда останется надбавка за нестабильность. "И усилит в ценах постоянную премию за геополитическую нестабильность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода" на сайте Украина.ру.

