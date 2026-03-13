https://ukraina.ru/20260313/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-poteryal-initsiativu-no-sdavatsya-ne-sobiraetsya-1076727702.html

Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается

Подразделения российской армии продолжает движение на нескольких участках фронта. До Славянска осталось чуть меньше 20 километров. Узел обороны противника в Константиновке проваливается в окружение.

Штурмовые группы двинулись вперёд в Донбассе и Запорожье. Враг продолжает терзать приграничные регионы России многочисленными атаками беспилотников самолётного типа, а также наносятся ракетные удары по Белгороду и Брянску. Наши средства воздушного и наземного базирования отвечают точечными ракетно-дроновыми ударами.На Северном участке фронта в Сумской области продолжаются тяжёлые бои. Линия боевого соприкосновения здесь растянулась, что позволяет нашим штурмовым подразделениям нарастить темпы наступления. Бои идут сразу в нескольких районах области, ВС РФ активно применяет артиллерию и штурмовую авиацию. Наступление наших медленно, но идёт в Сумском, Глуховском и в Краснопольском районах. На остальных участках - позиционные бои.В Харьковской области группировка войск "Север" ведет боевые действия в условиях высокой интенсивности применения ударных БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Волчанские Хутора и южнее Графского. На Липцовском и Великобурлукском участках разгорелись встречные бои. Задача остается прежней - отодвигать противника от границы. Под Купянском по-прежнему ситуация остается сложной и неопределенной. Погода не благоприятствует серьёзным наступательным операциям, резервы противника исчерпаны, а стычки малых групп пехоты идут на фоне большого количества беспилотников в небе, которые запускают обе противоборствующие стороны.Не утихают бои на Донбассе. На Славянском направлении ВС России ведут наступление от Северска, Минобороны РФ сообщило об успехе в Голубовке: наши выравнивают фронт. По сообщениям наших военных корреспондентов продолжаются упорные бои западнее Северска за выход к дорогам на Славянск. Закрыт карман между Привольем и Фёдоровкой Второй, продвижение юго-западнее Резниковки. Южнее продолжается сражение на Константиновском направлении. Одновременно с ударом к северу, от Северска российская армия здесь стремится подойти ближе к последним украинским оборонительным линиям, а точнее - последним крупным оккупированным врагом городам Донбасса: Славянску и Краматорску.В самой Константиновке бои идут уже в городской застройке. На юго-востоке города уже орудуют и закрепляются наши штурмовики. Между тем, украинские ресурсы с тревогой сообщают об активизации действий армии России около населённого пункта Майское, что к северо-западу от Часова Яра. Прорыв ещё и на этом направлении создаст дополнительные сложности для снабжения измотанного украинского гарнизона.Наиболее активно действуют наши армейские части и подразделения на южном участке фронта. Как у Покровска, так и в Запорожье, и на вбитом в Днепропетровскую область клине. По сообщениям с места боев на юге Добропольского направления ВС России на фоне успеха в районе Гришино утюжат ФАБами соседнюю Новоалександровку и прилегающие к ней позиции ВСУ. По данным военкоров, к северу от Покровска наша армия сейчас сражается в восточной части Сергеевки. От Гришино враг отброшен к селу Шевченко, туда сейчас продвигаются наши штурмовые отряды. На Гуляйпольском направлении тоже всё благополучно. После разгрома брошенных в бой Сырским элитных механизированных резервов на этом направлении продолжается успешное наступление.На востоке Запорожской области группировка "Восток" пробивается на запад, расширяя зону контроля в районах селений Зарница, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское (Гуляйпольское). Сошли на нет накаты ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областях. Враг сосредотачивается на усилении обороны. Позиционные бои идут близ Степногорска и Магдалиновки. Под Харьковом, вблизи границы с Белгородской областью "Северяне" добились продвижений на 400 метров в районе населенного пункта Веселое. Всего ВСУ лишились более 60 единиц живой силы, гаубицу М-115 производства США, 2 ББМ, 20 пунктов управления дронами и двух станций РЭБ.Также в ВСУ нарисовалась еще одна проблема — с боеприпасами. Явно сказывается сокращение военной помощи из США. "Жители Харьковской области сообщают об участившихся случаях самопроизвольной детонации боеприпасов, хранящихся в жилых домах. Украинские военнослужащие, в свою очередь, жалуются родственникам на поставки некачественных снарядов, предназначавшихся в странах Запада к утилизации", — рассказывает телеграм-канал "Северный ветер".Следует добавить, что самостийные эксперты не упомянули еще об одном важном моменте, прямо связанном с возрастающим давлением "северян". Согласно слитому из Генштаба ВСУ инсайду, Сырский потребовал от Драпатого завершить "взятие Купянска", хотя бы закрепиться в западной его части, поскольку значительные силы требуются на Сумском и Харьковском направлениях. Сразу несколько близких к военным кругам украинских блогеров написали о сложном выборе командующего группировкой ВСУ, который, несмотря на переброску значительных сил на восток Харьковщины, так и не смог вытеснить наши штурмовые подразделения за реку Оскол.По некоторым сведениям, в российский плен попало от 18 до 20 тысяч украинских военнослужащих. Цифра внушительная — это порядка 4−5 бригад ВСУ. И далеко не все из них добровольно подняли руки и сдались российским бойцам. Большей частью в плен украинцы сдаются только в тех ситуациях, когда нет иного выхода, под страхом неминуемой смерти. Парадокс — насильно мобилизованные или, как говорят на самой Украине, бусифицированные, попавшие в лапы ТЦК, не спешат на фронте сложить оружие. Есть и такие, кто сражается, как говорится, до последнего патрона. Известны случаи, когда солдаты ВСУ на предложение сложить оружие, кричали в ответ: "Русские не сдаются!". При этом, попав плен, украинские военнослужащие становятся "белыми и пушистыми". И не стреляли, и поварами служили, практически все утверждают, что были насильно мобилизованными и воевать не хотели.Службу в ВСУ проклинают, говорят о больших потерях, нехватке личного состава, отсутствии еды и боеприпасов, издевательствах и поборах со стороны офицеров. Однако и при таком пышном "букете", в плен сдаваться не спешат. Первопричина такого поведения — в первую очередь страх. Во-первых, их идеологически обрабатывают психологи, рассказывая о страхах российского плена, в котором непременно убьют. Во-вторых, украинские солдаты боятся своих заградотрядов, которые повсеместно стоят за спиной и бьют по пытающимся сдаться ударными дронами. Есть и страх попасть под обмен, вернуться домой, где опять отправят на войну искупать вину кровью. При этом лишат практически всех выплат, льгот, пенсии.Есть в рядах ВСУ и "идейные", причем не только в националистических батальонах, но и в обычных подразделениях. Достаточно посмотреть на их татуировки с фашисткой и бандеровской символикой. Таких нациков с детства прокачивали соответствующей идеологией, они считают российскую армию враждебной, готовы расстреливать наших бойцов, которые попали в плен. Поэтому верят, что с ними поступят точно также.Уже сейчас становится очевидным, что в зоне ответственности российских группировок войск на юге-востоке Украины весна ожидается очень жаркой и богатой на важные события. Конечно, делать прогнозы относительно развития событий на этих участках фронта дело неблагодарное, тем не менее уже сейчас можно предположить, что ВС РФ скорее "да", чем "нет" будут наращивать наступательные боевые действия и станут прорываться к Харькову и Сумам, а также окончательно освободят Донбасс.Успех в войне на истощение зависит от темпов восполнения войск на фронте. Ключевым фактором становится не уровень нанесенных потерь и ущерба, а возможности государства по восстановлению и повышению боевых возможностей своих войск через восполнение личного состава, техники, вооружения и материально-технического обеспечения.Например, Германия в 1918 году была вынуждена принять поражение по одной причине – невозможности самовоспроизводиться, она буквально выела себя изнутри морально и физически, хотя мускулы в виде армии еще оставались и ни одна нога вражеского солдата на момент подписания Версальского мирного договора не ступила на германскую землю. Пока Россия в большей степени полагается на свою военную экономику, Украина в большей степени зависит от поддержки партнеров и во вторую очередь от развития собственного оборонно-промышленного комплекса.В начале конфликта украинских запасов хватало лишь на два месяца боев. Собственный ОПК (ВПК) был парализован, ситуацию спасли военно-техническая помощь запада в области разведки, автоматизированного управления войсками и связи, а также массовая поставка вооружения: систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, танков, артиллерии - все это позволило ВСУ не капитулировать в течение четырех лет войны.С 2022 до начала 2025 года партнеры выделили на военную помощь Украине около 130 млрд €. Однако поддерживать такой темп оказалось сложно. Сокращение американской помощи заставило Европу взять на себя инициативу и искать альтернативы. Ключевыми решениями стали:- Чешская снарядная инициатива. Благодаря ей Украина к 2025 году получила 4,4 млн артиллерийских снарядов.- Великобритания и Латвия привлекли миллиарды евро на закупку беспилотников.- Новый механизм поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) позволяет странам-партнерам покупать критически важное американское вооружение (ракеты для ПВО, HIMARS, снаряды) для Украины. В 2025 году на это направили 4 млрд $.- "Датская модель". Финансирование партнерами закупок оружия непосредственно у украинских производителей для ВСУ.- По данным Кильского института, в ответ на сокращение новой помощи от США на 99%, Европа увеличила объемы своей новой военной помощи на 67%, что не позволило заметно снизить военные поставки на обеспечение Украины.- Несмотря на остановку новых бесплатных поставок по программе PDA (непосредственно со складов Пентагона), помощь из США продолжает поступать по ранее заключенным контрактам в 2026 году на общую сумму в $400 млн.Но крупнейшим источником оружия в 2026 году, по мнению авторитетных военных экспертов, может стать сама Украина. Потенциал своего ОПК оценивается в 50 млрд $ в год. В 2026 госбюджет заложил 16,5 млрд $ на закупки, а в прошлом году 76% централизованных закупок было сделано у украинских производителей. Ключ к успеху - привлечение внешнего финансирования для украинского ОПК. Эти цифры и факты свидетельствуют о том, что украинская армия сдаваться не собирается.О том, как Зеленский воюет с Венгрией - в статье Ростислава Ищенко "Второй фронт Владимира Зеленского"

