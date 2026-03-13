"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны - 13.03.2026 Украина.ру
"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны
"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны - 13.03.2026
"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны
Россия и Запад возвращаются в состояние, напоминающее начало 80-х годов прошлого века: американские ракеты снова в Европе, и стороны нацелились друг на друга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Подводя итог разговору о глобальных последствиях военных конфликтов, эксперт провел прямую историческую параллель. "Я лично считаю, что мы возвращаемся в начало 80-х годов прошлого века, когда в Европе стояли американские ракеты. Мы нацелились на них, они нацелились на нас", — заявил Ющук.По словам политтехнолога, в таком состоянии можно существовать очень долго, имея ядерный щит. "В этом состоянии можно жить десятилетиями и оборонять свои границы при наличии ядерного оружия. Задача технически для России выполнима. Может быть, так и будет", — пояснил собеседник Украина.ру.Однако эксперт предупреждает об опасности такой стабильности. "Это неприятно и несет в себе риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового в таком положении дел нет", — добавил он.В итоге история делает новый виток, возвращаясь к хорошо забытому старому. "История состояния, названного ранее "мирным сосуществованием", может зайти на второй круг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны

04:20 13.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области
Россия и Запад возвращаются в состояние, напоминающее начало 80-х годов прошлого века: американские ракеты снова в Европе, и стороны нацелились друг на друга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук
Подводя итог разговору о глобальных последствиях военных конфликтов, эксперт провел прямую историческую параллель. "Я лично считаю, что мы возвращаемся в начало 80-х годов прошлого века, когда в Европе стояли американские ракеты. Мы нацелились на них, они нацелились на нас", — заявил Ющук.
По словам политтехнолога, в таком состоянии можно существовать очень долго, имея ядерный щит. "В этом состоянии можно жить десятилетиями и оборонять свои границы при наличии ядерного оружия. Задача технически для России выполнима. Может быть, так и будет", — пояснил собеседник Украина.ру.
Однако эксперт предупреждает об опасности такой стабильности. "Это неприятно и несет в себе риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового в таком положении дел нет", — добавил он.
В итоге история делает новый виток, возвращаясь к хорошо забытому старому. "История состояния, названного ранее "мирным сосуществованием", может зайти на второй круг", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.
