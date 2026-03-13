https://ukraina.ru/20260313/istoriya-mirnogo-sosuschestvovaniya-zakhodit-na-vtoroy-krug--yuschuk-o-novom-vitke-kholodnoy-voyny-1076696217.html

"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны

"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны - 13.03.2026 Украина.ру

"История мирного сосуществования заходит на второй круг" — Ющук о новом витке холодной войны

Россия и Запад возвращаются в состояние, напоминающее начало 80-х годов прошлого века: американские ракеты снова в Европе, и стороны нацелились друг на друга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, кандидат экономических наук Евгений Ющук

2026-03-13T04:20

2026-03-13T04:20

2026-03-13T04:20

новости

россия

европа

сша

евгений ющук

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg

Подводя итог разговору о глобальных последствиях военных конфликтов, эксперт провел прямую историческую параллель. "Я лично считаю, что мы возвращаемся в начало 80-х годов прошлого века, когда в Европе стояли американские ракеты. Мы нацелились на них, они нацелились на нас", — заявил Ющук.По словам политтехнолога, в таком состоянии можно существовать очень долго, имея ядерный щит. "В этом состоянии можно жить десятилетиями и оборонять свои границы при наличии ядерного оружия. Задача технически для России выполнима. Может быть, так и будет", — пояснил собеседник Украина.ру.Однако эксперт предупреждает об опасности такой стабильности. "Это неприятно и несет в себе риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового в таком положении дел нет", — добавил он.В итоге история делает новый виток, возвращаясь к хорошо забытому старому. "История состояния, названного ранее "мирным сосуществованием", может зайти на второй круг", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли компромиссный мир между США и Ираном — в материале "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, сша, евгений ющук, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, ракеты, дальнобойные ракеты, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, война