Иран перехватил инициативу. Чем и когда завершится война на Ближнем Востоке - 12.03.2026 Украина.ру
Иран перехватил инициативу. Чем и когда завершится война на Ближнем Востоке
2026-03-12T20:38
2026-03-12T20:55
Война на Ближнем Востоке продолжается больше десяти дней, но уже сейчас понятно, что Иран сдаваться не намерен, а цели США туманны. Если Вашингтон и Тегеран не сядут за стол переговоров, Дональд Трамп рискует увязнуть в этом конфликте как уже было с США во времена наземной вьетнамской операции. Тем временем, Пентагон сообщил Конгрессу о $11,3 млрд расходов на операцию против Ирана. Причём эту сумму военное ведомство потратило всего за шесть дней боевых действий. Сможет ли риск колоссальных расходов, отсутствие стремления ввязываться в затяжное противостояние привести к дипломатии? Сроки завершения конфликта назвал старший научный сотрудник института востоковедения РАН, Руслан Курбанов.
Иран перехватил инициативу. Чем и когда завершится война на Ближнем Востоке

20:38 12.03.2026 (обновлено: 20:55 12.03.2026)
 
Война на Ближнем Востоке продолжается больше десяти дней, но уже сейчас понятно, что Иран сдаваться не намерен, а цели США туманны.
Если Вашингтон и Тегеран не сядут за стол переговоров, Дональд Трамп рискует увязнуть в этом конфликте как уже было с США во времена наземной вьетнамской операции.
Тем временем, Пентагон сообщил Конгрессу о $11,3 млрд расходов на операцию против Ирана.
Причём эту сумму военное ведомство потратило всего за шесть дней боевых действий.
Сможет ли риск колоссальных расходов, отсутствие стремления ввязываться в затяжное противостояние привести к дипломатии?
Сроки завершения конфликта назвал старший научный сотрудник института востоковедения РАН, Руслан Курбанов.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
