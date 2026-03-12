https://ukraina.ru/20260312/iran-perekhvatil-initsiativu-chem-i-kogda-zavershitsya-voyna-na-blizhnem-vostoke--1076716961.html

Иран перехватил инициативу. Чем и когда завершится война на Ближнем Востоке

Иран перехватил инициативу. Чем и когда завершится война на Ближнем Востоке

Трамп "выскочит" из конфликта. Как встреча с Си Цзиньпином приблизит мир на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке продолжается больше десяти дней, но уже сейчас понятно, что Иран сдаваться не намерен, а цели США туманны. Если Вашингтон и Тегеран не сядут за стол переговоров, Дональд Трамп рискует увязнуть в этом конфликте как уже было с США во времена наземной вьетнамской операции. Тем временем, Пентагон сообщил Конгрессу о $11,3 млрд расходов на операцию против Ирана. Причём эту сумму военное ведомство потратило всего за шесть дней боевых действий. Сможет ли риск колоссальных расходов, отсутствие стремления ввязываться в затяжное противостояние привести к дипломатии? Сроки завершения конфликта назвал старший научный сотрудник института востоковедения РАН, Руслан Курбанов.

2026

