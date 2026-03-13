https://ukraina.ru/20260313/propali-bez-vesti-voennyy-ekspert-o-masshtabnoy-aktsii-vdov-soldat-vsu-v-kirovograde-1076725418.html

"Пропали без вести": военный эксперт о масштабной акции вдов солдат ВСУ в Кировограде

"Пропали без вести": военный эксперт о масштабной акции вдов солдат ВСУ в Кировограде



В Кировограде прошла акция вдов военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Женщины вышли с баннерами и фотографиями около тысячи солдат, которые числятся пропавшими без вести. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Говоря о потерях ВСУ при форсировании реки Волчья, эксперт привел данные о протестах родственников украинских военных. По словам обозревателя, эти бойцы числятся пропавшими без вести еще с прошлого года. "Большинство из них "пропали без вести" еще в минувшем году", — пояснил собеседник Украина.ру.Несмотря на потери, командование ВСУ снова бросило солдат на тот же участок. "Тем не менее доукомплектованные подразделения упомянутой бригады пыталась в очередной раз форсировать реку Волчья в районе села Чайковка", — добавил эксперт.Неудачная операция обернулась потерями для ВСУ. "Попав под плотный огонь нашей артиллерии, потеряли свыше двадцати штурмовиков и несколько единиц инженерной техники", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.

