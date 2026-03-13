https://ukraina.ru/20260313/fdor-lukyanov-tramp-otshuchivaetsya-o-svyazyakh-rossii-i-irana-no-eto-vse-bolshe-perepletaetsya-s-ukrainoy-1076726601.html

Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной

Мы не можем бросить Иран, и его поддержка [со стороны России] будет увеличиваться, если война затянется. Это становится дополнительным связующим элементом конкурирующих отношений России и США, и с Украиной это будет переплетаться все больше и больше.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай”, главный редактор журнала “Россия в глобальной политике” Федор Лукьянов.Идет 14 день войны США и Израиля против Ирана. В обращении к нации нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, которое зачитали по государственному телевидению страны, он выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил, что Иран будет мстить американцам и израильтянам.— Федор Александрович, Ближний Восток всегда был не стабильным регионом. Но в том, что происходит сейчас, на мой взгляд, есть новые смыслы. Республики (в данном случае Иран) готовы защищать свое существование не на жизнь, а на смерть. Израиль и США бомбят Иран уже вторую неделю, а арабский мир наблюдает за войной "с галерки", и многие даже видят в нем угрозу. А вы бы на что обратили внимание?— Здесь происходят явления как традиционные для Ближнего Востока, так и новые. К первым можно отнести стремление Израиля решать реальные или придуманные проблемы безопасности исключительно силой. Нельзя сказать, что это необоснованно, потому что Израиль с момента своего появления в 1940-е годы стал объектом для поползновения со стороны своих соседей, которые не признавали правомерность этого государства. Но со временем это стало навязчивой идеей Израиля.После нападения ХАМАС, цель которого остается для меня непонятной, Израиль отбросил все ограничения. Опять атаке подвергся Ливан, где якобы уничтоженная “Хезболла” выпускает залпы ракет и фактически открыла второй фронт против Израиля. Кроме того, рискну предположить, что в истории еще не было настолько произраильски настроенного президента США, каковым является Трамп. Да, израильский фактор всегда играл особую роль в американской политике, но не до такой степени. У президентов Америки, от Эйзенхауера до Байдена, были разногласия с Тель-Авивом, который они периодически осаживали. Трамп же полностью идет на поводу у Нетаньяху.Нетаньяху сказал: если мы сейчас не воспользуемся слабостью Ирана и отсутствием консолидированного сопротивления в регионе, то Израиль упустит исторический шанс надолго обеспечить себе безопасность, а США — стать лидером Евразии. Трамп на это “повелся”. Пожалеет ли американский президент об этом — вопрос, потому что война пошла совсем не так, как предполагалось.Иранская теократическая система на протяжении всей своей истории жила в состоянии стресса. Исламская революция напугала всех: и Запад, и Советский Союз, который был врагом исламского Ирана. Республика в итоге оказался под санкциями и почти сразу началась долгая война с Ираком. Но иранская система за 47 лет продемонстрировала удивительную устойчивость, хотя внутренняя ситуация там никогда не была идеальной.Сейчас Иран делает ставку на то, что, чем дольше продлится война, тем выше будет цена, которую заплатят США и их региональные союзники. Но и ресурсы Ирана не бесконечны. Так что это некое подобие ирано-иракской войны 1980-1988 годов, но совершенно другого масштаба. Тогда Иран выстоял за счет революционного духа, несмотря на то, что Ираку помогал весь мир. (Это уже позже Саддам Хуссейн стал врагом Запада). Так вот сейчас самый главный вопрос — сохранился ли этот дух у Ирана.— Иран втянул все мусульманские страны региона в этот конфликт. Это тоже новое явление для Ближнего Востока?— Отношения между персами и арабами всегда были сложными, потому что Персия столетиями была доминирующей силой в регионе — и в культурном, и в военно-политическом смысле. Поэтому страны Залива воспринимают Иран как соперника, а США заинтересованы в том, чтобы разрушать баланс сил на Ближнем Востоке. ,Саудовская Аравия всегда находила шиитскую ось сопротивления серьезной угрозой — особенно когда начались волнения шиитов в Йемене и Бахрейн. Хотя Иран и арабские монархии могли бы найти общий язык.Израиль всегда беспокоила иранская ядерная программа, потому что он хотел обладать монополией на это оружие на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран за 26 лет сумел создать сеть своих единомышленников на Ближнем Востоке, и за это надо сказать “спасибо” США, которые уничтожили Ирак в прежнем понимании. Именно после этого Иран начал резко наращивать влияние по всему региону.,Иран предупреждал, что в случае нападения будет бить по базам США и всему Персидскому заливу. С их точки зрения (а она не беспочвенная), это война за выживание государства. Поэтому тактика Ирана понятна и безальтернативна — устроить хаос в регионе, от которого в энергетическом плане зависит весь мир. Арабские монархии очень озлоблены. Как химера, исчезают мифы про исламскую солидарность. Но выиграют ли они в этой ситуации, совершенно не гарантировано.— Давайте затронем вопрос так называемой коллективности Запада в данной ситуации. Обычно США и Европа действовали против внешних угроз посредством НАТО (поправьте меня, если я ошибаюсь). А в этот раз Трамп решил НАТО не привлекать вообще и действует вместе с Израилем. То есть Америка показала альянсу, что может без него решать любые вопросы?— На самом деле Америка впервые показала это в 2003 году во время войны с Ираком. Тогда они хотели привлечь НАТО в качестве ширмы, но не смогли, потому что две опорные страны на континенте, Франция и Германия, высказались против иракской войны. Россия после некоторых раздумий включилась в германо-французскую фронду против Буша, рассчитывая на то, что отношения с Европой после этого выйдут на новый уровень. Этого не произошло.США были сильно оскорблены, но при всех своих ястребиных инстинктах и Буш, и Дик Чейни, и Рамсфелд все-таки пытались соблюсти политес. И, кстати, используя конституционные механизмы, они добились тогда разрешения Конгресса на эту войну. Трамп не стал сейчас этим заморачиваться.Кроме того, в случае с Ираком вопрос был вынесен на заседание ООН. Все помнят пробирку, с которой выступал госсекретарь Пауэлл: это была попытка хотя бы формально действовать в соответствии с процедурами. Сейчас нет ничего подобного в отношении союзников, Конгресса и ООН.При этом американцы и не утверждают, что действуют в рамках международного права. И Европа чрезвычайно этим возмущена, потому что европейская политическая идентичность всегда строилась на утверждении, что все должно быть в рамках права. Но в то же время выступить открыто против союзника они не рискуют.Единственный, кто пошел на прямую конфронтацию, это премьер-министр Испании Санчес — но он идейный человек, левый социалист. (Тогда Трамп заявил о разрыве связей с Испанией). Остальные юлят и злорадствует. Потому что Трамп, который унижал европейцев, теперь увязает в конфликте, и ему понадобится больше тыловой логистической поддержки со стороны союзников.В итоге Европе придется подчиниться. Это доломает даже не союзнические отношения, а морально-этические основания действий западного сообщества.— Война США и Израиля против Ирана поставила Россию в довольно неоднозначное положение. С одной стороны, конфликт забирает внимание и ресурсы западных стран от происходящего на Украине. С другой стороны, Иран — наш союзник, а мы его (если говорить об открытых данных) поддержали пока что лишь осторожными высказываниями, видимо, не желая ссориться с Дональдом Трампом, от которого зависит решение украинского кризиса. Как будем выходить из ситуации?— Во-первых, публичная и непубличная сфера не идентичны. То есть в публичном поле мы видим нашу сдержанную позицию, даже на удивление сдержанную — Россия воздержалась в ООН при принятии резолюции с осуждением Ирана. Но и не заблокировала ее, как и Китай.С другой стороны, Россия активно участвует в дипломатических усилиях. Идут телефонные переговоры с Трампом, с Ираном, с представителями монархий Залива. Ставка сделана на то, чтобы позволить участвующим сторонам остановиться, не доводя до предельных проявлений.Возвращаясь к вашему вопросу, для России эта ситуация тактически выгодна, потому что на какой-то период Украина ушла в тень. Но! Обольщаться не стоит. Рассчитывать на то, что Украину бросят, не надо. Вообще ни на кого, кроме себя, рассчитывать нельзя. И, думаю, будут приняты меры для погашения последствий скачка цен на нефть и газ, потому что в этом замешаны большие интересы больших сил.В целом, это ужасное развитие событий, потому что Ближний Восток, который никогда не был стабилен, но был более-менее устойчив, исчезает. Если США и Израиль в этот раз (или в следующий, который неизбежен) доломают Иран и превратят его в подобие Ирака после свержения Саддама Хусейна, непонятно, что будет с регионом.Потому что, во-первых, мы видим попытку США натравить курдов на Иран. Это означает, что может быть подорвана стабильность еще одной части региона. Впрочем, курдам пока хватает ума в это не ввязываться после того, как американцы их “кинули” в Сирии.Во-вторых, Турция только что титаническими усилиями взяла верх над своими курдскими оппонентами, во всяком случае стала их теснить. А теперь она получает вообще новую ситуацию. В-третьих, в Ливане израильтянам очевидно не обойтись без наземной операции, и это означает, что эта страна тоже идёт под откос. Это и так очень слабое государство.И нам отгородиться не получится. Северный Кавказ находится рядом с Ближним Востоком. К примеру, если дальше произойдет эскалация, связанная с Азербайджаном, он может “под шумок” решить проблему Зангезурского коридора — исключительно в целях безопасности.Все это — очередная фаза того, что началось еще 35 лет назад во время "Бури в пустыне". Далее — регион постепенно превращается во все менее структурированное пространство. При этом я никогда не был сторонником идеи, что американцы или кто-то другой сознательно насаждают контролируемый хаос с целью влияния на другие государства. Уверен, что никакого контролируемого хаоса не бывает: изначально цели на Ближнем Востоке были одни, а по итогу получилось то, что получилось.— А как вы считаете, могла ли быть договоренность между Путиным и Трампом в Анкоридже на тему "размена" Ирана на Украину? Могли ли США и Россия условиться о том, что мы не поддерживаем Иран в войне с США, а Трамп усиливает давление на Украину с целью склонения к миру, лишает разведданных и так далее.— Нет, думаю, таких договорённостей не было, если предположить, что они вообще бывают. Такое могло быть в 19 веке, когда договариваются монархи, которые обладают возможностью проводить свою политику, невзирая на иные обстоятельства. Или могло быть во времена Ялтинской конференции в 1945 году, когда шла речь о разделе сфер влияния, и демократические лидеры, например, Черчилль, в этом участвовали.Но тогда это сработало, потому что закончилась большая война, где результат определялся боевой силой. Сейчас представить себе, что США оккупируют Иран, невозможно. Тот же Трамп самым активным образом блефует, говоря, что США уже победили. И он не император.Поэтому, раз никто не может гарантировать исполнение закулисной договоренности, она невозможна. А вот какие-то знаки взаимопонимания, даже не вербализованные, возможны; не директивное, а индикативное планирование.Но вряд ли все это обсуждалось Путиным и Трампом — не в такой тональности идут эти разговоры. Конфликты Украины и Ирана нельзя разделять, но у каждого из них есть своя логика. И сложно сказать, что какие-либо формальные или неформальные договорённости с США приносили долгосрочный устойчивый результат — тем более, когда речь идет о столь тонких и зыбких материях.— Ранее мы говорили, что, если Трамп увязнет на Ближнем Востоке, у него не хватит ресурса на Украину. Но сейчас, мне кажется, что у него хватает сил на все конфликты. Куба, Венесуэла, теперь Иран. Или это все-таки не так?— Во-первых, с Трампом произошла удивительная метаморфоза. Он пришёл на пост президента с лозунгом “Америка прежде всего” (внутренняя повестка), а уже год занимается исключительно международными делами. Это вызывает оторопь у его сторонников, которым он обещал иное.Во-вторых, необходимо разделять конфликты. Венесуэла и Куба — это возвращение старого классического колониализма. Напомню, министр национальной безопасности, только назначенный Трампом, с гордостью говорит в телеинтервью, что США вывезли 100 миллионов долларов золота из Венесуэлы — “теперь это наше”. Замечу вам, что последние 150 лет так поступать было не принято. По крайней мере, грабеж и неоколониализм как-то камуфлировались. Теперь на вопрос избирателей, зачем США полезли в Венесуэлу, они могут получить ответ: “Смотрите, сколько денег мы для вас награбили!”.В случае с Кубой — ей придется капитулировать после двух месяцев блокады. Иран — это вообще другой масштаб. Повторюсь, что тут инициатива была не у США: они ведомы Израилем. Это тоже вызывает невероятную ярость у сторонников Трампа, которые говорят ему: “Вы утверждали, что Америка прежде всего, а теперь — позвал Нетаньяху, и вы побежали”.Трамп сильно рискует, взвинтив ставки и выйдя на такой уровень. Он, конечно, боец, который никогда не признает свое поражение (о чем написано в его бизнес-книгах), но нынешняя ситуация дает возможность демократам, которые лежали на полу после прошедших выборов, мобилизоваться на следующую президентскую кампанию. Делают они это, кстати, вяло: у них нет ярких кандидатов.Таким образом, считать, что Трамп вышел на крейсерскую скорость и будет затаптывать теперь весь мир, вряд ли следует. Успех в Венесуэле ему сильно вскружил голову, но в какой-то момент он сильно споткнется.Один мой американский собеседник сказал, что Трамп психологически человек нестандартный. Поэтому сложно предугадать, как он себя поведет в ситуации настоящего кризиса на Ближнем Востоке. Есть вероятность входа в спираль агрессии. Если Трамп хоть в какой-то степени себя контролирует, ему остается сказать, что США уже добились всего и America Great Again.— И что же: в итоге будет ли Трамп активно заниматься Украиной? Как считаете?— Он уже глубоко ввязался в украинский конфликт, решил, что все сможет быстро разрешить — но не получилось. И то, что его два главных миротворца (Уиткофф и Кушнер) занимаются не только Ираном, но и Украиной, говорит о том, что процесс продолжится.Есть еще один фактор, который мне не нравится в этой истории. Мы не можем бросить Иран, и его поддержка [со стороны России] будет увеличиваться, если война затянется. Это становится дополнительным связующим элементом конкурирующих отношений России и США, и с Украиной это будет переплетаться все больше и больше. А Зеленский будет прикладывать все больше сил, чтобы показать Трампу, что русские убивают американцев.Кстати, это чувствительная тема, которую пытались использовать против Трампа во время его первого срока — когда утверждали, что русские якобы платили талибам деньги за убийство американцев. Поэтому Трамп от обсуждения темы возможной поддержки Ирана со стороны России уклоняется. Пока что он отшучивается, говоря, что если русские это и делают, то Ирану это не поможет. Кроме того, на требование США прекратить передачу разведданных иранцам Россия может выдвинуть контраргумент — перестаньте делать то же самое для украинцев. Так что разделить эти конфликты не получится. Чем дольше они будут продолжаться, тем сильнее станут увязываться в общий узел.

