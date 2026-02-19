Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки - 19.02.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки
Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки - 19.02.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-19T16:36
2026-02-19T17:19
эксклюзив
спецоперация
дроны
авиация
артиллерия
купянск
харьковская область
волчанск
россия
харьков
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с тяжелыми боями в сложных погодных условиях продвигаются в районе населенных пунктов, расположенных вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. Резко пересеченная местность с оврагами, балками, крупными лесными массивами и лесополосами становятся важным фактором при совершении маневренных действий. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и контратакует, использует при этом квадроциклы, баги и даже роботизированную колесную технику.В плотной лесной зоне грунтовые дороги сохраняют свою устойчивость. Поэтому наши штурмовые группы тщательно зачищают ее, выявляя замаскированные огневые точки ВСУ, пункты расположения, засекая их пути передвижения. Так, в районе Старицы ударами авиации уничтожены позиции 72-й отдельной бригады ВСУ, что позволило разведывательным и штурмовым группам продвинуться в прилегающих лесопосадках на двух участках. В районе Симоновки продолжаются встречные боестолкновения.Противник пытается вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов и предпринял две контратаки за минувшие сутки. Для прорывных действий были задействованы резервы из состава 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Комплексным огневым поражением атаки противника были отбиты, противник понес потери. На Хатненском участке штурмовые группы "северян" продолжают расширять зоны контроля возле освобожденных населенных пунктов. Выравнивается фронт у Старицы. Идет продвижение наших штурмовиков в лесной зоне в направлении населенных пунктов Графское, Избицкое и Рубежное.Наша штурмовая авиация, дальнобойная артиллерия и РСЗО наносит регулярные удары по выявленным точкам пуска реактивных снарядов американских комплексов "Хаймарс", которые системно и целенаправленно бьют по Белгороду и приграничью. По официальной сводке Минобороны РФ потери ВСУ за минувшие сутки включают в себя свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, склад материальных средств и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение под Купянском. Бои продолжаются не только в промзоне вокруг города, но и в лесополосах. Особенно жарко на восточном берегу реки Оскол в районе Купянск-Узлового. Ранее Минобороны уже не раз сообщало, что командование ВСУ удерживает свои подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах.Даже неглубокие вклинения (лесные массивы, окраины сёл) заставляют держать ВСУ дополнительные силы в указанных областях вместо усиления главных направлений. Лес и посадки — это укрытие для пехоты и операторов БПЛА. То есть создаётся возможность закрепиться и дальше грызть оборону ВСУ малыми штурмовыми группами, постепенно расширяя полосу безопасности.Расширение небольших плацдармов на всех участках фронта под Харьковом возможно и необходимо в дальнейшем, однако требует заметной концентрации сил, устойчивой логистики, прикрытия флангов и готовности держать занятое под контратаками. А пока наши штурмовые подразделения во взаимодействии с расчетами беспилотников и артиллерией действуют по четко выверенной схеме. Перед началом штурма по позициям ВСУ в населенном пункте плотно работают наши подразделения БПЛА на оптоволокне и мобильные минометные расчеты. После этого в дело уже вступают штурмовики, которые используют защищенные каналы связи и маскхалаты.Кремль молчит о датах переговоров, но громко говорит о правах спортсменов. Подробнее — в материале Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраля.
Полковник Геннадий Алехин: Армия России двигается в сторону Харькова, зачищая от ВСУ леса и посадки

16:36 19.02.2026 (обновлено: 17:19 19.02.2026)
 
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовые подразделения группировки войск "Север" с тяжелыми боями в сложных погодных условиях продвигаются в районе населенных пунктов, расположенных вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. Резко пересеченная местность с оврагами, балками, крупными лесными массивами и лесополосами становятся важным фактором при совершении маневренных действий. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне и контратакует, использует при этом квадроциклы, баги и даже роботизированную колесную технику.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В плотной лесной зоне грунтовые дороги сохраняют свою устойчивость. Поэтому наши штурмовые группы тщательно зачищают ее, выявляя замаскированные огневые точки ВСУ, пункты расположения, засекая их пути передвижения. Так, в районе Старицы ударами авиации уничтожены позиции 72-й отдельной бригады ВСУ, что позволило разведывательным и штурмовым группам продвинуться в прилегающих лесопосадках на двух участках. В районе Симоновки продолжаются встречные боестолкновения.
Противник пытается вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов и предпринял две контратаки за минувшие сутки. Для прорывных действий были задействованы резервы из состава 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Комплексным огневым поражением атаки противника были отбиты, противник понес потери. На Хатненском участке штурмовые группы "северян" продолжают расширять зоны контроля возле освобожденных населенных пунктов. Выравнивается фронт у Старицы. Идет продвижение наших штурмовиков в лесной зоне в направлении населенных пунктов Графское, Избицкое и Рубежное.
Наша штурмовая авиация, дальнобойная артиллерия и РСЗО наносит регулярные удары по выявленным точкам пуска реактивных снарядов американских комплексов "Хаймарс", которые системно и целенаправленно бьют по Белгороду и приграничью. По официальной сводке Минобороны РФ потери ВСУ за минувшие сутки включают в себя свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, склад материальных средств и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение под Купянском. Бои продолжаются не только в промзоне вокруг города, но и в лесополосах. Особенно жарко на восточном берегу реки Оскол в районе Купянск-Узлового. Ранее Минобороны уже не раз сообщало, что командование ВСУ удерживает свои подразделения на Купянском направлении из-за ложных докладов о победах.
Даже неглубокие вклинения (лесные массивы, окраины сёл) заставляют держать ВСУ дополнительные силы в указанных областях вместо усиления главных направлений. Лес и посадки — это укрытие для пехоты и операторов БПЛА. То есть создаётся возможность закрепиться и дальше грызть оборону ВСУ малыми штурмовыми группами, постепенно расширяя полосу безопасности.
Расширение небольших плацдармов на всех участках фронта под Харьковом возможно и необходимо в дальнейшем, однако требует заметной концентрации сил, устойчивой логистики, прикрытия флангов и готовности держать занятое под контратаками. А пока наши штурмовые подразделения во взаимодействии с расчетами беспилотников и артиллерией действуют по четко выверенной схеме. Перед началом штурма по позициям ВСУ в населенном пункте плотно работают наши подразделения БПЛА на оптоволокне и мобильные минометные расчеты. После этого в дело уже вступают штурмовики, которые используют защищенные каналы связи и маскхалаты.
Кремль молчит о датах переговоров, но громко говорит о правах спортсменов. Подробнее — в материале Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраля.
