"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич
ООН сегодня де-факто мертва и не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. Ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно это подтвердила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
новости
ближний восток
иран
юрий станкевич
россия
дональд трамп
оон
украина.ру
международные отношения
международная политика
На вопрос о том, почему ООН молчит на фоне экологических угроз и эскалации на Ближнем Востоке, эксперт объяснил, что организация недееспособна. Отсутствие жестких заявлений со стороны ООН во многом объясняется процедурными ограничениями: позиции постоянных членов Совбеза расходятся, а экологические оценки требуют подтвержденных данных, заявил Станкевич."Чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные", — пояснил собеседник Украина.ру.Дискуссии о необходимости реформ звучат все громче, и неспроста. "Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче. К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва", — добавил эксперт.По его оценке, организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. "Выскажу мнение, что кардинальная реформа ООН не за горами. Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
ближний восток
иран
россия
Украина.ру
новости, ближний восток, иран, юрий станкевич, россия, дональд трамп, оон, украина.ру, международные отношения, международная политика, главные новости, главное, срочно, прогноз, безопасность
Новости, Ближний Восток, Иран, Юрий Станкевич, Россия, Дональд Трамп, ООН, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, Главные новости, главное, срочно, прогноз, безопасность

"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич

05:50 13.03.2026
 
© REUTERS / Amirhossein Khorgooei
- РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Amirhossein Khorgooei
ООН сегодня де-факто мертва и не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. Ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно это подтвердила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
На вопрос о том, почему ООН молчит на фоне экологических угроз и эскалации на Ближнем Востоке, эксперт объяснил, что организация недееспособна.
Отсутствие жестких заявлений со стороны ООН во многом объясняется процедурными ограничениями: позиции постоянных членов Совбеза расходятся, а экологические оценки требуют подтвержденных данных, заявил Станкевич.
"Чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные", — пояснил собеседник Украина.ру.
Дискуссии о необходимости реформ звучат все громче, и неспроста. "Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче. К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва", — добавил эксперт.
По его оценке, организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. "Выскажу мнение, что кардинальная реформа ООН не за горами. Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.
О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.
НовостиБлижний ВостокИранЮрий СтанкевичРоссияДональд ТрампООНУкраина.румеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостиглавноесрочнопрогнозбезопасность
 
