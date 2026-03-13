https://ukraina.ru/20260313/de-fakto-oon-mertva-situatsiya-vokrug-irana-podtverdila-nedeesposobnost-organizatsii--stankevich-1076723888.html

"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич

ООН сегодня де-факто мертва и не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. Ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно это подтвердила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

На вопрос о том, почему ООН молчит на фоне экологических угроз и эскалации на Ближнем Востоке, эксперт объяснил, что организация недееспособна. Отсутствие жестких заявлений со стороны ООН во многом объясняется процедурными ограничениями: позиции постоянных членов Совбеза расходятся, а экологические оценки требуют подтвержденных данных, заявил Станкевич."Чаще реагируют специализированные структуры — через экспертные и технические механизмы. Тем не менее очевидно, что возможности международных институтов по оперативному влиянию на конфликты сегодня воспринимаются как ограниченные", — пояснил собеседник Украина.ру.Дискуссии о необходимости реформ звучат все громче, и неспроста. "Дискуссии о необходимости реформ глобальной архитектуры безопасности звучат все громче. К сожалению, ситуация вокруг Ирана в очередной раз за последний год наглядно подтверждает: де-факто ООН сегодня мертва", — добавил эксперт.По его оценке, организация не в состоянии принципиально повлиять ни на один конфликт в мире. "Выскажу мнение, что кардинальная реформа ООН не за горами. Отсюда и различные инициативы, включая трамповский "Совет мира"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели" на сайте Украина.ру.О том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияла на переговоры по Украине — в материале Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.

