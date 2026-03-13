https://ukraina.ru/20260313/yubiley-neft-i-fayly-epshteyna-pochemu-tramp-nachal-voynu-kotoruyu-ne-podderzhivayut-dazhe-amerikantsy-1076715496.html

Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы

13.03.2026

Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы

С интервенции блока НАТО в бывшей Югославии в конце 1990-ых годов мир привык к тому, что США готовы к силовому вмешательству в любом регионе мира, но их противниками, по правилу, являются в основном страны, неспособные оказать серьезное сопротивление

"Маленькая победоносная война" уже десятилетиями является излюбленным средством для решения многих, и прежде всего внутриполитических проблем, ряда американских президентов. Однако последняя военная операция на Ближнем Востоке, начавшаяся 28 февраля с нанесения США и Израилем ударов по Ирану, по всей видимости, идет не по плану.На массированные удары по своим объектам Иран ответил ударами по Израилю, а также по территории восьми арабских стран региона, в которых есть американские военные базы. Также иранские войска установили блокаду Ормузского пролива, через который проходит 15–20% мировой нефти, более 30% сжиженного природного газа и около 40% мировых морских поставок азотных удобрений.После заявлений Ирана о том, что он намерен минировать Ормузский пролив, эта война превращается в угрозу не только для самого Ирана и всего Ближнего Востока, но и для США и всей мировой экономики.Теперь уже все мировые СМИ вещают о "просчете Трампа" на Ближнем Востоке. Почему американский лидер втянулся в конфликт с Ираном и каковы были его истинные мотивы в интервью Украина.ру рассказывают иностранные и российские эксперты.По словам сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград), эксперта по вопросам американской политики Стевана Гайича, у Дональда Трампа были три причины на то, чтобы он решился на военную операцию против Ирана.Первая из них – это влияние еврейского лобби и израильских олигархов на политику США. Вторая – это долг по отношению к донорам в предвыборной кампании, а третья – мания величия, которой страдает американский президент, полагает эксперт."Первая и вторая причина связаны между собой. Почти весь Конгресс, не считая несколько отдельных конгрессменов, через организацию AIPAC контролирует израильское лобби. По словам конгрессмена Томаса Масси, почти каждый член конгресса связан с сотрудником AIPAC, который для него организует все на свете. AIPAC не выделяет конгрессменам деньги напрямую, но направляет деньги американских сионистов и израильских миллиардеров в различные коррупционные проекты", - рассказал Гайич.Именно по этой причине израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху за год с лишним семь раз приезжал с визитом в Белый дом, добавил политолог. После вторжения израильской армии на территорию Сектора Газа, после бомбардировок Ливана и Сирии, главной целью Нетаньяху являлась смена режима в Иране и уничтожение существующей структуры безопасности на Ближнем Востоке, заявил Гайич."Теперь идет война, в которой США не должны победить. Они должны послужить как средство, с помощью которого будет построена новая большая империя на Ближнем Востоке, а прежние будут разрушены. Это подразумевает разорение ближневосточных монархий, таких как ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт. Мы видим, что и по отношению к Турции у Израиля есть определенные претензии. Израиль стремится к тому, чтобы остаться единственным гегемоном на Ближнем Востоке, и здесь нет места ни для Ирана, ни для Турции, даже для Саудовской Аравии. Их мотивация теперь понятная", - полагает Стеван Гайич.Кто эти миллиардеры, которые спонсируют Трампа и чьим должником он теперь является? По словам политолога, это прежде всего семейство Адельсон, в том числе Мириам Адельсон, которая стала главным спонсором предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Кроме них, это и Руперт Мердок или Леон Блэк – один из приближенных Джеффри Эпштейна, добавил Гайич."Также нужно упомянуть и так называемую "PayPal-мафию" и владельца компании Palantir Питера Тиля. Его технологии использовались для проведения серии покушений на иранских офицеров, после которой началась так называемая двенадцатидневная война против Ирана в июне 2025 года. Можно сказать, что Тиль является самым опасным человеком в США. Он стоит за политической карьерой Джей Ди Вэнса и у него большие амбиции, начиная с безграничного распространения личного влияния, вплоть до изобретения эликсира вечной жизни", - рассказал политолог.Гайич также обратил внимание на связь между иранскими событиями и так называемыми "Файлами Эпштейна". По его словам, перед первым нападением на Иран летом 2025 года шла речь об открытии этих файлов, но в тот же день, когда Нетаньяху приехал с визитом в Вашингтон, они были отправлены в архив."И на этот раз "Файлы Эпштейна" вышли наружу накануне нападения на Иран. Потом последовало нападение и интерес к самому громкому скандалу в истории западной цивилизации ушел на задний план", - сказал Гайич.Третья причина для нападения Трампа на Иран – это его мания величия и желание быть во всем первым, самым сильным и могущественным, продолжил эксперт. Однако ошибка Трампа состояла в том, что он думал, что с Ираном от также легко расправится, как до этого он удачно расправился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, отметил сербский политолог.„Надо дополнить, что скоро начнутся так называемые промежуточные выборы, на которых, по всей видимости, победят демократы. В этом случае Демократическая партия возьмет контроль над Конгрессом и администрация Трампа останется фактически парализованной“, - подытожил Стеван Гайич.Политолог, американист Грег Вайнер также полагает, что у Трампа были три причины на то, чтобы затеять военную операцию в Иране. Только по его мнению это был 80-летний юбилей, который американский президент отмечает в июне этого года и для которого ему понадобились весомые итоги, а также 250-летие подписания Декларации независимости США, которое отмечается 4 июля. И конечная цель – это промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут 3 ноября, полагает Вайнер."Трампу в любом случае надо удержать одну из палат Конгресса – либо Сенат, либо Палату представителей", - подчеркнул эксперт.Также он полагает, что дело Эпштейна имеет отношение к событиям в Иране, так как Трампу понадобилось более громкое событие, которое могло бы замять шум, поднявшийся вокруг этого дела.В отличие от своего коллеги из Сербии, Вайнер считает роль израильского лобби в иранской войне второстепенной. Первостепенной он считает роль стран Персидского залива."Израиль не является партнером семьи Трампа. Их партнером являются Саудовская Аравия и ОАЭ. Это их деловые партнеры, за которые отвечают Кушнер и Уиткофф. Насколько я читал, вице-король Саудовской Аравии несколько раз в день звонил Трампу и настаивал на начале операции против Ирана. Я думаю, что у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта куда более сильные рычаги воздействия на Трампа, чем у Израиля", - рассказал Вайнер.По словам политолога, Иран является самым сильным в военном отношении государством региона, и поэтому все эти страны боятся его очень сильно и хотят избавиться от угрозы, которая от Ирана исходит.Что касается самого Трампа, для него здесь главным фактором была победа на выборах 3 ноября. Однако акция на Ближнем Востоке ему пока никак не помогает приблизится к этой победе, отметил Вайнер. По его словам, Америка – это бензиновая страна – там люди ездят на работу на бензине, перевозят товары на бензине, вся логистика завязана на бензине. Поэтому никому в США не нравится то, что цены на бензин уже выросли в среднем на 25-30%, подчеркнул политолог.В настоящее время войну одобряет только 38% американцев, так что она пока состоялась не как победа, а как просчет, подытожил Грег Вайнер.***Независимо от того, кто является главным бенефициаром конфликта на Ближнем Востоке - Израиль, который стремится к тотальному доминированию в регионе или Персидские монархии, которые боятся военной мощи Ирана, США все глубже застревают в войне, которая не имеет ничего общего с знакомым сценарием "контролируемого конфликта низкой интенсивности". В их интересах остановить конфликт как можно быстрее, и в этом им может помочь Россия. Ведь Москва разговаривает с Тегераном напрямую, без посредников. Но в таком случае будущая архитектура безопасности на Ближнем Востоке вряд ли могла бы выглядеть так, как ее хотели бы видеть США и их союзники в регионе.Что об иранской войне думают российские эксперты - в статье "Эпическая симуляция мира"

