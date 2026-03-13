https://ukraina.ru/20260313/gennadiy-alekhin-vks-rossii-unichtozhili-gruppu-vsu-pri-forsirovanii-reki-u-maloy-volchey-1076725865.html

Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей

На Харьковском участке фронта российская авиация уничтожила штурмовую группу ВСУ при попытке форсирования реки. Это произошло в районе села Малая Волчья. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Продолжая рассказ о боях на реке Волчья, эксперт сообщил об уничтожении ВСУ. "При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ", — заявил Алехин.Бои на этом направлении, по его словам, идут с высокой интенсивностью. "Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское", — пояснил собеседник.В целом ситуация вдоль границы остается напряженной. "На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои", — добавил эксперт.Противник пытается контратаковать, но российские подразделения удерживают инициативу, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.

