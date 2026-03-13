Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей - 13.03.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей
Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей - 13.03.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей
На Харьковском участке фронта российская авиация уничтожила штурмовую группу ВСУ при попытке форсирования реки. Это произошло в районе села Малая Волчья. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-13T04:30
2026-03-13T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f225fc266fb2c4e028ea560f63219972.jpg
Продолжая рассказ о боях на реке Волчья, эксперт сообщил об уничтожении ВСУ. "При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ", — заявил Алехин.Бои на этом направлении, по его словам, идут с высокой интенсивностью. "Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское", — пояснил собеседник.В целом ситуация вдоль границы остается напряженной. "На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои", — добавил эксперт.Противник пытается контратаковать, но российские подразделения удерживают инициативу, резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
харьков
харьковская область
Новости
Россия, Белгородская область, Харьков, Геннадий Алехин, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Харьковская область, Новости Харькова, новости Харькова, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей

04:30 13.03.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На Харьковском участке фронта российская авиация уничтожила штурмовую группу ВСУ при попытке форсирования реки. Это произошло в районе села Малая Волчья. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Продолжая рассказ о боях на реке Волчья, эксперт сообщил об уничтожении ВСУ. "При форсировании реки в районе села Малая Волчья вертолеты огневой поддержки ВКС России уничтожили штурмовую группу из состава 15-го погранотряда ВСУ", — заявил Алехин.
Бои на этом направлении, по его словам, идут с высокой интенсивностью. "Упорные боевые действия продолжаются с нарастающей интенсивностью в районе Волчанских Хуторов и лесной зоны вокруг населенного пункта Графское", — пояснил собеседник.
В целом ситуация вдоль границы остается напряженной. "На Харьковском участке фронта вдоль границы с Белгородской областью продолжаются активные боестолкновения и встречные бои", — добавил эксперт.
Противник пытается контратаковать, но российские подразделения удерживают инициативу, резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Россия Белгородская область Харьков Геннадий Алехин СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия новости СВО дзен новости СВО прогнозы СВО Спецоперация Харьковская область Новости Харькова новости Харькова военный эксперт Украина.ру Дзен дзен СВО
 
Лента новостейМолния