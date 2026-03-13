Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор - 13.03.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор - 13.03.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор
В Севастополе ПВО отражает атаку украинских БПЛА, сбиты три воздушных цели. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 13 марта сообщает в своём телеграм-канале
2026-03-13T02:42
2026-03-13T02:43
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели", — написал Развожаев.Губернатор предложил жителям покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасность."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", — добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что силы ПВО в ходе отражения вечерней атаки на Севастополь сбили две воздушные цели.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор

02:42 13.03.2026 (обновлено: 02:43 13.03.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" ВС РФ
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Севастополе ПВО отражает атаку украинских БПЛА, сбиты три воздушных цели. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 13 марта сообщает в своём телеграм-канале
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели", — написал Развожаев.
Губернатор предложил жителям покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасность.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", — добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в ходе отражения вечерней атаки на Севастополь сбили две воздушные цели.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
