Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор
В Севастополе ПВО отражает атаку украинских БПЛА, сбиты три воздушных цели. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 13 марта сообщает в своём телеграм-канале
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели", — написал Развожаев.Губернатор предложил жителям покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасность."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", — добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что силы ПВО в ходе отражения вечерней атаки на Севастополь сбили две воздушные цели.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:42 13.03.2026 (обновлено: 02:43 13.03.2026)
