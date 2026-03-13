https://ukraina.ru/20260313/evrosoyuz-sdelal-stavku-na-eskalatsiyu-konflikta-na-ukraine--mid-rf-1076732322.html

Евросоюз сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине — МИД РФ

Евросоюз сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине — МИД РФ

Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине в отсутствие успехов по другим направлениям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом 13 марта сообщает РИА Новости

"Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям", — сказала Захарова.Представитель МИД подчеркнула, что Еврокомиссия подрывает все усилия по поиску мирного разрешения ситуации и делает всё возможное для удержания киевского режима на плаву. В частности, пытаясь выдать Украине кредит в обход Венгрии и Словакии.11 марта издание Politico сообщило, что Евросоюз рассчитывает обойти вето со стороны Будапешта и Братиславы, для чего намерен выделить Киеву средства в форме двусторонних межгосударственных кредитов, не требующих одобрения всех членов ЕС.Киев в конце января остановил прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", объясняя это серьёзными повреждениям магистрали, но блокируя доступ венгерских инспекторов. В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.12 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина хочет ввести тотальную энергетическую блокаду Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атаковав газопровод "Турецкий поток".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

